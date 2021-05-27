تريليون دولار أمريكي قيمة الثروات العائلية المنتقلة بين الأجيال في المنطقة، من سيديرها؟

في قراءة التطورات الاقتصادية السعودية، يجيب فيصل بهانا، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في “جيرسي فاينانس” عن استفسارات أريبيان بزنس حول التغييرات المتوقعة في الأطر التشريعية للعمل التجاري في السعودية وأهمية ما تقوم به المملكة لتعزيز بيئة العمل الشفافة لجذب الاستثمارات.

يقول بهانا إن الثروات تعتبر مسألة شخصية للغاية في المملكة فما هي الخبرات الأساسية المطلوبة لتخطيط ثروات الشركات العائلية؟

من المُقدر أن تبلغ الثروات العائلية المنتقلة بين الأجيال في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد المقبل نحو تريليون دولار أمريكي. ولذا، هناك فرص هائلة تنتظر المستثمرين من الأفراد ذوي المداخيل العالية، وشركات إدارة الثروات في المنطقة.

كيف تنظر “جيرسي فاينانس” إلى التطورات الجارية في المملكة على صعيد المشاريع الضخمة والعملاقة؟ وماهي المبادرة الأهم في عام 2021 من وجهة نظركم؟

تشهد سوق المملكة العربية السعودية النابضة بالحياة تحولات سريعة، وغالباً ما تتصدر المبادرات والبرامج التي تطلقها قيادتها الحكيمة في إطار استراتيجية رؤية السعودية 2030 عناوين الأخبار. وفي ظل التطورات التحوّلية والمشاريع العملاقة التي تجري في المملكة على قدم وساق، يبحث المستثمرون الخليجيون، بمن فيهم السعوديون والمستثمرون الأجانب، عن منصة استثمارية موثوقة ومتوافقة مع التشريعات الدولية وتحظى بالتقدير، وخاضعة للرقابة الصارمة مثل جيرسي، بهدف هيكلة استثماراتهم الدولية المتنوعة، بما في ذلك الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة، وتحقيق طموحاتهم الاستثمارية العالمية. ويشمل ذلك المستثمرين الدوليين الذين يتطلعون للدخول إلى المملكة والاستثمار أو المشاركة في هذه المشاريع المذهلة.

وفي جيرسي، يحظى قطاع التمويل بالخبرة والتجربة اللازمتين لتقديم المشورة والدعم للمستثمرين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المستثمرين في المجالات المتوافقة مع الشريعة، وخاصة من المملكة العربية السعودية، والذين يستفيدون من سلطتنا القضائية لتنظيم استثماراتهم الدولية منذ عقود. ويعتمد المستثمرون الدوليون من القطاعين العام والخاص بصورة متزايدة على السلطات القضائية مثل جيرسي، والتي تخضع لإدارة جيدة وشفافة ومنظمة بشكل صارم، بهدف تشكيل أدوات الاستثمار وكياناته التي تُستخدم في تنظيم الأنشطة الاستثمارية الداخلية في المنطقة أو المشاركة فيها. ونظراً للموثوقية العالمية الممتازة التي تحظى بها جيرسي، ونهجها المتميز في التعاون المحلي، والذي يشمل منطقة الشرق الأوسط، فإننا نشهد هذا النشاط لدى المستثمرين في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار، نحن فخورون بقولنا إن العلاقة بين قطاع التمويل في جيرسي وبين المملكة العربية السعودية هي علاقة تأسست على شراكة حقيقية، مع مزايا وحوافز مشتركة على المدى البعيد. وعلى هذا الأساس، يمكن للمستثمرين من المؤسسات والخاصة في المملكة استخدام شبكة الاستثمار في جيرسي وبنيتها التحتية القانونية والتشريعية المتقدمة للاستثمار في المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة، وتحقيق أهدافهم الاستثمارية بصورة أكثر فعالية. ويعتبر قطاع الصناديق الاستثمارية مثالاً رئيسياً لهذا التعاون مع أصحاب المصلحة، سواء من خلال الاستثمارات في المملكة أو الصادرة عنها.

