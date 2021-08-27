شركة أجيليتي تسعى لإطلاق بنك رقمي في الكويت

وأشارت صحيفة الراي الكويتية إلى أن شركة أجيليتي تقدمت لبنك الكويت المركزي بطلب للحصول على رخصة تأسيس مصرف رقمي بالسوق المحلية، لتكون بذلك أول شركة كويتية تسعى لتقديم الخدمات المالية، استقامة مع التغيرات المالية التكنولوجية التي طرأت على الأسواق محلياً وعالمياً.

ولفت تقرير الصحيفة إلى أن طلب شركة سلاسل الإمداد وتطوير المجمعات اللوجستية، تأسيس بنك رقمي يتضمن استيفاء الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.

وأشارت بالاستناد إلى المصادر لديها أن الشركة تنوي استهداف شريحة خاصة، أو تقدم أعمالاً مالية للعموم ليست من أولويات عمل المصارف حالياً.

وبينت أن «أجيليتي» تستهدف توسعة منظومتها اللوجستية باستكمال وجودها المصرفي رقمياً لتكون أكثر كفاءة في تشجيع الأعمال وخلق فرص العمل في قطاعها، خصوصاً في ظل سهولة إجراءات هذه البنوك في التحويلات الإلكترونية مقارنة بالعراقيل التي تواجه العميل فى الفروع البنكية التقليدية.

وأوضحت أن البنوك الرقمية تمثل امتداداً للتمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي، ونتيجة لعملية الشمول المالي على المدى الطويل، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف استقطاب شريحة كبيرة من العملاء غير المصرفيين وفئات الشباب.