منصة تداول الأسهم ثروة تحصل على تمويل بقيمة 15 مليون دولار

أعلنت ثروة اليوم وهي منصة الاستثمار والتمويل الشخصي والتي تضم أكثر من 40 ألف مستخدم مسجل، أنها قد أتمت الجولة التمويلية بي بقيمة 15 مليون دولار، حيث تصدرت الجولة شركة مبادلة للاستثمار بمشاركة شركة 500 ستارت أبس (500 Startups) وشركة مشاريع الكويت وشروق بارتنرز وشركة هلا فينتشرز () ومركز دبي المالي العالمي () و هامبرو بيركس وفيشن فينترز .

منذ إطلاقها للمستهلكين في فبراير 2018، أحدثت ثروة www.sarwa.co تغييرا جذريا في كيفية تنمية المهنيين الشباب لثرواتهم من خلال توفير استثمار رقمي ذكي وبسيط وبأسعار منخفضة في المنطقة. وستستخدم ثروة رأس المال الجديد لتوسيع موقعها في السوق وتنمية فريقها، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المنتجات الجديدة، لمواصلة البناء على طموحاتها المعلنة لمعالجة جميع جوانب التمويل الشخصي.

قال مارك شهوان ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ثروة: “الجميع في الفريق متحمسون لبدء هذا الفصل الجديد. يستخدم آلاف العملاء ثروة لتنمية أموالهم وبناء مستقبل أفضل، وهذا الاستثمار سوف يدعم نمونا حتى نتمكن من الوصول إلى ملايين آخرين. نريد أن نضمن حصول الجميع على منتجات وخدمات مالية بسيطة وذكية وبأسعار معقولة، كما أن الحصول على دعم بعض المستثمرين الرائدين في العالم يثبت أن ثروة في وضع متميز لقيادة هذا التحول في المنطقة. تم بناء ثروة بمزيج من التكنولوجيا المبتكرة والعلامة التجارية التي تركز على العملاء. وسنواصل بمساعدة عملائنا على تنمية أموالهم وزيادة أرباحهم .”

تهدف ثروة من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها إلى تقديم المزيد من منتجات التمويل الشخصي المبتكرة، مثل ثروة تريد (Sarwa Trade) و ثروة كريبتو (Sarwa Crypto). ثروة تريد (Sarwa Trade) المرتقبة، والتي هي حاليًا في مرحلة ما قبل الإطلاق، هي منصة تداول أسهم خالية من العمولات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتسمح للمستثمرين بالتداول بأقل من دولار واحد في البورصات الرئيسية في جميع أنحاء العالم. بينما توفر محافظ ثروة كريبتو (Sarwa Crypto) التنويع العالمي نفسه الذي توفره محفظة ثروة للاستثمار(Sarwa Invest)، مع تعرض إضافي بنسبة 5 في المائة إلى Grayscale Bitcoin Trust GBTC ، وهي أول وأكبر أداة استثمار بيتكوين يتم طرحها علنًا في العالم. بالإضافة إلى ذلك قامت ثروة في يونيو 2021 ، بتخفيض الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار إلى 5 دولارات أمريكية فقط من 500 دولار أمريكي مبدئيًا لتعكس التزامها بإضفاء الطابع الديمقراطي على الاستثمار.

وقال إبراهيم عجمي، رئيس المشاريع والنمو في شركة مبادلة للاستثمار: “تقود ثروة تغيرات كبرى في مشهد الخدمات المالية في الشرق الأوسط من خلال تقديم مجموعة من الحلول الاستثمارية لسوق كبير لم يكن لديه سوى فرص قليلة للوصول إلى مثل هذه الخدمات في الماضي. وخلال ثلاث سنوات فقط، ضاعفت الشركة تقريبًا أموال عملائها ووسعت قاعدة منتجاتها لتشمل مجموعة واسعة من فئات الأوراق المالية والأصول، مما يعكس إمكانية تحقيق مزيد من النمو المتسارع.

