نصيحة خبير :كيف تستثمر فائض مدخولك؟

في سن الـ 33، تتمتع بإطار زمني طويل للاستثمار، و يسمح لك ذلك على الأرجح أن تكون جريئاً للغاية. وهذا يعني أنه ينبغي تخصيص أكثر من 80% من المحفظة الإستثمارية للأسهم.

يتولى لويس ديلاني، مستشار مالي مستقل متخصص في الاستثمارات طويلة الأجل والتخطيط العقاري وتمويل الوافدين، الإجابة على أسئلتك الاستثمارية.

-تلقيت مؤخراً زيادة في الراتب، وأريد أن أبدأ في ادخار 1000 دولار شهرياً على المدى الطويل – ربما أبدأ صندوق تقاعد. أبلغ من العمر 33 عاماً ولدي بالفعل مدخرات تبلغ 20000 دولار، وتترتب علي دفعات صغيرة على بطاقة الائتمان (4000 دولار) وأسدد 210 دولارات شهرياً في شكل قروض طلابية. لا أملك حالياً أية عقارات”.

جون، دبي.

سؤال رائع، وخطة جيدة بالنسبة إلى الراتب! ويعتبر أمراً رائعاً أن تستخدم هذه اللحظة لإدخار الأموال من أجل المستقبل لأن الكثير من الناس يقررون هذا الأمر بعد فوات الأوان. لذلك، دعنا نجزىء التحدي الخاص بك إلى أجزاء كي نتمكن من التعامل معه واحد تلو الآخر.

1 ـــ قم بسداد مبلغ بطاقة الإئتمان

قد تكون بطاقات الائتمان مفيدة جداً للمكافآت والأميال الجوية، ولكن إذا تم استخدامها بشكل غير صحيح، فإن عواقبها يمكن أن تكون وخيمة بشكل لا يصدق. لنلق نظرة على هذا الدين البالغ 4000 دولار. إذا كنت تدفع فائدة بنسبة 3% وتسدد فقط الحد الأدنى للرصيد كل شهر، فستدفع للبنك مبلغاً هائلاً قدره 1703 دولارات سنوياً، أي بفائدة تعادل 42.5% سنوياً. وبالتالي، لا يمكن لأي استثمار أن يضمن عوائد بنسبة 42.5% سنوياً، لذلك فإن أفضل شكل من أشكال الاستثمار في وضعك المالي الحالي هو سداد مبلغ بطاقة الإئتمان بالكامل.

2 ــــ كن واقعياً

عندما يتعلق الأمر بالخطط الإدخارية، فإن النصيحة الأساسية التي أقدمها للجميع هي البدء بالإدخار في سن مبكرة قدر الإمكان. وحتى لو كنت معتاداً على ادخار مبلغ صغير، فهذا أفضل من عدم الإدخار على الإطلاق، وعلى المدى الطويل يمكن أن تتحول هذه المبالغ الصغيرة إلى مبالغ مهمة.

وفي حالتك المادية الراهنة، تأكد من أنك في وضع مريح يسمح لك بادخار 1000 دولار شهرياً. من الناحية الواقعية، لا ينبغي أن نستثمر أكثر من 50% من فائض مدخولنا. ومن فائض مدخولنا، يتعين علينا الاحتفاظ ببعض منه في البنك كصندوق طوارئ بالإضافة إلى القدرة على علاج نفسك. وألاحظ أمراً شائعاً في الإمارات العربية المتحدة وهو أن الناس ملتزمون بأكثر من طاقتهم بخطط الإدخار، وبالتالي هم معرضون لتكبد خسائر عند إلغاء خططهم الإدخارية بصورة مبكرة.

3 ـــ قم باختيار استراتيجية محددة … وتمسك بها!

عندما يتعلق الأمر باختيار المسار الإدخاري، فأنا أوصي بالعمل مع مستشار مالي يمكنه تزويدك باستراتيجية استثمار مفصلة وشرح أسباب اعتمادها. وفي سن الثالثة والثلاثين، تتمتع بإطار زمني طويل للاستثمار يسمح لك على الأرجح أن تكون جريئاً للغاية. وهذا يعني أنه ينبغي تخصيص أكثر من 80% من المحفظة الإستثمارية للأسهم.

ونصيحتي لك تتلخص في انه بمجرد إعداد مثل هذه الخطة، حاول نسيانها وقم فقط بتقييم الأداء كل ثلاثة أشهر مع مستشارك. ولن تحتاج إلى إجراء العديد من التغييرات على المديين القصير والمتوسط.

وباختصار، إذا كان بإمكانك في سن الـ 33 الحفاظ على الإدخار على أساس منتظم واستثماري فينبغي أن تكون قادراً على صنع محفظة إستثمارية جيدة. وبمجرد أن ينمو هذا الإستثمار، يمكنك التطلع إلى نهج أكثر شمولية للاستثمار وتنويع الأصول الخاصة بك. قد تقرر إضافة ممتلكات أو بعض السلع المادية خلال مسيرتك نحو التقاعد.

أما الآن، فينبغي أن تكون أولويتك تكوين الثروة، وسيساعدك الإدخار المنتظم في ذلك. وسيكون النمو المركب أفضل صديق لك في الوصول إلى أهدافك التقاعدية. لذلك، إبدأ الآن، والأهم من ذلك أن تحافظ على الإستثمار باستمرار حتى خلال الفترات الصعبة التي تمر بها الأسواق.