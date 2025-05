1.5 تريليون دولار تضع سوق العملات المشفرة تحت أنظار الولايات المتحدة الأمريكية

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المالية الأمريكية تستعد للقيام بدور أكثر نشاطًا في تنظيم سوق العملات المشفرة التي وصلت قيمتها لأكثر من 1.5 تريليون دولار مع تزايد القلق من أن الافتقار إلى الإشراف المناسب يهدد بإلحاق الضرر بالمدخرين والمستثمرين ويولد نظاما ماليا غامضا قد يتسبب بأزمة مالية.

وتعكس الجهود الجديدة قطيعة مع إدارة ترامب التي شجعت في بعض الحالات على استخدام العملات المشفرة في النظام المالي. لكنها قد تستغرق بعض الوقت لتؤتي ثمارها حيث يكافح المنظمون الأمريكيون لتحديد من لديه السلطة القانونية للإشراف على السوق المتقلبة.

في مقابلة مع الفاينانشيال تايمز ، قال مايكل هسو ، الذي تم تعيينه هذا الشهر كمراقب مالي بالوكالة للعملة في الولايات المتحدة الأمريكية (U.S. Comptroller of the Currency) ، إنه يأمل أن يعمل المسؤولون الأمريكيون معًا لوضع “إطار تنظيمي” للعملات المشفرة التي أصبحت أشبه بنظام مالي في الظل.

يقول هسو ، الذي يرأس مكتب وزارة الخزانة الذي يشرف على البنوك الوطنية: “إن الأمر يتعلق حقًا بالتنسيق عبر الوكالات”. “بمجرد التحدث إلى بعض زملائي ، هناك اهتمام بتنسيق الكثير من هذه الأمور.”

وسلكت العملات المشفرة مسارا شديد التقلب هذا العام. ففي فبراير ، ارتفع سعر البيتكوين بعد أن قال ايلون ماسك مؤسس تسلا إن الشركة استثمرت 1.5 مليار دولار في العملة المشفرة ، واستمرت لتصل إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 60 ألف دولار في أبريل لكنها انهارت قبل اسبوعين وخسر المستثمرون بها مليارات الدولارات بعد أن هوت لمستوى 30 ألف دولار (استعادت بيتكوين قليل من زخمها لكنها لا تزال حتى لحظة كتابة الخبر ضمن مستوى 36 ألف دولار).

وتعد هذه ثاني إشارة من المؤسسات الحكومية ضد العملات المشفرة حيث يشعر المسؤولون في السياسات النقدية في جميع أنحاء العالم بالقلق من أن طفرة العملات المشفرة تجتذب الهواة الذين يمكن أن يتكبدوا خسائر كبير.

وكان أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا قد أكد في وقت سابق من شهر مايو (أيار) الماضي ، إن على الناس “اقتناء العملات المشفرة فقط إذا كانوا مستعدًين لخسارة كل أموالهم.

في الولايات المتحدة ، هناك مؤشرات متزايدة على أن إدارة الرئيس جو بايدن تريد اتباع نهج عملي أكثر مما كان في عهد دونالد ترامب.

قالت وزيرة الخزانة في بايدن جانيت يلين في فبراير / شباط إن “إساءة استخدام العملات المشفرة والأصول الافتراضية مشكلة متنامية”. وسلطت الضوء على استخدامهم في غسيل الأموال والإرهاب وتهريب المخدرات.