“عندما تنظر مبادلة في فرص الاستثمار في المراحل المبكرة، فإن جودة المؤسسين لها أهمية قصوى، ونحن نؤمن بشدة أن فريق إدارة ثروة لديه الرؤية والشغف لقيادة الشركة إلى مرحلتها التالية من النمو.”

مع مشهد مالي عالمي مضطرب خلال عام 2020، شهدت ثروة تدفقًا من العملاء الجدد، مما أدى إلى مضاعفة الودائع. ومن خلال الاستثمار في الأسواق العالمية عن طريق ثروة، حقق المستثمرون متوسط عائد سنوي يزيد عن 33 في المئة لمحفظة متوازنة، والتي بلغ متوسطها 11 في المائة على مدى فترة خمس سنوات.

قال تيم تشاي، الشريك الإداري في 500 Startups : “نحن في 500 Startups، ندعم الشركات التي تقود الطريق في تغيير العالم. تعد المعرفة المالية والشمول عاملين أساسيين في تحسين الحياة وبناء مجتمعات أفضل وقد تعاملت ثروة بجرأة مع هذه المشكلة من خلال إزالة الغموض عن الاستثمار وجعله أسهل من أي وقت مضى للشباب لإعطائهم فرصة بناء ثرواتهم الشخصية”. وأضاف: “نحن ندعم هدفهم تمامًا ونستمر في أن نكون جزءًا من رحلتهم المثيرة”.

وأضاف رواد خليفة، المدير التنفيذي في MEVP: “أنشأت ثروة عرضاً فريداً ساعد الكثيرين على تنمية ثرواتهم بالطريقة الصحيحة. وتم بناء منتجهم المحلي البحت من قبل فريق مذهل متحمس لمهمة إضفاء الطابع الديمقراطي على الاستثمار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لديهم قاعدة عملاء سريعة النمو ومعدلات احتفاظ مرتفعة، ونتوقع لهم المزيد من التعزيز لا سيما وأن ثروة ستقدم عروض منتجات جديدة قريبًا. كما يسعدنا مضاعفة استثماراتنا وأن نكون جزءاً من رحلة ثروة. ”

و قال محمود عدي، الشريك المؤسس في شروق بارتنرز: “نحن فخورون للغاية بفريق ثروة و نشعر بالتواضع لكوننا جزءاً من رحلتهم الرائعة. و بصفتنا شركاء للمؤسسين، نحن حريصون دوماً على الشراكة مع الحالمين الراسخين الذين يشكلون مستقبل مجتمعاتنا واقتصاداتنا. ونعتقد أن ثروة قد أظهرت القدرة على التنفيذ وتحقيق النمو بشكل متسق، باعتبارها منصة إقليمية رائدة في مجال الاستشارات الآلية واستثمارات المستهلك. نحن متحمسون لمواصلة دعمنا لثروة وهي تشرع في آفاق جديدة من المنتجات والنمو في السوق، والاستحواذ على القيمة الهائلة في مجال الاستثمار الإقليمي للمستهلكين.”

قال قيس العيسى، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Vision Ventures: “نحن في Vision Ventures ندعم رواد الأعمال الرائعين الذين يغيرون الوضع الراهن. ويسعدنا أن نواصل دعم ثروة في مهمتها لإضفاء الطابع الديمقراطي على الاستثمار للشباب في منطقتنا. نعتقد أن زيادة الوعي والتخطيط في مجال الاستثمار من الثغرات الرئيسية في المنطقة. وتقود ثروة عملية إطلاق هذه الإمكانات حتى يتمتع شبابنا بالنجاح المالي والحرية التي يستحقونها “.

تأسست شركة ثروة في عام 2017 ، وكانت أول شركة في مجال التكنولوجيا المالية تحصل على ترخيص كمستشار مالي رقمي للمهنيين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحصلت على أول رخصة اختبار للابتكار من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. تم تصميم منتجها الرائد، ثروة إنفست (Sarwa Invest )، لتوفير الاستثمار الآلي في محافظ متنوعة عالميًا. حتى الآن، جمعت ثروة حوالي 25 مليون دولار أمريكي من مستثمرين إقليميين ودوليين بالإضافة إلى الصناديق الحكومية.