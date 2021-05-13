نقلة نوعية في رحلة التحوّل الرقمي بالمملكة مع إطلاق نظام المدفوعات الفورية “سريع”

وأشار جهاد خليل، مدير منطقة المملكة العربية السعودية والبحرين والمشرق العربي في ماستركارد، إلى أن “سريع” هو ثمرة 24 شهراً من التعاون المستمر بين “ماستركارد” و”المدفوعات السعودية” و”أي بي أم” لتطبيق أفضل الممارسات وضمان أعلى مستويات أمان المعاملات من خلال العمل بحرص على أدق التفاصيل.

وقال خليل: “هذه الشراكة هي خير مثال على الجهود الرامية إلى الاستفادة من الخبرات المتاحة بما يحقق أفضل النتائج، حيث كانت شركة المدفوعات السعودية بحاجة إلى شريك تقني موثوق واختارت ماستركارد استناداً إلى تقنية الدفع الفوري الآمنة والمبتكرة التي نقدمها. وبالنظر إلى منظومة الأعمال الأشمل في المملكة، فإن طرح خدمة “سريع” يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثل في رقمنة الاقتصاد. وفي ظل تركيز خدمة “سريع” على الشمول المالي، فإننا على ثقة بأن هذه المبادرة ستنعكس إيجاباً على جميع أصحاب المصلحة في المملكة”.

وتتماشى هذه الشراكة مع استراتيجية ماستركارد لتوفير الحلول الذكية وتطوير نظم المدفوعات، مما يضع الأسس اللازمة لمزيد من التعاون في السوق السعودية. وبفضل تقنية ماستركارد، ستتمكن شركات التقنية المالية والمؤسسات المالية من الاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي داخل وخارج المملكة.

إلى ذلك، سيساهم هذا النظام في تعزيز الشمول المالي في البنوك والمصارف السعودية، وفي الحد من نظام “الظل المصرفي”، وتطوير آليات التسويات المصرفية، كما سيضع الأسس اللازمة لإطلاق المزيد من المبادرات الجديدة في مجال المدفوعات. ومن خلال إستراتيجيتها متعددة القنوات، تواصل ماستركارد العمل على تطوير قنوات دفع إضافية للأفراد والشركات لإنجاز معاملاتهم بشكل فوري وبكل سهولة وأمان.

ومن المتوقع أن يسهم نظام المدفوعات الفورية “سريع” بشكل كبير في تطوير الاقتصاد الرقمي وتحديثه بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% من إجمالي عمليات الدفع في المملكة بحلول عام 2030. وسيسمح هذا النظام لعملاء القطاع المصرفي بإرسال واستلام الأموال بشكل فوري عن طريق خدمات وخيارات متنوعة، مثل رقم الهاتف المحمول أو عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهوية الوطنية بدلاً من رقم الحساب المصرفي الدولي للمعاملات بين البنوك.

يستخدم نظام المدفوعات الفورية “سريع” أحدث التقنيات المتقدمة والتي تم تطويرها وفق أحدث معايير الجودة ISO 20022. وسيتيح النظام الجديد إجراء الدفعات الفورية بين حسابات المؤسسات المالية والشركات والمستهلكين. كما سيتمكن عملاء البنوك المشاركة من تنفيذ التحويلات المصرفية بشكل فوري بين البنوك، وبقيمة تصل إلى 20 ألف ريال (5،300 دولار أمريكي) بالنسبة لحسابات المستفيدين القدامى، و2,500 ريال (660 دولار أمريكي) بالنسبة لحسابات المستفيدين الجدد.

ويأتي إطلاق نظام المدفوعات الفورية “سريع”، الذي جاء ثمرة للشراكة بين “ماستركارد” و”المدفوعات السعودية” و”أي بي أم”، في إطار استراتيجية ماستركارد متعددة القنوات لتعزيز الابتكار.

وفي هذا الإطار، أشار جهاد خليل إلى أن ميزة ماستركارد تكمن في قدرتها على التفكير بما هو أبعد من بطاقات الدفع؛ أي تعزيز القيمة للأفراد والشركات والحكومات، وتسهيل الأعمال أثناء إجراء المعاملات عبر جميع القنوات ولجميع المستفيدين. وأكد بأن “ماستركارد تعمل من موقعها كشركة متعددة القنوات لخدمة تجار التجزئة والبنوك وشركات الاتصالات وشركات التقنية المالية والشركات الصغيرة والمتوسطة والحكومات، على خدمة شركائها وتزويدهم بالتقنيات التي تربطهم مع عملائهم. ويشكّل الابتكار حجر الأساس للتحول الفعال نحو الاقتصاد الرقمي في المستقبل”.

