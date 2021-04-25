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Posted inمصارف (بنوك)

منصة “موعدي” السعودية تنجح بإتمام جولة استثمارية جديدة

أغلقت منصة “موعدي” للخدمات الصحية الإلكترونية جولة استثمارية في مرحلة أولية (البذرة seed) بمشاركة عدد من المستثمرين الملائكيين من المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة. منصة “موعدي” للخدمات الصحية الإلكترونية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
منصة "موعدي" السعودية تنجح بإتمام جولة استثمارية جديدة

الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة موعدي الدكتور محمد بن راشد الحمالي يلفت بالقول إن منصة موعدي “تسعى لأن تكون المنصة الرائدة في تقديم الخدمات الصحية على مستوى المنطقة من خلال تسهيل الوصول للخدمات المتميزة بأعلى مستوى من معايير الجودة.  وأضاف “نحن فخورون بثقة مستثمرينا في هذه الجولة الاستثمارية والتي من خلالها سنتمكن من التوسع في تقديم الخدمات وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية”.

يذكر أن المنصة تعمل على تقديم خدماتها وفق رؤية تواكب المرحلة والمستجدات المحلية والعالمية في مجال الخدمات الصحية. وقد انطلقت منصة موعدي في بداية عام ٢٠٢٠ وذلك لمواجهة تحديات الرعاية الصحية من خلال توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي في العديد من الخدمات الصحية الإلكترونية.

وتقدم المنصة خدمات حجز المواعيد، وخدمات الطب المنزلي، وخدمات الطب الاتصالي، وخدمات منصة الدعم النفسي بإشراف من المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بالمملكة. كما وطدت المنصة هذه الخدمات من خلال ابرام الاتفاقيات مع اكثر من ٢٠ جهة حكومية واهلية. كما وتضم المنصة ما يربو على ١٠٠٠ طبيب وممارس صحي يقدمون خدماتهم عبر أكثر من ٣٠ تخصص.

الجدير بالذكر ان من أبرز اهداف منصة موعدي ان تكون عنصر فعال في التحول الرقمي في القطاع الصحي في المملكة والذي يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية ٢٠٣٠ من خلال تقديم الحلول التقنية المبتكرة في الخدمات الصحية.

يذكر أن المنصة حظيت بالتكريم من قبل العديد من الجهات الحكومية والأهلية، كما حققت عدداً من الجوائز على مستوى المملكة.

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