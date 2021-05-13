عملة بيتكوين المشفرة تهوي بعد تغريدة من مؤسس تسلا

قال الرئيس التنفيذي “إيلون ماسك” إن شركة السيارات الكهربائية “تسلا” ستوقف مبيعات السيارات التي تستخدم البتكوين…

ونشر ماسك على تويتر ، “أوقفت تسلا شراء المركبات باستخدام البيتكوين. “نحن قلقون بشأن الزيادة السريعة في استخدام الوقود الأحفوري لتعدين البيتكوين ومعاملاته ، وخاصة الفحم ، الذي يحتوي على أسوأ انبعاثات من أي وقود آخر.

وأضاف “تعتبر العملات المشفرة فكرة جيدة على العديد من المستويات ونعتقد أن لها مستقبلًا واعدًا ، لكن هذا لا يمكن أن يكون بتكلفة كبيرة على البيئة “.

انخفضت أسعار البتكوين 13% بنحو 2000 دولار بعد التغريدة ، من حوالي 54700 دولار إلى 52600 دولار تقريبًا، فيما زادت حدة الخسائر لتفقد مستوى 50 ألف دولار.

فيما انخفض سهم “تسلا” بنحو 1 ٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق.