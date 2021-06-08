ألفاريز آند مارسال : ارتفاع دخل البنوك الإماراتية بنسبة 85٪ بحسبب تقرير أداء القطاع المصرفي

أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، عن إصدار النسخة الأحدث من تقريرها “أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة” للربع الأول من عام 2021″. ويسلط التقرير الضوء على أن البنوك العشرة الأكبر في الإمارات العربية المتحدة التي بدأت العام على أساس متباين، حيث ارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 85% على أساس فصلي، بسبب انخفاض نفقات التشغيل وتكاليف انخفاض القيمة التي دعمت الربحية الإجمالية. ومع ذلك، استمرت القروض والسلفيات في الانكماش مع انخفاض بنسبة 0.7% في الربع الأول من السنة المالية، بينما ارتفعت الودائع إلى 1.2%، بعد انخفاضها في الربع الرابع من عام 2020.

ستستمر المواقف المالية والخارجية القوية لدولة الإمارات العربية المتحدة في دعم أساسيات القطاع المصرفي. إلا أن الضغط لا يزال مستمراً على قطاع العقارات مما يشكل مخاطر على البنوك الإماراتية.

يقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا، الذي أعده أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز ومارسال، بفحص بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات العربية المتحدة، ومقارنة نتائج الربع الأول من العام الحالي 2021، بالنتائج السابقة للربع الرابع من العام 2020. وذلك باستخدام بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، يقيّم التقرير مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.

البنوك العشرة الأكبر مدرجة في الدولة والتي تم تحليلها في تقرير أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات هي: بنك أبوظبي الأول (FAB)، بنك الإمارات دبي الوطني (ENBD)، بنك أبوظبي التجاري (ADCB)، وبنك دبي الإسلامي (DIB)، بنك المشرق (المشرق)، بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB)، بنك دبي التجاري (CBD)، بنك الفجيرة الوطني (NBF)، بنك رأس الخيمة الوطني (RAK)، ومصرف الشارقة الإسلامي (SIB).

أبرز التوجهات في نتائج الربع الأول من عام 2021:

1. انخفضت القروض والسلفيات بنسبة 0.7% على أساس فصلي في حين زادت الودائع بنسبة 1.2% على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2021. وانخفضت نسبة القروض الإجمالية إلى الودائع لتصل إلى نسبة 84.5% في الربع الأول من عام 2021 مقارنة بنسبة 86.2% في الربع الرابع من عام 2020.

2. زاد الدخل التشغيلي بنسبة 1.3% على أساس فصلي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض صافي دخل الفوائد. وقد تم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض بنسبة 5% على أساس فصلي في صافي دخل الفوائد بسبب انخفاض أسعار الفائدة. وسجل بنك الإمارات دبي الوطني أعلى زيادة في إجمالي الدخل التشغيلي، بأكثر من 25% على أساس فصلي، حيث نما دخل الرسوم بنسبة 42% بسبب حجم الأعمال الأكبر.

3. يبقى هامش صافي الفائدة الإجمالي تحت الضغط، حيث انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عدة سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.0% في الربع الأول من عام 2021. ويرجع ذلك إلى انخفاض العائد على الائتمان، بمعدل 19 نقطة أساس ربع سنوي، في حين ظلت تكلفة الأموال ثابتة إلى حد كبير عند 1.2%. وسجل هامش صافي الفائدة انخفاضاً حاداً بالنسبة لمعظم البنوك.

4. انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 3.6% لتصل إلى 33.1%، بعد ارتفاعها لربعين متتاليين سابقاً. من بين أكبر 10 بنوك، سجل بنك المشرق أدنى انخفاض في نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 46.1% في الربع الأول من عام 2021. سجلت خمسة من أكبر 10 بنوك انخفاضاً في نسبة التكلفة إلى الدخل.

5. سجلت ثمانية من أكبر 10 بنوك انخفاضاً في تكلفة المخاطر، حيث أدى تحسن بيئة الاقتصاد الكلي إلى انخفاض المخصصات. انخفض إجمالي مخصصات خسائر القروض بنسبة 36.1% على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2021. وكان الركود العام مدفوعاً بانخفاض القيمة من بنك الفجيرة الوطني (-71.7% على أساس فصلي)، ومصرف أبوظبي الإسلامي (-62.9٪ على أساس فصلي)، وبنك دبي الإسلامي (-60.5٪ على أساس فصلي) وبنك المشرق (-58.5٪ على أساس ربع سنوي). وانخفض إجمالي تكاليف الموظفين بنسبة 72 نقطة أساس على أساس فصلي، حيث انخفض إجمالي المخصصات بنسبة 36.1% إلى 5.3 مليار درهم إماراتي.

لتحقيق نسبة تغطية 100%، سيتعين على أكبر 10 بنوك في دولة الإمارات حجز مخصصات إضافية بقيمة 18.2 مليار درهم إماراتي، أي بزيادة قدرها 20 في المائة عن المخصصات المحجوزة في السنة المالية 2020 من بين البنوك الفردية، يتطلب بنك أبوظبي التجاري توفيريات أكثر بنسبة 40%، مقارنة بمستويات السنة المالية 2020.

6. ارتفع صافي الدخل التراكمي بنسبة 84.8% مقارنة بالربع السابق بسبب الانخفاض الكبير في مخصصات انخفاض القيمة بجانب مصاريف التشغيل. وتحسن العائد الإجمالي على حقوق المساهمين من 5.0% في الربع الرابع من عام 2020 إلى 9.7% في الربع الأول من عام 2021، حيث ارتفع صافي الدخل بنسبة 85% على أساس فصلي.

وعلق أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز ومارسال، قائلاً: “شهد القطاع المصرفي الإماراتي تحسناً ملحوظاً في الربحية في الربع الأول من عام 2021، ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في الأرباع اللاحقة. من المتوقع أن يساعد برنامج الدعم الاقتصادي المستهدف (TESS)، الذي مدده البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة حتى يونيو 2022، في تخفيف جودة أصول البنوك وتخفيف الضغط على ميزانيتها العمومية حتى الربع الثاني من عام 2022.

مع تعافي الاقتصاد من تداعيات الوباء، من المتوقع أن تظل تدفقات دخل البنوك تحت الضغط، بينما من المرجح أن تظل أسعار الفائدة منخفضة كما كانت. من المتوقع أن تتحسن تكاليف التشغيل ورسوم خسائر الائتمان في عام 2021 مقارنة بعام 2020 حيث تركز البنوك على كفاءة التكلفة وتبنّي الابتكار واكتساب الوضوح بشأن الانتعاش الاقتصادي”.