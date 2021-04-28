محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inمصارف (بنوك)

مجموعة تداول السعودية” تعلن عن تعيين المستشارين الماليين لعملية الطرح العام الأولي

مجموعة تداول السعودية” تعلن عن تعيين المستشارين الماليين لعملية الطرح العام الأولي

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مجموعة تداول السعودية" تعلن عن تعيين المستشارين الماليين لعملية الطرح العام الأولي

أعلنت مجموعة تداول السعودية عن تعيينها الأهلي المالية، جي بي مورغان وسيتي جروب كمستشارين ماليين ومنسقين لعملية الطرح العام الأولي المخطط لها قبل نهاية هذا العام.

ويذكر أن مجموعة تداول السعودية قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي عقد في وقت سابق من هذا الشهر عن تحول شركة السوق المالية السعودية (تداول) إلى شركة قابضة، وأن المجموعة تعمل حاليا على إجراءات الطرح العام الأولي ل مجموعة تداول السعودية في السوق الرئيسية خلال العام 2021.

وتأتي عملية الطرح العام الأولي ضمن استر اتيجيةمجموعة تداول السعودية للنمو وتعزيز مكانتها ضمن الأسواق العالمية وتماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة.

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