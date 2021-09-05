شركة سعودية توقع اتفاق إعادة تمويل بقيمة 533 مليون دولار مع مؤسسة التأمينات

وبموجب الاتفاق، سيتم إعادة تمويل محفظة برنامج الإسكان المدعوم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (مساكن). تقدم مساكن التمويل العقاري بهامش ربح ثابت بنظام المرابحة وأقساط ثابتة لا تتغير للعاملين في الدولة والقطاع الخاص وكذلك المتقاعدين.

وتدير شركة التمويل العقاري (دار التمليك) برنامج مساكن.

وقال فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في بيان?? ??إن الشراكة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقرب الشركة أسرع إلى هدفها المتمثل في زيادة تملك المنازل في المملكة.

وأضاف أن عمل شركته مع مؤسسات مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يجعل التمويل العقاري في متناول يد المواطنين وبأسعار معقولة مع توفير ديناميكية إضافية لنظام التمويل العقاري القوي في المملكة.

اشترت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، العام الماضي محفظة رهن عقاري تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات ريال من المؤسسة العامة للتقاعد.

وضمن برنامج الإصلاح (رؤية السعودية 2030)، الذي روج له الحاكم الفعلي للسعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تستهدف المملكة زيادة نسبة تملك المنازل إلى 70 بالمئة بحلول عام 2030.

وقال سوسيني لرويترز في مارس آذار إن ما يقرب من 62 بالمئة من السعوديين يمتلكون الآن منازل، وهو ما يتجاوز هدف الحكومة بنسبة 60 بالمئة لعام 2020.

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