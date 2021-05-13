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Posted inمصارف (بنوك)

عملة بيتكوين المشفرة تهوي بعد تغريدة من مؤسس تسلا

بأكثر من 13% هوت عملة بيتكوين المشفرة ليتم تداولها عند مستوى الـ 49 ألف دولار بعد إعلان إيلونماسك أن تسلا أوقفت شراء السيارات باستخدام العملة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
عملة بيتكوين المشفرة تهوي بعد تغريدة من مؤسس تسلا

قال الرئيس التنفيذي “إيلون ماسك” إن شركة السيارات الكهربائية “تسلا” ستوقف مبيعات السيارات التي تستخدم البتكوين…

ونشر ماسك على تويتر ، “أوقفت تسلا شراء المركبات باستخدام البيتكوين.  “نحن قلقون بشأن الزيادة السريعة في استخدام الوقود الأحفوري لتعدين البيتكوين ومعاملاته ، وخاصة الفحم ، الذي يحتوي على أسوأ انبعاثات من أي وقود آخر.

وأضاف “تعتبر العملات المشفرة فكرة جيدة على العديد من المستويات ونعتقد أن لها مستقبلًا واعدًا ، لكن هذا لا يمكن أن يكون بتكلفة كبيرة على البيئة “.

انخفضت أسعار البتكوين 13% بنحو 2000 دولار بعد التغريدة ، من حوالي 54700 دولار إلى 52600 دولار تقريبًا، فيما زادت حدة الخسائر لتفقد مستوى 50 ألف دولار.

فيما انخفض سهم “تسلا”  بنحو 1 ٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق.

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