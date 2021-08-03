بنك إماراتي يعتمد بصمة الوجه لفتح حساب بنكي عن بعد

وأصبح البنك بذلك أول مصرف في دولة الإمارات العربية المتحدة يوفر هذه الخدمة، حيث تتيح هذه الخاصية فرصة إجراء تحقق فوري وآمن قبل فتح الحساب الجديد.

وتساعد الخدمة الجديدة التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي في التحقق من تفاصيل هوية العميل الراغب في فتح الحساب باستخدام خدمة نظام بصمة الوجه المقدمة من وزارة الداخلية. وتتميز عملية التحقق بأنها سلسة وفعالة وآمنة وتتم خلال وقت قصير، وتعزز الأمن ضد عمليات الاحتيال وأي شكل من أشكال الاحتيال الإلكتروني.

وستمكّن هذه التقنية المواطنين والمقيمين بالدولة من فتح حساب جديد لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عن بُعد من دون الحاجة إلى زيارة المصرف وبصور تعزز تجربتهم في الوصول الفوري إلى الخدمات المصرفية.