ومع التصنيف المرتقب لمركز الملك عبد الله المالي في الرياض كمنطقة اقتصادية حرة خاصة، والتركيز الخاص على الخدمات المالية، إلى جانب التغييرات المتوقعة في الأطر التشريعية للعمل التجاري، يتم إنشاء البنية التحتية ومنظومة العمل المحلي المطلوبة لاجتذاب اللاعبين العالميين الكبار في القطاع المالي، وإطلاق استثماراتهم على الأرض في السعودية، بما في ذلك مدراء الأصول والصناديق. وتتمتع هذه الشركات الدولية بالخبرة الفعلية في الاستفادة من السلطات القضائية مثل جيرسي، والتي تحتضن العديد من هذه الشركات، بما سيساعد في تعزيز نهج الشراكة والتعاون بين جيرسي والمملكة العربية السعودية.

4. كيف تنظرون إلى تأثير حملة الخصخصة التي تشهدها المملكة ضمن 16 قطاعاً؟

نُرحب من جانبنا بخطوة الحكومة السعودية المتقدمة على مسار خطتها لخصخصة 16 قطاعاً رئيسياً، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية اقتصاد المملكة. وتتماشى هذه الخطة مع رؤية السعودية 2030 نحو تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى دعم إيجاد فرص العمل والاستدامة الشاملة لاقتصاد المملكة.

ولكن الأهم هو أن هذا الإعلان الجديد سيمضي إلى حد بعيد في إيجاد بيئة عمل شفافة تشجع الاستثمار في المملكة. وبالاستفادة من مكانتنا كمؤسسة تمويلية رائدة، تستعد جيرسي للبناء على علاقتها الحالية مع المملكة، وتعزيز تعاونها مع أصحاب المصلحة المحليين لدعم المستثمرين، بمن فيهم المستثمرون في المجالات المتوافقة مع الشريعة، ومع منظومة عمل إدارة الثروات بصورة عامة.

وقد اجتذبت استراتيجية رؤية السعودية 2030 والتوجه القوي نحو تطوير القطاع غير النفطي في المملكة اهتماماً كبيراً من المستثمرين الدوليين الطامحين إلى الاستثمار داخل المملكة، وإلى المشاركة في قصة النجاح السعودية. وباعتبارها أحد اقتصادات مجموعة العشرين، تمضي المملكة قدماً على مسارها نحو التحويل الشامل لاقتصادها، من خلال زيادة استخدام التكنولوجيا وانفتاحها الاقتصادي. وستسهم حملة الخصخصة في دعم توجه المملكة نحو تنمية اقتصادها غير النفطي، وسيبحث العديد من الشركاء الدوليين الطامحين إلى الاستثمار في القطاعات التي تتم خصخصتها، سواء بصورة مباشرة أو من خلال شركاء سعوديين محليين، عن رؤية مستقبلية مستقرة وإيجابية، وسلطات قضائية قوية التنظيم مثل جيرسي، لهيكلة استثماراتهم في المملكة.

5. كيف سيشارك المستثمرون الأجانب من القطاع الخاص في ذلك، وما هي الفرصة المتاحة أمام جيرسي ومنظومة عملها؟

غالباً ما تكون جيرسي هي السلطة القضائية المفضلة لهيكلة الاستثمارات داخل المملكة العربية السعودية والمحافظة عليها، نظراً لمنظومة عملها العالمية الفريدة، وتلبيتها لثلاثة متطلبات رئيسية للمستثمرين لدى مؤسسات التمويل الدولية، وهي: الكفاءة الضريبية والاستقرار والنظام التشريعي الداعم، حيث تسعى الشركات نحو المراكز المالية التي تعمل على تحسين الكفاءة الضريبية للاستثمارات إلى أقصى الحدود الممكنة، مع مراعاة الضرائب المحلية والاتفاقيات الضريبية الثنائية.

وقد سهّل تحديد الرياض لمركز الملك عبد الله المالي كمنطقة اقتصادية حرّة خاصة، إلى جانب التغييرات المتوقعة في الإطار التشريعي للأعمال، على استقطاب اللاعبين العالميين الكبار في القطاع المالي، بمن فيهم مدراء الأصول والصناديق، للاستثمار في المملكة. وعلاوة على ذلك، سيساعد توجّه المملكة العربية السعودية نحو الخصخصة في تنمية الاقتصاد غير النفطي، كما سيسعى معظم الشركاء الأجانب الراغبين بالاستثمار في القطاع الخاص نحو سلطات قضائية دولية مستقرة من الدرجة الأولى لهيكلة استثماراتهم في المملكة، مثل جيرسي.

