اتفاقية تعاون بين شركة رسال و شركة ماستركارد توفر حلول تسوق وباقات مكافآت واسعة

وتعليقاً على هذا التعاون، قال حاتم كاملي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رسال: “تأتي هذه الاتفاقية الجديدة مع شركة ماستركارد الرائدة في حلول الدفع ضمن سياق خططنا لتقديم أفضل الخدمات والحلول لشركائنا وعملائنا في مجال بطاقات الهدايا الرقمية والمكافآت “, والتي ستتيح لعملاء ماستركارد التسوق من منصات و شبكة شركاء رسال التي تتجاوز أكثر من 400 علامة تجارية مما سيعود بالفائدة على شركاء رسال و عملاء ماستركارد على حد سواء “

كما أضاف : ” أن هذه الخطوة تأتي متسقة مع خطط رسال التوسعية في قيادة سوق بطاقات الهدايا والمكافآت الرقمية الذي يتجاوز حجمه أكثر من 700 مليار دولار عالميا و أكثر من 1.9 مليار دولار في السعودية و الذي تعمل فيه شركة رسال مع أكثر من 100 شركة ومنظمة قيادة و أكثر من 400 علامة تجارية محلية و عالمية عبر تقديم حلول رقمية متكاملة تشمل إدارة بطاقات الهدايا و المكافئات مسبقة الدفع, شبكة قنوات رسال , متجر رسال , و منصة Glee المختصة بمكافئات الشركة بالاضافة لحلول برامج الولاء “

من جهته، قال جهاد خليل مدير منطقة المملكة العربية السعودية والبحرين والمشرق العربي في شركة ماستركارد: “تحرص ماستركارد على التفاعل بإيجابية مع التغيرات المتسارعة في عادات المستهلكين في المملكة العربية السعودية، وخاصة لجهة تزايد اعتمادهم على المدفوعات اللاتلامسية والتسوق عبر الإنترنت، وذلك من خلال العمل مع شركائها على مواصلة توفير حلول تسوق رقمية متطورة وسلسلة وآمنة تلبي تطلعات واحتياجات المستهلكين. وفي هذا الإطار، يأتي التعاون مع شركة رسال ليوفر لعملائنا في المملكة مجموعة واسعة من حلول التسوق الرقمي الآمن، ويمنحهم إمكانية الاستفادة من العروض الحصرية والترويجية التي تقدمها الشركة في المنطقة. وسنواصل العمل الآن وفي المستقبل على الاستفادة من خبراتنا الواسعة وشراكاتنا الاستراتيجية وقدراتنا الابتكارية لدعم وتعزيز نظم المدفوعات في المملكة العربية السعودية”

وكانت دراسة أجرتها ماستركارد أواخر العام الماضي قد كشفت عن نمو سريع في التسوق عبر الإنترنت، حيث يتسوق نحو ثلاثة من كل أربعة مستهلكين في المملكة عبر الإنترنت مقارنة بالفترة التي سبقت تفشي الجائحة. فيما أكد أكثر من نصف المستهلكين في المملكة بأن توفير تجارب دفع آمنة هو عنصر أساسي في تجارب التسوق الجيدة، وهو الأمر الذي توليه ماستركارد أولوية قصوى في ظل حرصها على تزويد المستهلكين بتجارب دفع آمنة ومريحة وسلسة.

الجدير بالذكر أن شركة رسال تعمل حالياً في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت والامارات و عمان و قطر . كما أنها قد أعلنت مؤخرا عن اطلاقها لهويتها الجديدة لقيادة سوق بطاقات الهدايا و المكافئات الرقمية و البطاقات مسبقة الدفع بالاضافة لدخولها لسوق برامج الولاء عبر استحواذها قبل أشهر على شركة بوونس المختصة في برامج الولاء.