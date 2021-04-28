بنك أفريقيا يختار تطبيق تريد إيه آي

أعلنت “فيناسترا” عن اختيار بنك أفريقيا، المجموعة المالية الأفريقية، لتطبيق “تريد إيه آي” TRADE AI من “كونبند” المتاح على منصتها الابتكارية المفتوحة: FusionFabric.cloud. ويعمل هذا التطبيق على توسيع نطاق مهام تقنية “فيوجن تريد انوفيشن” (Fusion Trade Innovation) من “فيناسترا”، كما سيمكّن المستخدمين من تقليل وقت التحقق من المستندات وإجراءات الامتثال. وفضلاً عن ذلك، سيساعد التطبيق في إنجاز عمليات تمويل التجارة رقمياً باستخدام خصائص التعرف الضوئي على الحروف (OCR) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي التدريجي للحد من المخاطر وتقليل تكلفة عمليات تمويل التجارة.

وقالت ليلى باهوم، عضو مجلس الإدارة المسؤول عن عمليات تمويل التجارة من “أو جي إس” (OGS)، الشركة التابعة لبنك أفريقيا، “سيساهم الحل بتحسين عمليات تمويل التجارة لدينا من خلال تسريع آلية الموافقة على مستندات تمويل التجارة. كما أنه سيُحدث تحولاً في نهج إنجاز المعاملات من الطريقة اليدوية إلى الرقمية، ويقلل من وقت الإنجاز بنسبة 30 في المائة، فضلاً عن خفض مستويات مخاطر تمويل التجارة بنسبة تصل إلى 80 في المائة. وبالتالي فإن الوصول إلى تطبيقات الطرف الثالث كان العامل الأهم والأكثر تميزاً عند النظر في حلول تمويل التجارة.”

يعمل تطبيق “تريد إيه آي” TRADE AI من “كونبند” على استخراج البيانات غير المهيكلة من المستندات الورقية الممسوحة ضوئياً، كما يمكنه معالجة البيانات المحوّلة مسبقاً إلى الشكل الرقمي. يتم بعد ذلك فحص البيانات وتحليلها، باستخدام القواعد والتحليلات المتقدمة، لتمكين المستخدمين من الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الأعمال بسرعة ودقة. والتطبيق متوافق كلياً مع جميع الأنظمة العالمية الرئيسية، ويقوم تلقائياً بإجراء جميع عمليات التحقق من الامتثال اللازمة لإنجاز المعاملة ذات الصلة بخدمات التجارة. وهذا يشمل التقصي عن عمليات غسيل الأموال والتعامل مع التنبيهات أثناء مرحلة التحقق، مما يقلل بشكل كبير من الإيجابيات الكاذبة والوقت المستغرق في عملية اتخاذ القرار. ويتيح الحل كذلك فحص السفن وتتبع الرحلة لدعم في تتبع البضائع أثناء نقلها.

وقال مارك سميث، المؤسس والمدير العام لشركة “كونبند” ، “نحن سعداء للغاية لقيام بنك أفريقيا باختيار تقنيتنا المبتكرة لربطها ودمجها في أنظمته. وتشكل هذه إحدى المنافع الكبيرة التي نجنيها عندما نجعل تطبيقنا متاحاً على منصة “فيناسترا” المفتوحة: FusionFabric.cloud. لقد تمكنا من بناء حلنا بشكل سريع على المنصة وجعله متاحاً للبنوك في كافة أنحاء العالم لدعم رؤية “فيناسترا” الرامية إلى تكريس الانفتاح والتعاون “.

وقالت أناستاسيا ماك ألبين، المدير الرئيسي للمنتجات، إدارة الشؤون المالية للتجارة وسلسلة التوريد في فيناسترا، “يشكّل هذا الحل مثالاً آخر رائع على تعاون البنوك وشركات التقنيات المالية لطرح التكنولوجيا المبتكرة في السوق بسرعة عالية. ونحن على ثقة بأن بنك إفريقيا سيحقق نتائج رائعة من خلال تطبيق “تريد إيه آي” TRADE AI من “كونبند” ، ونأمل أن تستفيد البنوك الأخرى من هذه الفرصة للارتقاء بمهام ووظائف تقنيتنا تقنية “فيوجن تريد انوفيشن” (Fusion Trade Innovation).”