شركة جيديا السعودية تصبح ضمن أول جهتين تنضمان لشبكة مدى

ستقدم شركة جيديا خدمات الاستضافة لأجهزة نقاط البيع للتجار بشكل مباشر، وتزويدهم بأجهزة نقاط البيع بكامل خدماتها كما ستقدم تقنية “قبول المدفوعات عبر الهاتف” والتي تمكّن التجّار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من قبول المدفوعات مباشرة وعبر الهواتف الذكيّة.

وأعلنت شركة “جيديا” التي تنشط في مجال التقنية المالية وحلول المدفوعات، عن دخولها مؤخرا السوق المصري وابرام اتفاقية مع بنك مصر، فيما أكد عبدالله بن فيصل العثمان مؤسس جيديا ورئيس مجلس إدارتها إن تلك أول خطوات الشركة للتوسع إقليمياً وعالمياً، ولفت إلى أن الشركة ستعلن قريباً عن بدء عملياتها في 5 أسواق جديدة. وتتميز شركة جيديا بتوفير مجموعة واسعة من حلول الدفع الشاملة وخدمات التجارة الإلكترونية لشركاء البنك من التجار والمؤسسات لتمكين التجار من قبول مختلف المدفوعات عبر الإنترنت باستخدام جميع أنواع البطاقات.

وهذه أولى خطواتنا للتوسع إقليمياً وعالمياً، وقريباً سنُعلن عن بدء عملياتنا في 5 أسواق جديدة، وسنعمل أنا وفريق @geidea الاستثنائي على تحقيق تطلعات القيادة، وإتاحة تقنيات قبول المدفوعات وحلول الأعمال للجميع حول العالم. — Abdullah Faisal Alothman عبدالله بن فيصل العثمان (@Alothmanabz) April 20, 2021

تعد جيديا” أكبر شركات التقنية المالية بحسب الحصة السوقية في المملكة العربية السعودية، وتؤمن قبول المدفوعات عبر تقنية “الدفع عبر الهاتف وهي أول شركة تقنية مالية في المملكة تتيح استخدام هذه التقنية لإجراء المدفوعات اللاتلامسية، بما يمكن قطاع الأعمال من استخدام الهواتف الذكية لاستلام الدفعات المالية.