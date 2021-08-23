لماذا يظل التثقيف المالي لجيل الألفية وجيل ما بعد الألفية مهماً في عصر الرقمنة؟

يشكل جيل الشباب الشريحة الأكبر والأسرع نمواً بين السكان في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونظراً لشغفهم بالابتكارات الرقمية، وراحتهم في استخدام الأدوات الجديدة وأساليب العمل الجديدة، فإنهم يساهمون أيضاً في إعادة تشكيل القطاع المالي بشكل تدريجي.

وعلى الرغم من ذلك، يكافح جيل الألفية وجيل ما بعد الألفية (“جيل زد”) في الخليج لإدارة شؤونهم المالية الشخصية، وهي مشكلة برزت إلى حد كبير بسبب افتقار المنطقة إلى المعرفة المالية والتعليم. كما أنهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر إنفاقاً من أقرانهم في باقي أنحاء العالم، لا سيما في القطاعات باهظة التكلفة مثل السفر. وبسبب تفشي وباء “كوفيد – 19″، وجد هذا الجيل نفسه في مأزق وهو يبلغ الآن ذروة سنوات الدخل خلال الاضطرابات الاقتصادية لانه لا يملك أي معرفة بكيفية إدارة شؤونه المالية.

وبعد معاناة من صعوبات إدارة الأموال بشكل مباشر، أطلق ألكسندر سويد وهلال لوتاه شركة “لوون” Lune، وهي منصة رقمية تمكن جيل الشباب من إدارة نفقاتهم الشخصية. ويهدف تطبيق “لوون” المسجّل في مركز دبي المالي العالمي إلى تبسيط إدارة الأموال وتعزيز الثقافة المالية بين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعد التطبيق بمثابة مصدر للاستشارات المالية الشخصية لإدارة النفقات الشخصية

إغناء التجربة الشخصية

مستذكرين كفاحهما المالي عندما كانا شابين حديثي التخرج من الجامعة، يقول لوتاه وسويد إن الافتقار إلى التثقيف المالي الذي تلقوه في سنواتهم الأولى تركهما غافلين أمام الحقائق القاسية لإدارة الأموال.

يقول لوتاه: “المسألة التي دفعتنا بالفعل إلى إطلاق شركة “لوون” كانت محض شخصية. كنا ألكساندر وأنا شابين محترفين نرغب في توحيد مواردنا المالية بعد العمل لعدة أشهر، وعندما بدأنا في التفكير في تكبير حجم الإنفاق والقرارات التي يمكن ان تغير مجرى حياتنا، أردنا الحصول على نظرة شاملة ودقيقة حول مصير أموالنا وكيفية الإدخار وترشيد الإنفاق بشكل أفضل”.

وفي محاولة لإبقاء الميزانية تحت السيطرة، لجأ لوتاه وسويد إلى استخدام تطبيقات الهاتف النقال المختلفة مع الاحتفاظ بعلامات تبويب على إنفاقهم عبر برنامج جداول البيانات “إكسل” Excel وحتى الملاحظات الذهنية. ومع ذلك، لم تنجح جهودهما.

وأشارا إلى أنه عند البحث عن منصات لمساعدتهما على الادخار، أدركا أن تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول لا توفر الحلول أو الميزات الكافية التي يحتاجانها لمساعدتهما على تحقيق أهدافهما. وسرعان ما لاحظا أنه لا يوجد تطبيق في السوق يساعدهما على الاستمرار في إدارة شؤونهم المالية. ومن هنا جاءت فكرة تأسيس شركة “لوون”.

وما أصبح واضحاً بالنسبة إليهما بعد ذلك أن عجزهما على إدارة شؤونهما المالية كان مشكلة واسعة الانتشار بين جيل الشباب، ومتسقة عبر جميع مستويات الدخل. ويقول لوتاه في هذا الصدد: “لقد أدركنا أن الأمر لا يقتصر علينا فقط، بل كان عاملاً مشتركاً أيضاً بين جميع أصدقائنا وزملائنا، والناس في الفئة العمرية نفسها”.

وبصفته مديراً سابقاً لإدارة خدمات القضايا في محاكم دبي، عايش لوتاه أيضاً التداعيات المدمرة التي يمكن أن يتركها الافتقار إلى الموارد المالية على حياة جيل الشباب.

ويقول لوتاه: “شاهدت العديد من الحالات لشباب يخضعون لمنازعات قضائية بسبب قروض متعددة ومدفوعات متأخرة على بطاقات الائتمان. ولسوء الحظ، كان هذا النمط يتكرر باستمرار. وفي الأساس، توصلت إلى الإدراك أن معظم هؤلاء الأفراد كانوا يفتقرون إلى الأدوات المالية المناسبة لمساعدتهم على إدارة شؤونهم المالية بشكل صحيح منذ البداية”.

سد الفجوة

وبالعودة إلى بداية تفشي الوباء، يقول ألكسندر سويد وهلال لوتاه إنها كانت فترة شهدت تفتح أعين العديد من المهنيين الشباب الذين حولوا أولوياتهم الآن من مجرد القلق بشأن مواردهم المالية إلى البحث بنشاط عن حلول طويلة الأجل.

وبعد تخفيض الأجور وفقدان الوظائف بشكل غير متوقع بسبب الوباء، لا يزال العديد من جيل الألفية يعانون من عواقب ومضاعفات مالية غير متوقعة. ومع استياء الكثيرين من وضعهم المالي، رأى صديق الطفولة فجوة وفرصة لسدها، فقاما بإطلاق شركة “لوون”.

ويقول لوتاه: “أحد الأشياء التي لاحظناها، خصوصاً بسبب وباء “كوفيد -19″، هو التحول الهائل نحو الوعي المالي على المستويين الشخصي والاجتماعي”.

ويأمل ألكسندر سويد وهلال لوتاه الآن أن يؤدي الاهتمام المتزايد بالتمويل الشخصي ومحو الأمية المالية خلال هذه الفترة إلى منح المزيد من الزخم لشركة “لوون”.

ويهدف تطبيق الهاتف المحمول، الذي تم إطلاقه في بداية شهر يونيو، إلى تبسيط إدارة الأموال وتعزيز الثقافة المالية بين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتيح المنصة التفاعلية للمستخدمين ربط العديد من الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان من خلال منصة واحدة لتتبع الإنفاق ووضع الميزانيات وكذلك الإدخار.

وفي وصفه للفلسفة الكامنة وراء تأسيس “لوون”، يوضح سويد أن “فلسفة “لوون” لا تقوم على مبدأ “لا تنفق أموالك”، بل “تأكد من ترشيد إنفاقك”.

ويضيف سويد قائلاً: “كنا نركز في البداية على الادخار الاجتماعي، ولكن سرعان ما أدركنا أننا بحاجة أيضاً إلى مساعدة الأشخاص في إدارة أموالهم بكفاءة. لذلك، انتقلنا إلى محور إهتمام آخر لـ “لوون”، يشمل تسهيل سلسلة القيمة المالية التي تبدأ من خلال إدارة أموالك، ثم إدخار أموالك، وأخيراً البحث عن أفضل الطرق لاستثمارها”.

وتتميز “لوون” عن نظيراتها في السوق بسلسلة القيمة الشاملة المكونة من ثلاث خطوات والتي تساعد المستخدمين على إدارة أموالهم وادخارها واستثمارها.

ويواصل تطبيق “لوون” اكتساب قوة جذب على المستوى الإقليمي، بعدما تم تنزيله أكثر من 700 مرة بعد ثلاثة أشهر من إطلاقه.