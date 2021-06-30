البنك السعودي للاستثمار يتبنى حلول سيسكو للشبكات المبتكرة

أعلنت شركة سيسكو عن الشراكة الاستراتيجية مع البنك السعودي للاستثمار كأول مؤسسة مالية في المملكة تتبنى حلول الشبكات القائمة على البرمجيات (SDN) من سيسكو، وسيتمكن البنك من أتمتة البنية التحتية للشبكة بشكل آمن وبمرونة لتلبية احتياجات الأعمال المطلوبة. وسيؤدي ذلك بدوره إلى تسريع رحلة التحول الرقمي وتحسين تجربة العملاء والموظفين بشكل آمن.

تعمل حلول الشبكات القائمة على البرمجيات (SDN) على استخدام الآليات المبتكرة وأعلى درجات الأتمته لتقنيات الشبكات والسماح لها بالتكيف مع احتياجات العمل المتغيرة باستمرار وبمرونة عالية. علاوةً على ذلك تضمن الشبكة تلبية متطلبات هامة مثل رفع الأداء وأمن المعلومات والالتزام بسياسات تقنية المعلومات عبر الشبكة بأكملها.

وقد علق الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستثمار الاستاذ فيصل العمران حول هذه الخطوة الرائدة: “يسعدنا أن نعلن تبنينا لأحدث تقنيات سيسكو في شبكات البنية التحتية لدينا في البنك السعودي للاستثمار. وستساعد التقنيات الحديثة البنك في خطة التحول الرقمي التي يسعى البنك إلى تنفيذها، وبالتالي نطمح من خلال الخطوة الحالية إلى أن نكون في وضع أقوى للاستجابة والتكيف مع بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار. وستُمكّن سيسكو البنك السعودي للاستثمار من أتمتة العمليات الأكثر أهمية لدينا كي نتمكن من تقديم تجربة أكثر تميزاً لعملائنا”.

الجدير بالذكر أن البنك السعودي للاستثمار يقود بدور ريادي في تبني الحلول التقنية المتطورة والبحث عن أساليب جديدة لتقديم خدمات أفضل، حيث كان أول بنك في المملكة يحصل على البنية التحتية المركزية القائمة على التطبيقات (ACI) في مركز البيانات الخاص به. وكانت تلك خطوة أولية مهمة نحو الحصول على بنية تحتية أكثر ذكاءاً، والتي توسع بها البنك السعودي للاستثمار من خلال إشراك سيسكو الشركة الرائدة في مجال الشبكات، لتطبيق وتفعيل الشبكات القائمة على البرمجيات SDN ضمن البنية التحتية للبنك وربط جميع الفروع والمواقع المختلفة للحصول على بنية شبكات متقدمة قائمة على البرمجيات.

سيكون البنك السعودي للاستثمار أول بنك في المملكة العربية السعودية يمتلك مجموعة كاملة من بنية سيسكو للشبكات القائمة على البرمجيات، ومن خلال مركز البيانات المحسّن والمدعّم بالشبكة القائمة على النوايا والمبنية على حلول الشبكات القائمة على البرمجيات من سيسكو، ستوفر البنية التحتية الموحدة الجديدة مزيداً من المرونة والمعلومات والأمان. وسيكون البنك قادراً على إدارة السياسات وأتمتتها باستمرار وتقديم الخدمات الموثوقة لمستخدمي الشبكة والأجهزة وتطبيقات الأعمال.

سيوفر البنك السعودي للاستثمار بيئة عمل موثوقة وذكية مع شبكة أعمال آمنة تحمي من الوصول غير المصرح به أو غير المشروع بفضل الشبكات القائمة على البرمجيات من سيسكو وسياسات الوصول القوية والمبنية على مجموعات المستخدمين.

كان الهدف الرئيسي بالنسبة للبنك السعودي للاستثمار هو اعتماد نظام يبسط العمليات ويقلل من التعقيدات من خلال فصل مستويات التحكم والبيانات وجعل الأتمتة آمنة وقابلة للتطوير والتوسّع. وسيؤدي ذلك إلى تمكين البنك من تقديم التطبيقات والخدمات الجديدة للعملاء بسرعة كبيرة وتوفير وقت الموظفين الثمين لأداء مهام أخرى.

هذا وقد أشار سلمان فقيه – المدير العام لشركة سيسكو في المملكة العربية السعودية إلى دور سيسكو في هذه الخطوة الهامة حيث قال: “يعدّ تطبيق البنك السعودي للاستثمار لحلول الشبكات القائمة على البرمجيات من سيسكو برهاناً على سمعتنا الممتازة في هذا القطاع بفضل حلولنا المبتكرة التي تساعد الجهات المختلفة على تحقيق أهدافها وتقديم التجارب الاستثنائية للعملاء. وسيتمكن البنك مع الشبكات القائمة على البرمجيات من سيسكو من تحقيق خطوة مهمة لتسريع رحلة التحول الرقمي، ونحن فخورون بالشراكة والتعاون معهم طوال هذه الرحلة”.

تدعم شركة سيسكو البنك السعودي للاستثمار في الوقت الذي يواصل فيه رحلته الرقمية لتبسيط عملياته وأتمتتها وتأمينها. وسيمكن ذلك البنك السعودي للاستثمار من تحقيق رؤيته وتعزيز تجاربه الرقمية الشاملة والانتقال إلى استراتيجيات السوق والجيل القادم من الخدمات.