تريد ويند: معًا لتمويل عالم أفضل

يتزايد اهتمام المستهلكين والشركات من جميع الأحجام في جميع أنحاء المنطقة، وحتى في جميع أنحاء العالم، بقضايا البيئة والاستدامة عند اتخاذ القرارات. وقد دفع هذا الأمر العديد من الشركات إلى التركيز بصورة أكبر على عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، كجزء من عملية صنع القرار فيها بما يتعلق بقضايا التجارة والتمويل.

ورغم أن الضغط الأساسي بهذا الاتجاه يأتي من المستهلكين، إلا أنه أيضًا قد يأتي وبشكل جوهري بطلب من المستثمرين. وقد أظهر تقرير أجرته مجلة فوربس مؤخرًا أن أكثر من 80٪ من المستثمرين المؤثرين باتوا الآن يأخذون عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الحسبان عند اتخاذ أي قرارات، حيث تتم إدارة أصول تتجاوز قيمتها 22.8 تريليون دولار وفق استراتيجيات استثمار مسؤولة. وهو ما يمثل قفزة كبيرة بنسبة 25٪ مقارنة مع الوضع في عام 2014.

وقد لمسنا في “تريد ويند” كيف أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسريع هذه التغييرات، وساعدت بدفع العالم في اتجاه إيجابي، حيث شجعت على تضمين عوامل الاستدامة في سلسلة القيمة بأكملها. وبتنا نلحظ تركيزًا متزايدًا على الشفافية، بدءًا من تحديد المصادر وصولًا إلى أساليب الإنتاج. ومن هنا فإننا نعتقد أن قرارات التمويل في المرحلة التالية، ستأخذ في الاعتبار بتزايد ملحوظ سلوك العميل فيما يتعلق بالعوامل البيئية، بما في ذلك قضايا استنفاد الموارد والتغير المناخي وإدارة النفايات. كما أنها ستأخذ في السياق ذاته، العوامل البشرية في الاعتبار، وسيكون السؤال حول ما إذا كان الموظفون والمجتمعات المحلية تكسب أموالاً كافية لتوفير عيش كريم، سؤالًا مشروعًا ومطروحًا. وسيتعين على الضامنين والممولين توعية العملاء بالمخاطر المتعلقة بعوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، واتخاذ خطوات جدية لإيجاد حلول لهم. ونعتقد بأن الجائحة قد ساهمت بتسريع هذه الاتجاهات.

ومع استمرار انتشار جائحة كوفيد-19 ومرور البلدان بمراحل مختلفة من حملات التطعيم، سيظل البقاء في السوق أولوية بالنسبة لمعظم الشركات. ومن المحتمل أن نشهد على المدى المتوسط اندماجًا للصناعة، عبر مجموعة متنوعة من القطاعات، بالإضافة إلى انخفاض أحجام الطلبات، حتى ولو شهدنا زيادة في عدد المعاملات. ورغم أن الشركات بمختلف أشكالها ستدخل مرحلة الانتعاش، إلا أن الكثير منها سيتخذ نهجًا حذرًا ومدروسًا في ممارساتها الخاصة بتحديد المصادر.

ووسط هذا المناخ، يتم التدقيق بعناية بنماذج الأعمال، حيث نشهد بوادر إصلاحات في الأفق وإعادة تحديد وصياغة قوانين الأعمال، مع تكيف جيل جديد من رواد الأعمال والمستثمرين مع هذه الحقائق الجديدة. وسيكون لمن يتبنى هذه التغييرات بشكل أسرع أفضلية على منافسيه.

ويعتبر هذا النهج الجديد أكثر شمولية من النهج الذي كان سائدًا في الماضي. ومن جهتنا، نرى أنه ينبغي الآن أن ننظر إلى ما هو أبعد من الخدمات اللوجستية ومرافق الشركة، وندقق في دورة الحياة بأكملها. كما يجب أن نهتم بالطريقة التي سيتم فيها تطبيق قواعد سلوك الموردين، حتى في الحالات التي تتسم فيها أسواق معينة بعدم التيقن بشأن الممارسات الأفضل والأكثر استدامة.

