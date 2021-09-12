هلا و سبيرو .. شركتان ناشئتان في دائرة الضوء

أريبيان بزنس- لارا أبو الخير: تسلط “أريبيان بزنس” الضوء على شركتين ناشئتين محليتين تعالجان المشاكل التي تم تجاهلها في المنطقة وتهيمنان على الأسواق المتخصصة في مجالي قطع غيار السيارات والتأمين على المنازل.

شركة “هلا”

بسبب الصعوبات الموجودة في سوق التأمين لناحية افتقاره إلى الخدمات الرقمية والشفافية، لجأ الشقيقان وليد وكريم الذيب إلى تأسيس شركة “هلا” في عام 2020، وهي شركة ناشئة لتكنولوجيا التأمين مقرها أبوظبي.

وبعد خوضه تجربة العمل في مجال التأمين، لمس وليد الذيب عن كثب الافتقار إلى الرقمنة والشفافية والشغف في هذا القطاع. ويقول الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: “من خلال ’هلا‘ لا نريد أن نجعلك تحب التأمين فقط، بل أن تكون متفهماً حياله أيضاً”.

ووسط تزايد إهتمام المستثمرين، تمكنت شركة “هلا” من جمع مبلغ 5 ملايين دولار في أوائل شهر سبتمبر، بقيادة تحالف شركات ضم: “أنتريه كبيتال” Entrée Capital، بمشاركة من شركة مبادلة للاستثمار، و”إي كيو2 فنتشرز” EQ2 Ventures، و”جلوبال فاوندرز كابيتال” Global Founders Capital، و”ستارت أبس 500″ 500 Startups، وصندوق “هامبرو بيركس أوريكس” Hambro Perks Oryx Fund.

وقبل خوضه غمار عالم ريادة الأعمال المحفوف بالمخاطر، عمل وليد الذيب في وظيفة مستقرة كمقوِّم لخسائر التأمين.

ويقول وليد في هذا الشأن: “قررت أنا وأخي، وخلافاً لرأي والدينا، ترك وظيفتنا في يوليو 2018”. ثم أسس الشقيقان منصة التأمين “أديندا” Addenda التي تستخدم تقنية “بلوك تشين”، بهدف المساعدة في تسوية مدفوعات بين شركات التأمين على السيارات في دولة الإمارات.

وسرعان ما حققت المنصة نجاحاً كبيراً، إذ ساعدت في تسوية مدفوعات بقيمة 30 مليون درهم (8.17 مليون دولار) بين شركات التأمين واختصار عملية التسوية إلى أيام بدلاً من شهور.

ويؤكد وليد في هذا الصدد أن “شعور الزهو الذي تملكنا حيال مؤشرات الأداء الرئيسية لتسوية مدفوعات بقيمة 30 مليون درهم إماراتي على نظام ’بلوك تشين‘ كان رائعاً، لكننا كنا نعلم في الوقت نفسه أن هناك الكثير الذي يمكننا القيام به”.

وبالرغم من النجاح الذي حققته “أديندا”، يعتقد الشقيقان أن لديهم الكثير في جعبتهم ليقدموه، واستشرفوا إمكانات كامنة غير مستغلة في أسواق التأمين على المنازل والسفر، وحتى التأمين على الحيوانات الأليفة.

ويضيف وليد: “بين ليلة وضحاها، قمنا بتجميد العمل في الشركة. فقد ألغينا 12 عقداً، إن لم يكن أكثر، كانت قيمة تعاملاتها بمليارات الدراهم، لأن فكرة مجنونة راودتني عن ’هلا‘ “.

وتكللت جهودهما بالنجاح مع المغامرة الجديدة في عالم الشركات الناشئة. وفي عام 2020، قرر الشقيقان تركيز جهودهما في بناء منصة تأمين تكنولوجية بنظام “من الشركة إلى المستهلك” B2C، يتمحور حول المستهلك، و”يجعل التأمين محبوباً، وبأسعار متهاودة، ويمكن الوصول إليه”، كما يقول وليد.

ويضيف قائلاً: “أنا شخصياً، لا أتطلع لشراء بوليصة تأمين أو تقديم مطالبة تأمينية. لذلك، مع ’هلا‘، نريد مساعدتك في شراء بوليصة التأمين وتقديم المطالبة التأمينية رقمياً في غضون ثلاث دقائق فقط. فنحن نشكل فريقاً يحاول جعل التأمين محبوباً، أو على الأقل مقبولاً، من خلال إضفاء لمسة إنسانية عليه”.

