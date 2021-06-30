كيف اصبحت خيارات تمويل الشركات وافرة في السعودية؟

شهدت الجلسة الثالثة التي اختتمت منذ قليل محاور عديدة عن خيارات الشركات الناشئة والتمويل ومجال التقنية المالية في السعودية.

وبسؤال مدير الجلسة – منيف الصفوقي-رئيس الأعلام الجديد في صحيفة الجزيرة إن كانت مصادر التمويل كافية، فأجاب

فادي العوامي مستشار البنك الدولي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالقول :” نعم فاحتياجات السوق المحلية أصبحت متوفرة بدليل توجه صناديق الاستثمار لخارج المملكة أحيانا فهناك أرقام كبيرة بالمليارات التي تقدم حاليا، كما أن هناك تنظيم للتمويل من قبل الجهات الخاصة التي بدأت تعتمد الحوكمة لتستفيد من هذه الخيارات.

وأوضح فادي أنه أصبح هناك لكل مرحلة فرص تمويل كبيرة حتى في القطاعات الجديدة التي أصبح لها مسرعات أعمال.

ويقول:” هناك عدة مصادر لتمويل رواد الاعمال في السعودية سواء من خلال المستثمرين الملائكيين او من خلال شركات التمويل الجريء والتي نشطت في السنوات الاخيرة مما كان له اثر كبير على نجاح العديد من المشاريع الناشئة داخل المملكة العربية السعودية والتي عززتها المبادرات الحكومية لتعزيز هذا القطاع.

واضاف:” معظم المستثمرين لديهم اهتمام في الاستثمار بعد نجاح نموذج العمل وتحقيق ايرادات، ولكن هناك العديد من البرامج التي تهتم في دعم المشاريع من مرحلة الفكرة وغالبا ما تكون تحت مظلة مسرعات الاعمال والتي تقدم انواع اخرى من الدعم مثل الارشاد والاستشارات وغيرها، حيث لا تقتصر على الدعم المالي فقط. كما يقدم بنك التنمية الاجتماعية بعض البرامج الموجهة الى رواد الاعمال وبشروط معينة مع اختلاف الانشطة المستهدفة.

أما عن تمويل الشركات الناشئة في قطاع التقنية فقد أصبح بسبب الجائحة يستقطب اهتماما وتمويلا كبيرين فهو مختلف عن الكثير من القطاعات الاخرى، حيث ان قطاع التقنية يلبي حاجات جديدة في التجارة الإلكترونية.

وفي هذا القطاع يتم التركيز على النمو وتعزيز الحصة السوقية وليس الارباح، لذلك يتم تعويض العجز في التدفقات النقدية ان وجدت من خلال جولات استثمارية مستمرة والتي تساعدهم كذلك في التوسع بشكل قوي ومتسارع. اما المشاريع غير التقنية ففي الغالب تمويلها يكون مبني على الربحية والايرادات ومؤشرات مالية اخرى لذلك يتم تمويلهم من قبل البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك السعودي المركزي اضافة الى بعض منصات التمويل الي تندرج تحت “التقنية المالية” والتي بدأت في دخول السوق مؤخراً.

فيما يتعلق بتمويل المشاريع الناشئة من خلال جهات اقليمية ودولية فبالفعل نجد توجه من العديد من هذه الجهات للاستثمار في مشاريع محلية بالتحالف مع جهات محلية او بشكل مباشر وكذلك من خلال برامج مخصصة للمشاريع الناشئة، كما تقوم الشركة السعودية للاستثمار الجريء بالعمل على تسهيل دخول صناديق استثمار جريء في السوق السعودي لتقديم قيمة اضافية لهذا القطاع، حيث تتميز عن مصادر التمويل المحلية بخبرتها في هذا المجال وتقديم خدمات استشارية بالتعاون مع شبكة الخبراء العالميين لديهم.