وفي نهاية المطاف، ستكون المسؤولية على عاتق الشركات الكبرى، وكذلك الأسواق المالية، للدفع باتجاه تبني هذا النهج، في حين سيتعين على الهيئات الحكومية المعنية فرض تطبيق ممارسات الإبلاغ والإفصاح. وفي العموم، سيكون للقطاع المالي دور أعمق وأكثر فائدة في هذا السياق، لا سيما في سوق الكربون. وقد رأينا بالفعل بعضًا من أبرز المقرضين في العالم يشجعون نهج التمويل المراعي للبيئة، والذي سيستمر بلعب دور كبير في تحديد مدى جودة الأعمال للتمويل، حتى ولو أنه لا يزال مفهومًا جديدًا نسبيًا.

وتعكس خبرتنا الكبيرة في “تريد ويند”، كمتخصصين في مجال التمويل التجاري، هذه البيئة الجديدة والمثيرة، إذ أننا نواصل تقديم التمويل للمصنّعين والموردين الذين لا يزالون ملتزمين بمستوى عالمي من الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وإجراء تقييم لمخاطر الامتثال والائتمان يتضمن النظر في مجموعة متنوعة من متطلبات البيئة والسلامة وسلامة الموظفين. كما أننا نُحجم عن تمويل الشركات التي تنخرط بممارسات مشكوك فيها، أو الشركات التي لا تملك أهلية الحصول على التمويل بسبب شهادات الصناعة.

ونتيجة لتطور البنية التحتية الذكية والخدمات اللوجستية وتزايد جهود المشترين لتجديد مخزونهم وفقًا لحجم الطلب والطلبات اللاحقة الأصغر ومواعيد التسليم القصيرة، فقد تم بناء سلسلة توريد أقصر. وقد ازدادت أهمية توفير تمويل أكثر مرونة بشكل كبير نظرًا لتغير النظام البيئي للخدمات اللوجستية بأكمله.

أما الاتجاه الرئيسي الآخر الذي نشهده، فهو إضفاء الطابع الإقليمي وتنويع سلاسل التوريد نحو بلدان منخفضة التكلفة. وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه بدأ قبل انتشار الجائحة، إلا أنه شهد تسارعًا بوتيرة كبيرة. وبمجرد انتهاء صدمة الجائحة، سيكون بإمكان الاقتصادات الأكثر أهمية في العالم أن تعمل لزيادة التعاون، بدلاً من الاندفاع نحو مفهوم الاعتماد على الذات على مستوى محلي، والذي أفرزته الأزمة.

ونعتقد بأن هذا الاندفاع نحو أسواق مفتوحة سيفرض تعبئة للقدرة العالمية والابتكار لتلبية الطلبات المتجددة وفرص العمل الجديدة والتطور السريع للمنتجات والخدمات، مع قيام الشركات من جميع الأنواع بالعمل للوصول إلى أسواق جديدة.

وتمثل القارة الآسيوية برأينا أعظم بارقة أمل على هذا الصعيد، حيث إن الطبقة المتوسطة فيها كبيرة جدًا بحيث يمكن تقسيمها إلى عدة مجموعات فرعية مختلفة بناء على مستوى الثروة، ولكل منها متطلبات ومستويات استهلاك مختلفة. ويجب أن تتأكد الشركات العالمية من أن لديها مجموعة المنتجات المناسبة لتكون قادرة على تلبية هذه المتطلبات.

وهناك أيضًا بعض الإشارات الإيجابية فيما يتعلق بزيادة التعاون السياسي بين منطقة آسيا المحيط الهادئ وأوروبا وشبه القارة الهندية، بمجرد انحسار الجائحة على أبعد تقدير. وإذا أخذنا ذلك بعين الاعتبار، فإن الطلب على المستحقات كفئة من فئات الأصول سوف يرتفع أثناء وبعد الأزمة بلا أدنى شك، حيث تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الأكبر حجمًا بتوفير مصادر بديلة لتمويل رأس المال العامل.

ونحن نعتقد بأن مرحلة ما بعد الجائحة ستشهد حالة من عدم التوافق بين مستويات العرض والطلب، حيث ستستمر بعض الاقتصادات بمواجهة مشاكل على صعيد إنتاجها وحجم الطلب فيها. ولن يكون الانتعاش متساويًا في جميع الاقتصادات. وعلى الرغم من أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم التيقن بشأن كيفية سير الأمور في المستقبل القريب، إلا أن المؤكد هو أن المستثمرين والشركات التي تلتزم بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ستحقق النجاح على المدى الطويل.