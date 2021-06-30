منتدى أريبيان بزنس السعودية: خيارات هائلة لتمويل الشركات وصعود قطاع التقنية المالية

واشار نزار إلى أن فنتك السعودية هي مبادرة شراكة بين السوق المالية-ساما والبنك المركزي لتنمية القطاع للعمل مع المشرعين لبناء تشريعات التقنية المالية، ودعم رواد الاعمال والشركات الناشئة وبناء القدرات الموجودة، فالبنك المركزي وأنشطة الاستثمار تحت اشراف هيئة السوق المالية.

تولى منيف الصفوقي-رئيس الأعلام الجديد في صحيفة الجزيرة، إدارة الجلسة وتوجه بالسؤال عن مبررات التركيز في الاستثمار في مجال التقنية المالية وإن كان دليل على فشل او قصور في التقنية المالية التقليدية.

رد نزار بن عبدالله إلى أن الاستثمارت التي تعكس الواقع فهي ضخمة تتعدى مليار ريال، من مشاريع واقراض ومجالات جديدة مثل المصرفية البنكية والابتكارات، وهي تجسد اهتمام المستثمرين بالتقنية المالية،

لأنه التوجه المستقبلي للمال الذي سيعتمد على التقنية المالية من ادارة النقد والتوفير وغيرها واللاعبين في المالية التقليدية تشبعت وتباطىء الابتكار فيها.

بدر سالم الرئيس التنفيذي لرواد الأعمال، حاضنة ومسرعات أعمال لفت إلى دور مسرعات الأعمال في تسهيل الاجراءات الداخلية للشركات والدعم، والاستشارات والارشاد والخدمات المشتركة، فهناك تخصصات مالية وشؤون موظفين لتخفيض التكاليف واستجلاب المتخصصين مما يقلص النفقات، والاهم بناء شبكة علاقات مع مختلف الاطراف لتأمين الدعم المالي واللوجستي ضمن أهم خدمات الحاضنات

وعن المعوقات إن وجدت، كان رد بدر سالم بالقول: هناك معوقات كثيرة تتوقف على نوع الشركة والمرحلة والقطاع الذي تعمل به، وبذلك يتختلف التمويل فقد يبدأ ذاتيا في مرحلة البذرة ، والمستثمرين الملائكيين يليها مرحلة صناديق المال والجولات الاستثمارية.

ففي مرحلة البذرة تكون المخاطرة كبيرة تصعب إقناع المستثمرين، يليها مرحلة الخروج للسوق وتحقيق مبيعات، وعليه وقتها اقناع صناديق الاستثمار والحصول على المال في الوقت المناسب مما يدعو لدراسة خطة الجدولة/ لكن الدعم المتوفر والنمو كبير جدا في السعودية من مختلف الجهات وبرامج الإقراض غير المباشر،وبنك خاص

ولا يزال السوق والانظمة بحاجة لتطوير إلا أن المملكة أصبحت في مرتبة متقدمة للشركات الناشئة.

وبالسؤال عن 45% تمويل شركات تجارة الكترونية يليها قطاعات أخرى فلماذا التركيز على قطاع دون آخر؟

أجاب فادي العوّامي، مستشار البنك الدولي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالقول”: سنة 2020 كانت سنة استثنائية فالجائحة تركت تأثيرات كبيرة من طبيعة التسوقق مما صعد بأهمية التجارة الالكتروني التي اضطر كثيرون للجوء إليها مما ولد طفرة ، وحتى الجهات التجارة الالكترون التي نشطت أكثر، كما هو حال شركات توصيل نالت جولات استثمارية ضخمة للتوصيل في الأطعمة والمشتريات

المستثمر يبحث عن الفرص الأكبر والإطار الجغرافي، وعدم اقتصارها على منطقة معينة

الشركات الناشئة في هذا المجال احتاجت للتمويل لمواكبة النمو فيما قامت الدولة بتسهيل الرخص والاستثمارا

فهناك شركات سعودية للاستثمار الجريئ وتدعم الشركات الناشئة وحاجة السوق، مما يعطي ارتياحا كبيرا للمستثمرين.

كذلكالحال مع قطاع التقنية المالية -فنتك- 130 مليون دولار حتى اليوم هذا العام. فالتقنية المالية بحاجة لاستثمار كبير بمبالغ عالية بعدة ملايين دولار تعد نادرة في القطاعات الأخرى، وهو أمر يفيد المستثمرين وكل الأطراف مما يبشر بنمو لا يقتصر على أنشطة تلك الشركات في المملكة بل لتتوسع خارج المنطقة بل هناك شركات ستطرح أسهمها، فالنجاح يتبرز مع عملية التخارج وطرح الأسهم وهي نقلة نوعية يظهر الاستفادة من الفرص بتقديم منتجات جديدة مما يستقطب المستثمرين والعملاء في بيئة متطورة. فهناك رهان على سلوك المستهلك، خاصة مع فئة الشباب والصغار والتقنيات المالية الجذابة من خارج المنتجات المالية التقليدية”

– بعض الأحيان ترى البنوك الخطر وتتشارك وتقدم منتجات تتماشى مع حاجة المستهلك، كانت هناك ثغرة أدت لصعود شركات التقنية المالية

كذلك الحال مع شح التمويل للشركات الناشئة سابقا مما دفع بالشركات التقنية المالية لسدتلك الثغرة وتقديم حلول تتماشى مع الأوضاع الحالية، وحاليا تقدم البنوك بيئة تجريبية وتعاون لتبني التقنية وشراكات معها

فالتطوير دفع بالبنوك للبحث عن حلول مثل أدوات التحليل والتقنية المالية

وتحدث بدر سالم، مستشار الشركات الناشئة والرئيس التنفيذي لوادي الأعمال، عن خيارات التمويل مثل التمويل الجماعي الذي يتوقف على نوع الانشطة فهناك منصات التمويل التي تعمل مثلا في مجال الفواتير، وهناك مراحل متقدمة مثل صناديق الاستثمار حيث هناك أعداد تتزايد منها إلى جانب الدعم الحكومي، فالخيارات للتمويل أصبحت متنوعة لتناسب المرحلة والقطاع التي تعمل به الشركات الناشئة.

وبسؤال مدير الجلسة – منيف الصفوقي-رئيس الأعلام الجديد في صحيفة الجزيرة إن كانت مصادر التمويل كافية، فأجاب

فادي أجاب بالقول:”نعم فاحتياجات السوق المحلية أصبحت متوفرة بدليل توجه صناديق الاستثمار لخارج المملكة أحيانا فهناك أرقام كبيرة بالمليارات التي تقدم حاليا، كما أن هناك تنظيم للتمويل من قبل الجهات الخاصة التي بدأت تعتمد الحوكمة لتستفيد من هذه الخيارات. فلكل مرحلة هناك فرص تمويل كبيرة حتى في القطاعات الجديدة التي أصبح لها مسرعات أعمل.”