وشدد خليل على التزام ماستركارد باستخدام الحلول والمنصات التقنية لتوفير تجربة رقمية متطورة وتعزيز الشمول المالي للمجتمعات في جميع أنحاء العالم: “تغطي ماستركارد المعاملات المحلية والدولية وبطاقات المدفوعات والتحويلات بين الحسابات، لكنها لا تكتفي بذلك، بل إنها تسعى لدفع عجلة التغيير من خلال خدمات تحويل الأموال باستخدام الهاتف المتحرك، والمحافظ الرقمية وتقنيات الترميز، إلى جانب المشاركة بفاعلية في أكبر عدد ممكن من قنوات الدفع للاحتفاظ بصدارتها في هذا المشهد المتغير. كما تعمل الشركة باستمرار على توفير قيمة إضافية للعملاء في مجالات قد لا تغطيها أبداً منتجات البطاقات التقليدية.

وأضاف خليل: “تأتي كافة هذه الجهود في إطار استراتيجيتنا الأوسع متعددة القنوات الرامية إلى قيادة الابتكار في مجال المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عبر جميع قنوات المدفوعات الرقمية، بما في ذلك بطاقات الدفع والتحويلات بين الحسابات. وفيما يمضي عام 2021، من الواضح أن تجارب الدفع المعززة بالتقنيات تصبح، وبشكل متزايد، متعددة القنوات، وخاصة مع نمو اللاعبين المحليين في هذا القطاع”.

وفي معرض تعليقه على التطورات الأخيرة في مجال المدفوعات الرقمية في المملكة، قال جهاد خليل إن توسّع ماستركارد في الحلول التقنية والاستشارات والاستراتيجية متعددة القنوات تكتسب زخماً واندفاعاً في سياق استقرار الاقتصادات الإقليمية وعودتها إلى الحالة الطبيعية في خضم جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى أن “التحول إلى المدفوعات الرقمية بدأ قبل انتشار الجائحة، إلا أنه شهد تسارعاً ملحوظاً في العام الماضي. ومما لا شك فيه أن كوفيد-19 قد غيّر سلوك المستهلكين، وأدى إلى نمو هائل في منظومة عمل التقنية المالية. وكانت ماستركارد قد بدأت بالفعل في تطوير رقمنة المدفوعات على مدى سنوات عديدة، بما فيها مدفوعات العبور ومن المواطن إلى الحكومة ومن حساب إلى حساب آخر. وسنعمل طيلة عام 2021 على تطبيق هذه التجارب من أجل مواصلة التقدم نحو منظومة عمل فعالة للتقنية المالية”.

وبالحديث عن خطط ماستركارد المستقبلية في المملكة، أكد خليل حرص ماستركارد على مواصلة دعم الشركات لبناء وتنمية وتنويع أعمالها، مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية الخدمات المصرفية المفتوحة باعتبارها نموذجاً آخر على التقدم الذي يشهده القطاع المصرفي في المملكة، حيث شدد خليل على دورها في تطوير حلول التكنولوجيا المالية، منوهاً بدور الشركات الرائدة كماستركارد في إعادة تشكيل نماذج واستراتيجيات الشركات من خلال توفير هذه القنية.

وقال خليل: “يساهم تبني الخدمات المصرفية المفتوحة في إحداث تغييرات جذرية بالنسبة لقطاع الأعمال، حيث سيسمح لشركات التقنية المالية وشركات أنظمة تخطيط موارد المؤسسات في المملكة بأن تجري مدفوعاتها وتنظم فواتيرها بشكل إلكتروني أكثر فاعلية، وأن تقدم خدمات مالية مثل إدارة الحسابات وخصم الأصول وتمويل الدين وتوفير الائتمان وإدارة سلاسل التوريد في الوقت ذاته”.

