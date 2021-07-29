ويسترن يونيون تعزز خدماتها الرقمية في المملكة العربية السعودية

عززت ويسترن يونيون خدماتها الرقمية – WU.com وتطبيق ويسترن يونيون للهواتف الذكية – في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع إرسال لتحويل الأموال، وهي شركة يملكها مصرف الإنماء ومؤسسة البريد السعودي (أس بي ال) ، وهي أحد رواد مقدمي خدمات تحويل الأموال في المملكة العربية السعودية.

بإمكان عملاء ويسترن يونيون الأفراد في المملكة العربية السعودية التمتع الآن بتسجيلٍ سلس وإجراء عملية التحقق عبر الإنترنت قبل الاستفادة من عروض الخدمات الرقمية التي تقدمها الشركة، مما يمكِّنهم من إرسال الأموال إلى أحبائهم حول العالم طوال أيام الأسبوع( 24/7).

أُطلِقَ موقع WU.com وتطبيق ويسترن يونيون للهواتف الذكية في عام 2020، وهما يقدمان للعملاء في المملكة العربية السعودية خيار إرسال الأموال في أي وقت مباشرةً إلى مليارات الحسابات البنكية وملايين المحافظ في أكثر من 125 دولة ومنطقة، أو إلى أكثر من نصف مليون موقع من مواقع الوكلاء في أكثر من 200 دولة ومنطقة. ويستطيع العملاء الدفع مقابل معاملاتهم عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق باستعمال بطاقات السحب الآلي “مدى” الصادرة في المملكة العربية السعودية.

تقول سلمى مسعود، رئيسة قسم الخدمات الرقمية في ويسترن يونيون الشرق الأوسط وأفريقيا: “يسعدنا عقد شراكة مع (إرسال) لتعزيز إمكاناتنا الرقمية العالمية لتحويل الأموال في المملكة العربية السعودية، وتزويد عملائنا الأفراد بالتجربة الرقمية المثلى أثناء إرسال الأموال إلى عائلاتهم وأحبائهم في جميع أنحاء العالم. تتميز خدماتنا بالسرعة والموثوقية والسهولة؛ وتمثِّل هذه الخدمات أهمية خاصة في الأوقات العصيبة التي قد يفضِّل العملاء أثناءها إجراء معاملاتهم من منازلهم حيث الراحة والأمان.”

وتضيف سلمى: “تُعَدُّ المملكة العربية السعودية سوقًا إستراتيجية لويسترن يونيون. ويشير هذا التحسين في موقع WU.com وتطبيق ويسترن يونيون للهواتف الذكية – إلى جانب خدماتنا الرقمية وخدماتنا المصرفية للأفراد – إلى الجهود المبذولة في توسيع شبكتنا وإلى الخيارات المتاحة أمام عملائنا لتحويل الأموال عبر الحدود في المنطقة.”

إن تفعيل الخدمات الرقمية وتعزيزها في سوق المملكة العربية السعودية لهو علامةٌ بارزةٌ أخرى على التسارع الرقمي لويسترن يونيون في الشرق الأوسط. إضافة إلى ذلك، يعكس هذا الأمر التزام الشركة بدعم التحول الرقمي في المملكة واتصالها بالعالم في الوقت الذي تمضي فيه البلاد قُدُمًا نحو تحقيق سياساتها وإستراتيجياتها التي تتطلع من خلالها إلى دعم تحولها السريع إلى الاقتصاد الرقمي تماشيًا مع رؤية 2030 الطموحة.

يقول حسام الهياف، الرئيس التنفيذي لشركة إرسال: “نحن مسرورون جدًّا من بناء علاقة مبتكَرة طويلة الأمد مع ويسترن يونيون من خلال تعاوننا على إطلاق الخدمات الرقمية المحسَّنة واستمرار تقوية علاقاتنا المشتركة في المملكة العربية السعودية. نحن حريصون على تزويد عملائنا بمزيدٍ من الحرية والخيارات لتحويل الأموال دوليًّا بطريقة تتسم بالسهولة والسرعة والموثوقية.”

ويضيف الهياف قائلًا: “نحن في (إرسال) نستثمر في التميز الرقمي من أجل تلبية رغبات عملائنا واحتياجاتهم سريعة التغيُّر، ويدل هذا التعاون مع ويسترن يونيون على التقدم المهم الذي نحرزه نحو تحقيق هذا الهدف.”

تُعَدُّ المملكة العربية السعودية مركزًا رئيسًا لحركة الأموال، حيث كانت ثالث أكبر بلدٍ مصْدَرٍ للتحويلات في عام 2020 بإجمالي تحويلاتٍ يصل إلى نحو 35 مليار دولار أمريكي، وفق مصادر البنك الدولي. يعود ذلك بدرجة كبيرة إلى مكانتها الدولية بوصفها أحد أسواق العمل الدولية الرائجة التي توفر فرص عملٍ لذوي الاختصاصات العالية والعمالة المهنية على حد سواء.

دليل العميل

تماشيًا مع الأنظمة المحلية، يجب على العملاء التسجيل في موقع www.westernunion.com أو في تطبيق ويسترن يونيون للهواتف الذكية (نظامَيْ أبل iOS وأندرويد). بعد التسجيل عبر الإنترنت بنجاح، يُطلَب من العملاء اختيار أحد الخيارَيْن التاليين لإجراء عملية التحقُّق:

1- على العملاء الذين لديهم حساب (أبشر) اختيار خيار التحقق عبر الإنترنت والضغط على استمرار. سيُوَجَّهُون بعد ذلك إلى موقع (أبشر) لتسجيل الدخول وإدخال التفاصيل. بعد إدخال التفاصيل في (أبشر)، يعاد توجيه العملاء إلى تطبيق WU.com لتقديم المزيد من التفاصيل المطلوبة وإنهاء تعبئة ملفهم الشخصي. ما إن يقبل العملاء شروط وأحكام (إرسال)، سيُصنَّف حسابهم على أنه مُتَحقَّقٌ منه، وسيكون بمقدورهم استعمال خدمات WU.com.

2- العملاء الذين ليس لديهم حساب في (أبشر)، يمكنهم التوجه إلى أقرب فرع من فروع (إرسال) وإجراء عملية التحقق من هويتهم حضوريًّا. بعد الانتهاء من إجراء عملية التحقق بنجاح، سوف يستلم العملاء إشعارًا للتأكيد على قدرتهم الآن على إرسال التحويلات المالية بسهولة عبر ويسترن يونيون في أي وقت، وذلك ببضع نقرات واستعمال بطاقة السحب الآلي (مدى).

إلى جانب سهولة وموثوقية عملية إرسال الأموال في أي وقت، يعرض ويسترن يونيون الإلكتروني وتطبيقها (المتوفر لمستخدمي نظامَيْ أبل iOS وأندرويد) أسعار الصرف الحالية والرسوم، ويتتبَّعان التحويلات المالية عبر الإنترنت، ويوفران قوائم بآخر المعاملات، والمعاملات المعلَّقة، والخيارات المتاحة في بلد المستلِم.