ومع ضخ الإستثمار الجديد، تتطلع “هلا” للتوسع في منتجات جديدة، وبالتحديد التأمين على المنازل، والذي من المقرر أن يتم في وقت لاحق.

كما تخطط الشركة الناشئة للتوسع جغرافياً في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ومصر.

“سبيرو”

تشق شركة “سبيرو” Speero المتخصصة في بيع قطع غيار السيارات عبر الإنترنت، ومقرها الرياض، طريقها في قطاع ما بعد البيع للسيارات الذي يقدر حجمه بالمليارات في المملكة العربية السعودية.

وتتيح الشركة الناشئة التي تأسست في عام 2017 من قبل رواد الأعمال السعوديين عبد الله بن شملان وأمين محفوظ وعبد العزيز الأشرم، للمستخدمين شراء قطع غيار سيارات جديدة ومستعملة من خلال منصاتها الإلكترونية.

يقول عبد الله بن شملان، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة “سبيرو”: “ظهرت فكرة ’سبيرو‘ بعدما بذلت جهوداً مضنية من أجل العثور على قطع غيار لسيارتي، أردنا من خلال ’سبيرو‘ التعمق أكثر وإيجاد حل لمشكلة كبيرة في سوق ضخمة”.

ويضيف: “أردنا رقمنة خدمات ما بعد البيع في سوق السيارات، وجعل قطع غيار السيارات في متناول جميع العملاء، وبأسعار شفافة”.

تقدم شركة “سبيرو” خدمات التوصيل إلى أكثر من 90 مدينة في السعودية ولديها مكاتب لوجستية في جدة والدمام.

وتربط منصة “سبيرو” شركات قطع غيار السيارات بالعملاء النهائيين من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول بما يضمن شفافية الأسعار في السوق. ويقدم العملاء عبر المنصة معلومات حول قطع الغيار التي يريدونها، ثم تطرح شركات قطع غيار السيارات عروضاً سعرية متعددة، ما يتيح للمستخدم النهائي المفاضلة بين العروض السعرية واختيار الأرخص ثم يتم تسليم البضاعة له خلال 24 ساعة.

كما يمكن لشركات التأمين الاتصال بمنصة “سبيرو” لمساعدة عملائها في الوصول إلى خدمات تصليح السيارات بشفافية.

وبشأن تمويل الشركة يقول عبدالله بن شملان: “كانت الخدمات التي طرحناها جديدة في أسواق المنطقة، فلم نحظ بأي صفقة تمويلية، لذلك جاء تمويلنا الأولي من الأصدقاء وأفراد العائلة. أما اليوم فقد تغير المشهد، ولم نعد نكتفي بتنمية الأعمال التجارية فحسب، بل نجحنا في استقطاب مستثمرين وموظفين على مستوى عالمي يؤمنون بالفعل برسالتنا”.

واستطاعت شركة “سبيرو” في وقت سابق هذا العام جمع تمويل بقيمة 1.8 مليون دولار في جولة تمويل ما دون الفئة “أ” قادتها شركتا “نواة كابيتال” و”إي كيو 2 فنتشرز” بمشاركة جهات استثمارية سعودية ودولية بينها شركة جميل لإدارة الاستثمار “جيمكو” وشركات “إمباكت 46″ Impact46 و”أكسس بريدج فنتشرز” Access Bridge Ventures و”ماونتن بارتنرز” Mountain Partners.

ويبدي عبدالله بن شملان تفاؤله بشأن نمو الشركة قائلاً: “ستستمر جهودنا لاستقطاب المزيد من التمويل، خصوصاً مع خطط توسعة اعمالنا. ونعتبر أن نجاح نموذج أعمال ’سبيرو‘ وأساسياتها القوية وراء زيادة اهتمام المستثمرين بالشركة”.

مستوحاة من الرؤية السعودية 2030 ،

ويقول الشريك المؤسس إن “رقمنة القطاعات التجارية بما يتوافق مع ’رؤية 2030‘ في السعودية هو الدافع الرئيسي وراء طموح ’سبيرو‘. فنحن نريد رقمنة سلسلة القيمة بأكملها وتغيير طريقة الناس في صيانة وتحديث سياراتهم. ونشعر بالفخر الشديد حيال منتجاتنا المصنوعة بالكامل في المملكة العربية السعودية. وفي حين نتوسع في مناطق جغرافية جديدة، نريد أن نحظى بالتقدير كشركة مقرها السعودية، مع إحداث تأثير حقيقي في جميع أنحاء العالم”.

وفي هذا الإطار، تخطط “سبيرو” للتوسع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، فضلاً عن استكشاف الفرص الكامنة في الأسواق الإقليمية الأخرى.