كيف أصبح حضور جيرسي في المنطقة، وفي المملكة العربية السعودية على وجه التحديد؟

تفخر جيرسي بسمعتها العالمية الراسخة، من حيث النزاهة والاستقلالية والاستقرار، وتوفيرها لبيئة سلطة قضائية محايدة لإنجاز الأعمال الدولية، فضلاً عن كونها مركزاً مالياً دولياً مرموقاً يحظى بالإشادة والتقدير ويطمح نحو المستقبل. وهي من أوائل الرواد في تبني معايير الشفافية والتشريعات الدولية، وفق الصيغة المعتمدة والمعترف بها عبر التقييمات المستقلة لعدد من الهيئات الرائدة على مستوى العالم، ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وانطلاقاً من هذه المكانة الراسخة، تتمتع جيرسي بجاهزية جيدة تؤهلها لمواصلة تبادل خبراتها مع المستثمرين وأصحاب المصلحة في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، ولمتابعة دعم العائلات والشركات العائلية لتحقيق أهدافها في إدارة ثرواتها الخاصة.

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي ركيزة هامة بالنسبة لجيرسي. وفي الحقيقة، فإن “جيرسي فاينانس”، الهيئة المسؤولة عن الترويج لجيرسي كمركز رائد للتمويل، تحظى بوجود فعلي في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2011، حيث عملت على ترسيخ علاقتها مع مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، وتطوير تلك العلاقة بناءً على التعاون وتبادل أفضل الممارسات والعروض الدولية المتكاملة مع المستثمرين وأصحاب المصلحة. وعلى مرّ السنين، شاركت “جيرسي فاينانس” والمؤسسات الأعضاء في جيرسي ضمن المشاورات العامة لتطوير التشريعات والأنظمة في المنطقة، حيث أسهمت بخبراتها وتجاربها مع جيرسي وغيرها من الأسواق العالمية التي تعمل فيها. ومن الأمثلة الأخيرة على هذه المشاركات، تعديلات مكافأة نهاية الخدمة في مركز دبي المالي العالمي التي ساهمنا فيها منذ البداية. وهناك نقطة رئيسية أخرى ينبغي مراعاتها وهي أن مركز دبي المالي العالمي، وهو مقر مكتبنا الإقليمي، يتيح لنا العمل داخل المركز، مما يشير بوضوح إلى الطبيعة التكميلية لما نقوم به. ومن هذا المنطلق، يُنظر إلينا في الشرق الأوسط دائماً كشركاء وليس كمنافسين.

زادت “جيرسي فاينانس” استثمارها في أنشطتنا ضمن المنطقة، وخاصة مع المملكة العربية السعودية، باعتبارنا واحدة من السلطات القضائية المفضلة لدى العائلات والشركات الخليجية عبر السنين. وقبل جائحة “كوفيد-19″، كان فريقنا يعقد اجتماعات منتظمة في بلدان المنطقة، واليوم، نواصل استضافة الفعاليات الافتراضية عبر الانترنت للتواصل مع مجتمع أصحاب المصلحة في تلك الأسواق، بما في ذلك الفعاليات الموجهة للجمهور، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في المملكة العربية السعودية.

ومن الأمثلة على تعاوننا الميداني، في المملكة العربية السعودية تحديداً، ما يلي:

عقدت “جيرسي فاينانس” سلسلة من الفعاليات الناجحة التي ركزت دور على المرأة في إدارة الثروات، والتي أقيمت حصرياً للنساء في المملكة العربية السعودية، وبدأت في عام 2018 كاستجابة لتزايد رغبة النساء السعوديات بالحصول على المعرفة والخبرة اللازمة لإدارة شؤونهن المالية.

وبالإضافة إلى ذلك، عملنا مع السفارة البريطانية في الرياض والقنصلية البريطانية في جدة لاستضافة حفلات استقبال سنوية لزيادة التوعية وفتح آفاق التعامل والتعاون مع الخبراء المخضرمين في جيرسي.

