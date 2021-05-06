الليرة التركية تهبط قليلا وتوقعات بتثبيت المركزي لأسعار الفائدة

وبلغت الليرة 8.3350 مقابل الدولار بحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، بتراجع طفيف عن سعر التسوية البالغ 8.3150 أمس الأربعاء.

فقدت العملة أكثر من عشرة بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما شمل موجة انخفاض حادة أعقبت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي في مارس آذار.

وأشارت تقديرات جميع المشاركين البالغ عددهم 18 في استطلاع رأي أجرته رويترز إلى أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا