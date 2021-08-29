اليد العليا للإستثمار المستدام

أحد الاتجاهات الرئيسية التي شهدناها في سوق صناديق الاستثمار هو التركيز المكثف على الاستثمار المستدام – وسرعان ما أصبح هذا الإتجاه جزءاً لا يتجزأ من تخصيص أوسع للأصول لدى المستثمرين.

في حين أن العام الماضي قد يكون، من نواح كثيرة، عصياً على التوقعات بدرجة كبيرة، تستمر الاتجاهات بالظهور داخل المشهد الاستثماري في المنطقة والتي يمكن أن توفر رؤى قيمة بشأن اتجاهات السوق المستقبلية.

وقد ساعد تفشي وباء “كوفيد -19” في تسليط الضوء على أن أقدارنا مترابطة بالفعل وأن العديد من أكبر مشاكل البشرية تتطلب تحركاً جماعياً. وفي الشرق الأوسط، نلاحظ أن المزيد من الأذرع الاستثمارية الحكومية والمكاتب العائلية ومؤسسات صناديق الثروة السيادية تختار الشركات على أساس التأثير الذي تولده والإستثمار المستدام ولكن ليس على حساب العائدات المالية.

ويستكشف العديد من العملاء هذه الفرص الاستثمارية بهدف تحقيق العوائد المالية والتأثير الإجتماعي على حد سواء، لأنهم يريدون استثمارات تتمتع بمعايير أخلاقية ومفيدة للإنسانية والبيئة وتتماشى مع قيمهم. وقد شهدنا أيضاً إدراكاً متزايداً لقيمة الاستراتيجيات المستدامة، ليس باعتبارها ترفاً، ولكن كنهج أساسي لاختيار استثمارات عالية الجودة.

وتم تعزيز هذا الاعتراف في تقرير بنك باركليز بعنوان “الاستثمار من أجل التأثير العالمي 2020″، حيث أشارت 66% من العائلات إلى أنها ستوسع تقييمها للمخاطر لتشمل المزيد من العوامل غير المالية، أي البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات – كجزء من استثماراتهم بعد الوباء.

تخصيص الأصول

كما برز اتجاه رئيسي آخر وهو أهمية تخصيص الأصول. فالنهج التقليدي لإنشاء محفظة استثمارية يركز بشكل شبه كامل على موقف المستثمر تجاه المخاطر، ويتجاهل العوامل الأخرى المتعلقة بصورة أكبر بالسلوك العاطفي. ومع ذلك، من الضروري أيضاً فهم شخصية المستثمر وأهدافه وما يؤثر على سلوكه المالي وعملية صنع القرار.

ويمكن أن يؤدي أخذ ذلك في الاعتبار إلى دعم تطوير حلول استثمار فردية أكثر فعالية. كما يمكن لوجود مدير محفظة مخصص يمكنه إدارة استثماراتك بمعرفة متخصصة والوصول إلى شبكة عالمية أن يساعد المستثمرين أيضاً على تحقيق أهدافهم الفردية. وهذا يعني أيضاً إمكانية الوصول إلى مجموعة من حلول فئة الأصول المتعددة والأصول الفردية ، بما في ذلك استراتيجيات الأسهم والدخل الثابت المخصصة. كما أن التركيز بشكل أقل على توقيت الدورات الاقتصادية لبناء محفظة عالية الجودة تصمد أمام اختبارات الزمن أمر ينبغي على المستثمرين أخذه في الإعتبار.

وشكلت الاستثمارات البديلة اتجاهاً استثمارياً مهماً للغاية في السنوات الأخيرة. وينتشر هذا الإتجاه بشكل خاص بين ذوي الثروات الصافية المرتفعة والعائلات، حيث يتطلع المستثمرون بشكل متزايد إلى تخصيص الأموال للأصول البديلة مثل أسهم الملكية الخاصة وصناديق التحوط والسلع. ومن المهم أن يدرك المستثمرون أهمية الأصول غير المترابطة في المحفظة. كما يعد تضمين مجموعة متنوعة من الاستثمارات البديلة إحدى الطرق التي ينبغي أن يلجأ إليها المستثمرون لتنويع مخاطر المحفظة.

كما أن هناك عدداً من القطاعات الناشئة التي تشهد ارتفاعاً مطرداً في اهتمام المستثمرين. وكان مجال التكنولوجيا نشطاً للغاية لسنوات عدة وما زال المستقبل واعداً جداً. ومع استمرار المزيد من الشركات في جميع أنحاء العالم في الاستثمار في قدراتها الرقمية، يتزايد استعداد المستثمرين للاستثمار بكثافة في التقنيات التي تقود التغيير. وتعد الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية من المجالات الأخرى التي يجب الإلتفات إليها على المديين القصير والمتوسط ، حيث يستمر تطوير التقنيات الجديدة مثل الذكاء الصناعي والروبوتات لتغيير هذه القطاعات الفرعية.

وفي حين أن الأسواق قد تواصل التقلبات نتيجة لاستمرار الوباء، إلا أن هناك درجة من اليقين تكوَنت لدى المستثمرين، وهي أن الاتجاهات التي عملت على رسم المشهد الإستثماري في السنوات الأخيرة ستستمر في توجيه نشاط المستثمرين على المديين القصير والمتوسط. ويمكن أن يلعب التنويع وتوظيف الرؤى المستندة إلى البيانات وإدخال استثمارات بديلة دوراً أعظم في الحفاظ على محفظة إستثمارية قوية.

وفي حين أن العائد على الاستثمار سيكون دائماً عاملاً حاسماً، فمن المرجح أن تظل كيفية إحداث تأثير وإضافة قيمة حقيقية في عالم دائم التغير مهمة مؤاتية للعديد من المستثمرين عند التفكير في إختيار الشركات التي سيتم تمويلها.