وأردف خليل: “تسمح الخدمات المالية المفتوحة أيضاً لشركات التقنية المالية بأن تتواصل مع البنوك والمصارف باستخدام واجهة برمجة التطبيقات، وبأن تسترد البيانات المالية أو تجري المعاملات المالية مثل المدفوعات بالنيابة عن العملاء. وعلى الرغم من أن استخدام الخدمات المالية المفتوحة من المتوقع أن يؤدي إلى زعزعة قطاع الخدمات المالية في المستقبل القريب، إلا أنه سيؤدي بالنتيجة إلى تبسيط النظم الاقتصادية والمالية المعقدة، ويجعلها أكثر سرعة وسهولة، وبالتالي ستكون له إنعكاسات إيجابية ملموسة ومباشرة على المستهلكين”.

وتسعى ماستركارد إلى تسخير شبكة وحلولها وتقنياتها وشراكاتها، لرفد الشركات الناشئة بكافة الخبرات التي ستساعدها على الاستمرار أثناء عملية تكيفها مع تغيّر بيئات الأعمال وأنماط الإنفاق الجديدة. وحول هذا الموضوع قال خليل: “سنواصل مساعدة الشركات الناشئة من خلال دعم برامجها الحالية وتمكينها من الحصول على الأدوات اللازمة لها في المستقبل. ونعتقد أن المبادرات الجديدة، مثل نظام المدفوعات الفورية، ستترك أثراً إيجابياً على اقتصاد المملكة من خلال ترقية وتعزيز البنية التحتية للمدفوعات، وتسريع التجارة الرقمية، وتمكين شركات التقنية المالية والمؤسسات المالية الجديدة من التمتع بفوائد الاقتصاد الرقمي”.

وتابع بالقول: “إن اعتماد نظام المدفوعات الفورية في القطاعين العام والخاص يجعل المجتمعات أقل اعتماداً على النقد ويحسّن فرصها في الاستفادة من مزايا النمو الرقمي. وهو ما سيؤدي بالنتيجة إلى دخول المزيد من الأفراد والشركات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي، بما يضع الأساس لنمو مستدام وشامل”.

وتواصل ماستركارد تسخير قوة الابتكار لتوفير تجارب دفع آمنة وسلسة في المنطقة. وسيترك استخدام نظام المدفوعات الفورية “سريع” أثراً إيجابياً على اقتصاد المملكة من خلال رفع مستوى البنية التحتية لنظم المدفوعات إلى أعلى المستويات على مستوى العالم، كما يُعدّ النظام الجديد جزءاً من مسيرة نمو الاقتصاد الرقمي في المستقبل. ولضمان تحقيق هذه المستهدفات، تقدم ماستركارد باقة واسعة من الخدمات والأصول التي تشمل مجالات تعزيز الولاء وتحليل البيانات والأمن السيبراني. وتستهدف ماستركارد من تقديم هذه الحلول دعم شركائها في القطاعين العام والخاص في بناء بنية تحتية رقمية مثالية للمدفوعات.

كما سلّط خليل الضوء على تأثير المدفوعات الرقمية على الشمول المالي، حيث أشار إلى “أن المدفوعات الرقمية في المملكة والمنطقة بشكل عام مرشّحة لتحقيق نمو كبير خلال العقد المقبل؛ من التجارة الإلكترونية وبطاقات الدفع إلى حلول المدفوعات اللاتلامسية والمحافظ الرقمية واستخدام الهاتف المتحرك. ويُعدّ الاقتصاد الرقمي أداة قوية تسهم في نشر الرخاء والازدهار للجميع وعلى نطاق واسع. وإن إطلاق نظام المدفوعات الفورية في المملكة هو خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح”.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدر معهد ماستركارد للاقتصاد تقريره اقتصاد 2021؛ وهو تقرير عالمي يقدّم تحليلاً مفصلاً للآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، بما في ذلك التغييرات الدائمة في عادات الإنفاق الرقمي للمستهلكين، ونمو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، والتقنية المالية المزعزعة، وفرص تعزيز الشمول المالي.

ومن بين الاتجاهات الرئيسية التي رصدها التقرير، التزايد الكبير في استخدام المنصات الرقمية نتيجة لتغيّر سلوك المستهلكين، والقيود المفروضة على التنقل، وضرورة توليد العائدات خارج المواقع التقليدية للأعمال. ومن المتوقع أن تصبح المعاملات اللاتلامسية وخدمات التوصيل المحلية والتجارة الإلكترونية و”كل شيء عن بعد” اتجاهات سائدة على المدى الطويل وفقاً للتقرير.

-انتهى-