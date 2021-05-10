كيف تتلمس دول مجلس التعاون الخليجي تحولات العملات المشفرة

شهد الأسبوعان الماضيان حركة كبيرة في عالم العملات المشفرة. في حين أن قيمة البيتكون وإثير وغيرها من نظيراتها الأقل شهرة لا تزال تتأرجح، يزداد اهتمام المستثمرين ومعه يرتفع القلق على أمن العملات التقليدية والاقتصادات المعتمدة عليها. ويعتقد حسين العلوي، الشريك الدولي وعضو المجلس الاستشاري في ميلينيوم أسوسياتس – زيورخ، أنه حان الوقت لحكومات المنطقة أن تسرّع برامج العملات الرقمية الصادرة عن المصارف المركزية تحسباً للتطورات القادمة. ويقول إن بروز العملات المشفرة يمثل تحدياً جدياً بالنسبة للحكومات. حتى الآن، ليس هناك أي نموذج واضح لحماية العملات الوطنية في هذا العالم الغريب والجديد واللامركزي ما حث أفضل عقول العالم إلى التفكير في الرد التنظيمي والمالي وكيف إجراءات اليوم قد تؤثر، إيجاباً أو سلباً، على ثروات الأمم في العقود القادمة.

وعليه، ليس من المفاجئ رؤية ردود عالمية متفاوتة بين المتفائل والمتقاعس. سارعت الصين إلى أن تكون السباقة وبدأت خلال الشهر الجاري التجارب على اليوان الرقمي – أول عملة رقمية صادرة عن مصرف مركزي في العالم – وتسعى القوة العظمى إلى أن تنافس الدولار الأميركي الجبّار. وكثر الحديث عن قدرة هذه العملة على تلافي العقوبات الأميركية في حين تهدف هذه الخطوة إلى كبح جماح نمو شركات الدفع الخاصة مثل علي باي في حين تدعم بشكل كبير الأعمال بواسطة سداد فوري للدفعات وتوفير مستوى إضافي من الأمن.

في غضون ذلك، تجتهد الهند على الحد من أثر العملات الرقمية من خلال أنظمة عقابية ومشروع قانون يسعى إلى حجب كافة العملات الرقمية الخاصة وترك المجال مفتوحاً أمام الروبي الرقمي الرسمي.

من جهتها، بدأت بريطانيا بتجاربها وأعلنت إنشاء مجموعة عمل جديدة تركز على تطوير عملة مشفرة صادرة عن المصرف المركزي تهدف إلى تحصين الجنيه الإسترليني ضد العملات المشفرة.

ثم نجد فيسبوك، المنصة التي تتمتّع بشعبية أكثر من أية دولة مع 2.7 مليار مستخدم – الذي أعلن عن مرحلة تجريبية لعمليته الرقيمة الخاصة باسم ديام والمرتبطة بالدولار الأميركية والذي يتوقّع أن تبدأ في نهاية العام الجاري. كما قلت، يشهد عالم العملات المشفرة حركة كبيرة.

أين دول مجلس التعاون الخليجي من كل هذا؟

تقود السعودية والإمارات العملية بواسطة عابر، مشروع عملة رقمية مشتركة تم الإعلان عنها في 2019 وأطلقت رسمياً خلال نوفمبر الماضي. لا تزال العملة قيد التطوير، لكني على ثقة أن فريق عابر يراقب آخر المستجدات عن كثب.

أفتخر بأني بحريني وأود أن أرى دولتي تعيد التأكيد على روحها الريادية في عام المال وتلتزم باستكشاف والاستثمار في عملة رقمية صادرة عن المصرف المركزي أو أن تعقد شراكة مع دول الجوار محط الثقة في مشروع عابر.