وفي إطار حرصنا على ترسيخ مكانتنا كمؤسسة تمويل رائدة، وتعزيز معرفتنا بسوق المملكة العربية السعودية، قمنا في عام 2019 بتكليف مؤسسة حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة، لدراسة العوامل الهامة التي يأخذها المستثمرون الداخليون والخارجيون في المملكة بعين الاعتبار، إلى جانب هيكليات الاستثمار المختلفة التي يتطلعون إليها.

ومع انعقاد جميع فعالياتنا عبر الإنترنت في شهر مارس من هذا العام، خلال هذه الأوقات الاستثنائية، نظمنا مؤخراً فعالية مع المكاتب السعودية لشركة المحاماة الدولية “كينغ آند سبلادينغ” و”بي دي أو”، والتي ركزت على الصناديق الاستثمارية، واستخدام هيكليات الصناديق لتسهيل الاستثمار الداخلي والخارجي في المملكة العربية السعودية.

ما هي التوجهات الرئيسية التي تتميز بها هذه المنطقة من العالم، بناءً على خبرتكم في هذه السوق؟

يُمثل التوجه العالمي نحو التحوّل إلى الاقتصادات الخضراء، والحدّ نهائياً من انبعاثات الكربون، وتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولاً، مواضيع هامة في المملكة العربية السعودية، نظراً لاعتماد المنطقة التقليدي على النفط الخام والغاز.

وتنشط جيرسي في هذا المجال الحيوي منذ بعض الوقت، حيث يشهد التمويل المستدام، وخاصة الاستثمار المؤثر، نمواً قوياً على مستوى العالم. وبالإضافة إلى ذلك، توفر جيرسي تجربة وخبرة عميقة في كلّ تلك القطاعات وهذه الاستثمارات على مستوى العالم، في ظل الاهتمام المتزايد بالتمويل المتوافق مع الشريعة، والاستثمارات التي تركز على البيئة والمجتمع والحوكمة. وسيتم تسليط الضوء على هذه التوجهات خلال مجلس الأعمال السعودي البريطاني المشترك “منتدى الاستثمار البريطاني السعودي المستدام ” في لندن بتاريخ 13 يوليو 2021، والذي تشارك فيه “جيرسي فاينانس” كراعٍ رئيسي.

وعلى صعيد الثروات الخاصة، تسهم عمليات نقل الثروة بين الأجيال في تغذية هذا التوجه. ونحن جاهزون ومؤهلون تماماً لاستيعاب هذا التوسع المستمر، مع حرص مستشارينا الاستثماريين والمكاتب العائلية على تطوير عروضهم لتلبية هذا الطلب.

وفيما يتعلق بقطاع الصناديق الاستثمارية، يقوم مدراء الصناديق بمراجعة منتجاتهم ومقراتها القانونية وحلول إدارة الصناديق بما ينسجم مع عوامل النجاح الحاسمة التي يتطلبها الاستثمار المستدام، بما يخلق فرصاً واضحة لنمو أعمال جيرسي. وناحية أخرى، نجد صناديق خاضعة لتشريعات هيئة أسواق المال في المملكة العربية السعودية تقوم باستثمارات في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا باستخدام منصّات جيرسي مثل “صندوق جيرسي الخاص” أو “صندوق جيرسي العقاري” أو الهيكليات القابضة للشركات. وما تزال هيكليات جيرسي المقبولة على نطاق واسع، والمعترف بها عالمياً في العديد من الأسواق والوجهات الاستثمارية في الشرق الأوسط، هي المفضلة لدى المستثمرين من الشرق الأوسط لتحقيق طموحاتهم الاستثمارية العالمية.

كما تقود منطقة الشرق الأـوسط أيضاً ما نشهده من تطورات ملفتة في القطاع المصرفي، من خلال البنوك المنافسة، والخدمات المصرفية المفتوحة، والبنوك الإلكترونية والقائمة على التطبيقات وغيرها من الابتكارات، والتحولات الرقمية المتوقعة في القطاع المصرفي للمنطقة.

ومن جهة أخرى، تسعى المكاتب العائلية وأصحاب الثروات الضخمة في المملكة العربية السعودية بنشاط نحو تنويع المخاطر المرتبطة بأعمالهم التشغيلية من خلال الاستثمارات الدولية بطريقة محمية أكثر في مواجهة التقلبات التي تشهدها أسعار السلع والنفط.

كيف تطوّر مشهد إدارة الثروات بالنسبة للمستثمرين السعوديين ودول مجلس التعاون الخليجي؟

تطورت أهداف إدارة ثروات المستثمرين لضمان الحفاظ على ثروات العائلات عبر الأجيال من خلال مركزية هيكلة الأصول بصورة تجعلها مستقلة عن المستفيدين منها، وبما يراعي الكفاءة الضريبية عند الحاجة، وتقليل ضرائب المواريث، وحماية الأصول من الدائنين، والمرونة في تخطيط التركات بعيداً عن أحكام الوصية أو الميراث التقليدية.

وعادة ما يتم دمج الهيكليات القابضة لإدارة الثروات بمستويات من شركات الأغراض الخاصة التي تنسق المسؤوليات القضائية والرسوم الضريبية الناشئة عن استثمارات محددة وتعمل على إدارتها بفعالية.

وإلى جانب ذلك، لاحظنا نشوء توجه جديد لدى أصحاب المداخيل العالية نحو فهم وإدارة الهيكليات الأكثر تعقيداً، والتي تساعدهم على معالجة أفضل للجوانب التي يرون أنها مهمة، وعلى الاستجابة لإدخال تغييرات تنظيمية عالمية تعالج المخاطر المتعلقة بغسيل الأموال والتهرب الضريبي، وزيادة التركيز على الحوكمة. وبناءً على هذه التوجهات، نرى أن استخدام الهيكليات القابضة المعقدة التي تتجاوز نطاق الشركات القابضة البسيطة سيزداد بمرور الوقت، ويشمل ذلك صناديق العُهد الائتمانية والمؤسسات والشركات الصغيرة المستقلة والمدمجة.

توفر مراكز التمويل الدولية مثل جيرسي الخبرة والبنية التحتية التشريعية والقانونية المطلوبة، والتي تتيح أمام العائلات والشركات العائلية، بما يشمل منطقة الشرق الأوسط، هيكلة ثرواتهم وإدارتها والحفاظ عليها وتنميتها على المستوى العالمي. وينطبق ذلك أيضاً على العائلات والشركات العائلية التي تحرص على هيكلة ثرواتها بطريقة تتوافق مع الشريعة.

تعتبر الثروات مسألة شخصية للغاية في المملكة، أسوة بغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي. ما هي الخبرات الأساسية المطلوبة لتخطيط ثروات الشركات العائلية؟

من المُقدر أن تبلغ الثروات العائلية المنتقلة بين الأجيال في منطقة الشرق الأوسط خلال العقد المقبل نحو تريليون دولار أمريكي. ولذا، هناك فرص هائلة تنتظر المستثمرين من الأفراد ذوي المداخيل العالية، وشركات إدارة الثروات في المنطقة.

وبحسب أبحاثنا الخاصة حول الملكية في عام 2018، يتزايد تفضيل الأثرياء لإضفاء الطابع الاحترافي على الطريقة التي يُدار بها تخطيط انتقال الثروات، على صعيد إدارة الثروة التي يبدو أكثر تعقيداً مما كان عليه الحال قبل بضعة عقود. وفي هذا السياق، يساعد قطاع إدارة الثروات في دعم طموحات الاستثمار المحلية والدولية المتزايدة لدى الأثرياء والشركات العائلية. وفي هذه الحالة، يمكن لمؤسسات التمويل الدولية أو السلطات القضائية العريقة في إدارة الثروات، مثل جيرسي التي أظهرت جدارتها في الشفافية والتنظيم القوي والجودة، أن تقود أعمال إدارة الثروات في هذه البيئة التي تشهد تغيرات متسارعة.

وفي منطقة الشرق الأوسط، ما يزال انتقال الثروة وتخطيط تعاقب الأجيال موضوعاً لتركيزنا، حيث تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي سوقاً للثروات العائلية والشخصية إلى حد كبير. ووفقاً لبحث أجرته “جيرسي فاينانس” أشارت نسبة 92٪ من محترفي إدارة الثروات أن العملاء الأثرياء ليسوا مهيئين بشكل جيد وغير منظمين بشكل كافٍ لنقل ثرواتهم عبر الأجيال.

