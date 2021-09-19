مجموعة قرقاش تستحوذ على شركة ديم للتمويل



تتمتع مجموعة قرقاش بحضور قوي في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية منذ 23 عامًا من خلال شركة ضمان للاستثمار، والتي تعد واحدة من الشركات الإقليمية الرائدة في هذا القطاع. وتقدم ضمان للاستثمار خدمات متنوعة تشمل إدارة الأصول، والوساطة في الأوراق المالية، وإدارة الثروات.

كما تتمتع شركة ضمان للاستثمار بتاريخ طويل في مجال إدارة الاستثمار والخدمات الاستشارية لعملاء محليين وإقليميين. وتساعد شركة ضمان، من خلال خدماتها الاستشارية الأساسية، الشركات على زيادة رأسمالها لتقوية وتنمية أعمالها، كما تقدم الاستشارات بشأن عمليات الدمج والاستحواذ والبيع، وتوفر الضمانات لمعاملات أسواق رأس المال والأسهم والديون بحسب بيان صحفي.

تعد ديم للتمويل مؤسسة خدمات مالية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تقدم مجموعة واسعة من حلول التمويل للشركات، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان وودائع الشركات. كما أن الشركة مرخصة من قبل مصرف الإمارات المركزي، وقد تمكنت من اجتذاب قاعدة عملاء واسعة في السوق الإماراتية من خلال مجموعتها المبتكرة من بطاقات الاسترداد النقدي والبطاقات القائمة على مكافآت ولاء العملاء.

وفي تعليقه على عملية الاستحواذ، قال شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش: “نحن سعداء جدًا لأن نكون جزءًا من رحلة نمو شركة ديم. ونعتقد بأن هذه الصفقة ستتيح لنا إعادة ابتكار وتطوير خدماتنا المالية بطريقة تسمح بمواءمة نجاح علاماتنا التجارية مع النجاح المالي لعملائنا”.

من جانبه، قال أحمد خضر خان، الرئيس التنفيذي لشركة ضمان للاستثمار: “تمكنت شركة ديم للتمويل من بناء محفظة منتجات قوية، وهي تتمتع بالأسس التكنولوجية اللازمة لإطلاق منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء من الأفراد والشركات”.