وسيم الخطيب رئيساً تنفيذياً لسيتي جروب العربية السعودية

وفي إطار مهامه الجديدة، سيتولى وسيم المسؤولية عن قيادة أعمال سيتي المرخصة والمنظّمة من قبل الجهات الرقابية في المملكة العربية السعودية، وتنسيق الخدمات المقدمة إلى عملاء البنك في المملكة، وسيعمل تحت قيادة كل من لينوس ليكاس، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والخدمات الاستثمارية في منطقة أوروبا الشرقية والوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، و كارمن حداد، نائب رئيس الأنشطة المصرفية بالشرق الأوسط في سيتي والمدير المسؤول لسيتي جروب العربية السعودية.

وينضم الخطيب إلى سيتي قادماً من البنك الأهلي التجاري وشركة الأهلي كابيتال اللتين أمضى فيهما خمسة عشر عاماً، وشغل مؤخراً منصب عضو منتدب ورئيس الاستثمارات المصرفية في شركة الأهلي كابيتال.

وتعليقاً على هذا التعيين، قالت كارمن حداد: “تُعتبر اسواق المملكة العربية السعودية مكوناً مهماً لبلورة استراتيجية سيتي في الشرق الأوسط وهي من ضمن أسواق النمو الأساسية للبنك على النطاق العالمي.” وأضافت بالقول، “يمتلك وسيم خبرة مصرفية كبيرة ومعرفة عميقة في هذا القطاع، مما سيمكّنه من مواصلة قيادة وتنفيذ استراتيجيتنا لخدمة عملائنا والمساهمة في دعم وتمكين قدرات الأجيال المتعاقبة في المملكة”.

من جهته، صرَّح وسيم قائلاً: “إنني مسرور بانضمامي إلى سيتي جروب، المؤسسة المالية العالمية المرموقة، ولي الفخر بقيادة فريق سيتي جروب العربية السعودية والعمل عن قرب مع عملائنا في المملكة. وسنواصل في سيتي جروب العربية السعودية تقديم المنتجات والخدمات بأعلى المعايير، وتطوير دورنا كعضو نشط وفعال في قطاع الخدمات المالية في السعودية ودعم خطط النمو والتنويع الاقتصادي للمملكة.”

وكانت سيتي قد حصلت في أبريل 2017 على ترخيص من هيئة السوق المالية السعودية لتقديم مجموعة من الخدمات، بما فيها الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس مال الدين وأسواق الأسهم وبحوث الأوراق المالية إلى عملائها من المؤسسات المحلية والدولية.

وتعد سيتي جروب العربية السعودية اليوم من بين أفضل مقدمي خدمات الاستشارات المالية للمشاريع العامة والخاصة والمشاريع المشتركة والتحالفات الإستراتيجية والخصخصة. كما تقدم سيتي جروب العربية السعودية استشارات هيكلة الديون وجمع رأس المال وإعادة الهيكلة. ومن خلال عضوية سيتي في تداول، السوق المالية السعودية، وتوسيع نطاق خدمات الحفظ الأمين والمقاصة المباشرة لديه، تُقدّم سيتي إلى عملائها من المستثمرين المؤسساتيين مجموعة من الخدمات المتاحة في المملكة بدءاً من تنفيذ التداول إلى المقاصة والتسويات.