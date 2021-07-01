بنك الرياض يُطلق منصة “وصل” لبناء الخدمات والحلول المالية المبتكرة

وعبر الرئيس التنفيذي لبنك الرياض الأستاذ طارق بن عبدالرحمن السدحان، عن فخره واعتزازه بإطلاق هذه المنصة، مؤكدًا على مواصلة بنك الرياض في وضع معايير جديدة للإبداع والإنتاجية في قطاع التقنيات المالية، ومعربًا عن أمله بأن تسهم في إضافة بُعد جديد للجهود التي يبذلها بنك الرياض على طريق استراتيجيه التحول الرقمي والتي يتطلع إليها البنك على اعتبارها دعامة رئيسة للدفع بخطوات تطوير القطاع المالي والمصرفي في المملكة، ومحطة مهمة لاستقطاب وتحفيز بيئة الابتكار والاستثمار في المنطقة.

وتهدف المنصة إلى منح رواد الأعمال والمبتكرين بيئة تجريبية محاكية تتيح لهم تطوير برامج وتطبيقات محاكية لبيانات وأدوات الربط المصرفية لتساعدهم في بناء نماذج أعمال مبتكرة واختبارها بشكل فوري وبكل يسر وسهولة. كما تمتاز المنصة بمعايير أمنية عالية مع توفير كافة الدعم الفني اللازم، وستمنح منصة “وصل” فرصة مستقبلية للتعاون بين المؤسسات المالية وشركات التقنيات المالية “الفنتك” في خلق وتطوير حلول مالية مبتكرة وإظهار نهج التفكير المستقبلي في تطوير المصرفية في القطاع المالي بالمملكة.

وأشارت شركة بوابة ترابط الشريك التقني لمنصة “وصل” بأن النجاح غالبًا ما يكون مدفوعًا بالابتكار إذ يواصل بنك الرياض وضع معايير جديدة للإبداع والإنتاجية في قطاع التقنيات المالية، فإن “وصل” توفر البيئة الأفضل لتمكين المواهب في المملكة من الابتكار والتطوير في قطاع المصرفية الرقمية، ونتطلع في الشركة إلى تعزيز الشراكة مع بنك الرياض وإيجاد حلول التقنيات المالية لصالح التنمية الاقتصادية وتسريع الابتكار للأجيال القادمة “.

الجدير بالذكر أن بنك الرياض يُعد من أبرز المؤسسات المصرفية والمالية في المملكة اهتمامًا ببرامج التحول الرقمي، حيث يعتبر أول بنك يطلق صندوقًا لرأس المال الجريء بحجم 100 مليون ريال موجه للاستثمار في مجال التقنية المالية، كما يُعد شريك استراتيجي لعدة منصات عالمية للابتكار ومواكِبة للتطور الرقمي المستمر عبر نطاق دولي، بالإضافة إلى مواكبته للجهود المبذولة في هذا المجال منذ وقت مبكر بإطلاقه للعديد من المبادرات والبرامج والاستراتيجيات، حيث يتصدّر عنوان “التحول الرقمي والابتكار” استراتيجية بنك الرياض 2025 كإحدى المسارات الرئيسة لعملية التغيير التي يقودها اليوم.

وأتاح بنك الرياض إمكانية الجميع من التواصل أو تسجيل طلبات الالتحاق عبر الموقع الالكتروني المخصص لمنصة وصل WSL.RiyadBank.com