وبالإضافة إلى ذلك، عندما نفكر في تعاقب الأجيال، نجد أن الشركات العائلية معرضة للمخاطر بصورة واضحة في هذه الأيام. وتُظهر دراسات “معهد حوكمة” المتخصص بحوكمة الشركات أن “الشركات العائلية غالباً ما تكون عرضة للخطر في مراحل الانتقال، حيث تنجو نسبة 30% فقط منها خلال انتقالها إلى الجيل الثاني، في حين تنجو نسبة 10% فقط منها عندما تصل إلى الجيل الثالث”. ولمواجهة هذا الخطر، ينبغي وضع استراتيجيات ملائمة، وربما إعادة النظر في الهيكليات القديمة للتأكد من فعاليتها وتوافقها مع الظروف القائمة.

ومن هذا المنطلق، نؤمن بشدة أن العملاء من أصحاب الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعوديون، بحاجة إلى مطابقة تعقيد إجراءات الامتثال مع الخبرة المناسبة في نقل الثروة. وهذا هو المجال الذي تجد فيه “جيرسي فاينانس” طلباً أكبر، حيث يمكن لمؤسسات جيرسي تقديم التوجيه والإرشاد حول الهيكليات والمنتجات والخدمات ومزايا الهيكلة من خلال مركز رائد في التمويل، ويشمل ذلك الهيكلة المتوافقة مع الشريعة.

8. ما هي المكاسب المحتملة من فرص جيرسي الاستثمارية في المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة بالنسبة للاستثمارات السعودية، في وقت تسعى فيه المملكة لجذب الاستثمارات إليها؟

يُعدّ التنويع واحداً من المبادئ الأساسية وراء الإدارة الحكيمة لمخاطر المحافظ الاستثمارية، وهو مبدأ مفهوم وتتم ممارسته على نطاق واسع من قبل الشركات العائلية وأصحاب المداخيل العالية في المملكة، فهو يتيح لهم تثبيت أجزاء من مداخليهم أو عائداتهم، حتى في مواجهة دورات هبوط السلع، حيث قد تكون عائدات أعمالهم داخل المملكة ضعيفة.

ويقوم هذا المبدأ بتوجيه استثمارات الشركات العائلية وأصحاب المداخيل العالية خارج سوق المملكة، الذي تحركه السلع الأساسية، نحو فئات الأصول التي تشمل العقارات الأوروبية والأمريكية والأوراق المالية المتداولة عموماً والأسهم الخاصة. وتعود الأسباب الرئيسية لتفضيل هذا التوجه إلى محفظة العائدات ووضوح اللوائح المُطبقة وسهولة الإدارة.

ويتطلع المستثمرون السعوديون إلى جيرسي، أسوة بغيرهم من المستثمرين العالميين، كي توفر لهم منصة استثمار قانونية قوية ومعروفة وموثوقة على المستوى الدولي، لتحقيق طموحاتهم الاستثمارية العالمية.

كما يتجه المستثمرون الدوليون من القطاعين العام والخاص بصورة متزايدة نحو السلطات القضائية مثل جيرسي لإنشاء صناديق ومؤسسات استثمارية تتيح لهم الاستثمار أو المشاركة في المبادرات الاستثمارية الداخلية في البلاد. وتحظى جيرسي بمكانة جيدة تتيح لها التأسيس على علاقاتها القائمة مع المملكة، من خلال تعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة المحليين وتشجيع المستثمرين في المجالات المتوافقة مع الشريعة، بالإضافة إلى كامل منظومة إدارة الثروات.

9. ما هي فئات هيكليات الصناديق لدى جيرسي، والتي يمكن استخدامها للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، ومن قبل المستثمرين في دول المجلس أيضاً ممن يطمحون للاستثمار الخارجي على مستوى العالم؟

تُعدّ جيرسي مركزاً للتميز في إنشاء وسائل الاستثمار البديلة، فهي تقدم مجموعة متنوعة من الخيارات للمستثمرين، بمن فيهم المستثمرون وفقاً للشريعة، مع خيار انتقاء مستوى التنظيم المطبق على وسيلة صندوق الاستثمار. وليس من المستغرب أن نجد المعايير التنظيمية الأعلى تطبق على الصناديق التي يتم تسويقها للجمهور بصورة أكبر من الهيكليات التي يتم تسويقها للمستثمرين المتمرسين أو المؤسسات الاستثمارية المتطورة.

وعند تحديد نظام الصندوق الذي يجب اختياره، سيرغب المستثمرون والمروجون في مراعاة عدة عوامل؛ ومنها الاستشارة الضريبية، وعدد المستثمرين وفئاتهم، ومدى معرفة المدير بالنظام ومدى ملاءمة النظام لفئة أصول الاستثمارات.

ويعتبر “صندوق جيرسي الخاص”، نظام صندوق استثماري معروف يقتصر على 50 مستثمراً، ويوفر لمسة تشريعية تُلبي المعايير الدولية، ويقوم بموجبها مقدم الخدمة في جيرسي بمتابعة إجراءات التشغيل المناسبة. كما يتيح هذا الصندوق إمكانية التنفيذ خلال 48 ساعة مع سهولة في الوصول إلى المستثمرين الأوروبيين عند الرغبة بذلك، من خلال أنظمة الاكتتاب الوطنية الخاصة بموجب توجيهات مدراء صناديق الاستثمار البديلة في أوروبا. ومن أنظمة صناديق الاستثمار الرائجة في جيرسي أيضاً، “صندوق جيرسي للخبراء” و”الصندوق المُدرج”.

ومن الجدير بالذكر أن الصناديق في جيرسي قد تكون مفتوحة أو مغلقة ويمكن تنظيمها كشركات (بما في ذلك شركات الوحدات الصغيرة المحمية والمدمجة) وصناديق الوحدات والشراكات المحدودة (بما في ذلك الشراكات المحدودة المستقلة والشراكات المحدودة المدمجة). كما تُعد جيرسي خياراً شائعاً لإجراء ترتيبات الأندية، وهيكليات الاستثمار المشترك والحسابات المُدارة، بالإضافة إلى الصناديق المُدرجة من خلال البورصة الدولية.

10. مع استعداد اقتصادات العالم لمرحلة التعافي، ما هي الأسس الضرورية لعلاقة ناجحة بين المستثمرين والصناديق؟

على المستوى العالمي، يُمثل تزايد التخصيص القوي في البدائل توجهاً رئيسياً لدى المستثمرين، وليس هناك ما يشير إلى تباطؤ هذا التوجه لديهم. ومن المؤكد أن تراكم رؤوس الأموال سيخلق تحديات في إيجاد استثمارات عالية الجودة تحقق عوائد مستدامة، وأن هذه المنافسة على أصول الدرجة الأولى ستؤدي إلى مزيد من الضغط على التقييمات والأسعار.

كما نتوقع استمرار ضغوط التشريعات والمستثمرين على البدائل لبناء الثقة والشفافية في جميع جوانب عملياتهم. ومن المهم أن يكون المستثمرون قادرين على الاعتماد على شبكة موثوقة من مقدمي الخدمات والمستشارين ذوي الخبرة، لإرشادهم وتوجيههم عبر هذه المجموعة من التعقيدات.

ومن ناحية أخرى، يحتاج مدراء الصناديق إلى فهم شامل لمستثمريهم ولأهدافهم ومدى تقبلهم للمخاطرة، إلى جانب معرفة متطلباتهم الضريبية. ويكمن مفتاح أي علاقة إدارية جيدة مع المستثمر أو الصندوق في طرح الأسئلة الصحيحة، بحيث يمكن تصميم هيكلية الصندوق وفقاً لاحتياجات المستثمر المحددة منذ البداية، بدون مواجهة أي مفاجآت.

ومن نقاط القوة الرئيسية في جيرسي أيضاً الحوكمة الرشيدة، بالإضافة إلى أن كفاءة كوادرها العاملة التي تتميز بثروة من الخبرة والتجربة في قطاع صناديق الاستثمار البديلة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإطار التشريعي المتطور للصناديق في جيرسي لا مثيل له من حيث تلبية توقعات المستثمرين المتعلقة بالحوكمة الرشيدة وإعداد التقارير والتوافق مع المعايير الدولية.