البنك الدولي يمنع السلفادور من اعتماد «بتكوين» كعملة رسمية

رفض البنك الدولي، طلب السلفادور وهي بلد صغير يعتمد الدولار الامريكي عملة له ولسكانه الذي يقارب عددهم 6 ملايين نسمة، حول إمكان اعتماد العملة الرقمية «بتكوين» كعملة رسمية، وهو ما سيؤخّر، على الأغلب، تحقيق هدف الحكومة بجعل هذه العملة رسمية في غضون ثلاثة أشهر، بحسب موقع «إكسيوس».

والأسبوع الماضي، أصبح برلمان السلفادور أول من يقدّم مثل هذا الطرح، غير أن متحدّثاً باسم البنك الدولي، أكد أن السلفادور «طلبت مساعدة البنك في هذه المسألة»، غير أنه امتنع «عن تقديم المساعدة المباشرة، نظراً إلى أوجه القصور حول الشفافية، والانعكاسات البيئية للعملة»، وفق ما أفاد الموقع.

وفي وقت سابق، أكد متحدّث باسم صندوق النقد الدولي، أن «تبنّي بتكوين كعملة قانونية، يثير عدداً من القضايا الاقتصادية الكلّية، والمالية والقانونية، التي تتطلّب تحليلاً دقيقاً للغاية».

وأوضح متحدث باسم البنك الدولي لصحيفة واشنطن بوس أن البنك الدولي لا يمكن أن يدعم عملة بتكوين لدواعي ترتبط بقصور الشفافية والبيئية في تلك العملة المشفرة. .”