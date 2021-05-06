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Posted inمصارف (بنوك)

الليرة التركية تهبط قليلا وتوقعات بتثبيت المركزي لأسعار الفائدة

(رويترز) – تراجعت الليرة التركية بشكل طفيف اليوم الخميس قبيل اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة، إذ من المتوقع أن يبقي فيه على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في مواجهة تضخم آخذ في الارتفاع.

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الليرة التركية تهبط قليلا وتوقعات بتثبيت المركزي لأسعار الفائدة
REUTERSMurad Sezer

وبلغت الليرة 8.3350 مقابل الدولار بحلول الساعة 0620 بتوقيت جرينتش، بتراجع طفيف عن سعر التسوية البالغ 8.3150 أمس الأربعاء.
فقدت العملة أكثر من عشرة بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما شمل موجة انخفاض حادة أعقبت الإطاحة بمحافظ البنك المركزي في مارس آذار.
وأشارت تقديرات جميع المشاركين البالغ عددهم 18 في استطلاع رأي أجرته رويترز إلى أن البنك المركزي سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير.

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