ثمة طبعاَ حكمة من المراقبة والترقب. لكن الإسراع في وضع الأنظمة من شأنه أن يقوّض الابداع ويمكن التعلّم كثيراً من مراقبة المبادرات الناجحة وتلك التي لم تنجح بالنسبة لمن تبنى هذه العملات باكراً وهذا ما يسمح بالتحصين من المخاطر والانكشاف الأولي عليها. لكننا نعرف أن منطقتنا لا يمكنها أن تتأخر في القطاع المالي – ناهيك عن التقنية المالية فنتيك – لأنه حيوي لتعزيز التنوع وتوليد الوظائف.

إير أن إطلاق عملة رقمية صادرة عن المصرف المركزي لا يقتصر فقط على تعزيز المكانة في عالم الفنتيك. فلا شك أن الحكومات ستواجه تهديدات هامة إن لم تستثمر، منذ الآن، في عملتها الرقمية الخاصة. ورغم أن الخطر لا يزال بعيداً، إلا أن سيطرة المصارف المركزية على السياسة النقدية قد تتأثر إذا ما انتقل حجم كبير من الدفعات إلى العملات الرقمية الخاصة، لأن هذه الأخيرة تنهار أو تتأرجح بمستويات غير مقبولة ما يعرض الأفراد والشركات للخطر.

ثمة أيضاً مكاسب ملحوظة من هذه العملية. يمكن أن توفّر البحرين أكثر من نصف مليار دولار في طبع وتوزيع العملات النقدية في حين يمكن أن تعيد السعودية تخصيص 1.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الحالي لها المستخدمة في إدارة النقد في آلات الصراف المالي في المملكة. أضف إلى ذلك المدخرات الفورية للحكومات والأعمال، بدلاً أن تكون آجلة، إضافة إلى التحويلات التي أصبحت شائعة وتعزيز أمن أنظمة الدفع المركزية الرقمية بالكامل وإعطاء دفعاً أكبر لصناعة الفنتيك وغيرها من التكنولوجيات المتقدمة. كل هذه من شأنها أن تقدّم ذريعةً قوية للبدء بالإجراءات عاجلاً بدلاً من آجلاً. ولعل الأمر أكثر استعجالاً بالنسبة إلى الخليج باعتبار أننا جمعنا ثرواتنا الأخيرة من الدولار النفطي. ومع الاستمرار في الابتعاد عن النفط الأحفوري، علينا أن نفكر في الابتعاد عن العملات المرتبطة باتجاه مصادر طاقة أخرى – إضافة إلى استثمار مشفّر في النفط – وكيف يؤثر ذلك على قيمة الدولار واستقراره.

هذه المسألة شخصية بالنسبة لي وليست سياسية فقط. حيث إن خال والدتي، سيد محمود أحمد العلوي كان أول وزير للمالية والاقتصاد الوطني في البحرين وبقي حتى وفاته عام 1994 مستشاراً مالياً للمغفور له الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء. لعب دوراً مركزياً في إنشاء الدينار، العملة الوطنية في البحرين، عام 1965، وحرص على إدماج البحرين في النظام النقدي العالمي ما حدد قيمتها بحسب المعايير الدولية. لكني أشك أنه حتى هو كان قادراً على توقّع أنه بعد أقل من نصف قرن، سوف تكون هذه العملة على شفير التحوّل مرة أخرى، أو أن العملات الورقية والمعدنية التي عمل جاهداً على طرحها سوف تكون من الماضي في غضون عقد أو عقدين من الزمن.

يسهل أن ندع المشاعر تسيطر علينا عند الحديث عن النقد بشكله الورقي لكن الوقت ليس سانحاً للحنين. يقود قادة منطقتنا حركة التغيير من عصر النفط إلى عصر المعلومات. وإذا ما مشينا في هذا المسار، يتعين على المنقطة، بشكل فردي أو جماعي، أن تعمد فوراً إلى حماية مستقبلينا الاقتصادي والتكنولوجي.

تعمل ميلينيوم أسوسياتس الآن مع GVE أخصائي العملة المشفرة الصادرة عن المصرف المركزي في اليابان لتقديم المشورة للمصارف المركزية في المنطقة حول تبني العملات الرقيمة.