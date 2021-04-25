صندوق نما فنتشرز يتجه لدعم الشركات السعودية

سيجمع صندوق نما فنتشرز 100 مليون ريال سعودي (26.7 مليون دولار) لتعزيز صندوقه الاستثماري ، لمواكبة الارتفاع الكبير في الشركات التقنية الناشئة في البلاد.

وسيجري جمع الاستثمارات من مجموعة من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمكاتب العائلية والمستثمرين المؤسسيين.

عبد الله العرج، الشريك الإداري لشركة ناما فينتشرز أكد لأريبيان بزنس في مقابلة حصرية أنه: “من المتوقع إغلاق جولة التمويل للصندوق ، الذي تم إطلاقه بالفعل ، قريبًا”.

وكشف العرج أنه “إلى جانب المستثمرين من الأثرياء والمكاتب العائلية ، نتحاور أيضًا مع الصناديق السيادية في المنطقة للمشاركة في الصندوق”.

من المقرر أن تستثمر ناما فينتشرز ، وهي داعم لاثنين من الشركات التي حققت قيمة ملياري ، في الشركات الناشئة في مرحلة ما قبل التأسيس والمرحلة التأسيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مع التركيز على المملكة العربية السعودية.

ويضيف العرج الذي يتمتع بسجل حافل بالاستثمار في أكثر من 20 شركة ناشئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، “سيتم أيضًا استثمار جزء من الصندوق في بعض المشاريع التي تتخذ من وادي السيليكون مقراً لها ، حيث نتمتع بشبكة شركاء تجاريين رائعين وإمكانية الوصول إلى الملكية”. والمملكة المتحدة وأمريكا الجنوبية والهند والمملكة العربية السعودية.

العرج هو أكاديمي تحول إلى مستثمر ، وشريكه في شركة ناما فنتشرز ، محمد الزعبي ، هو أيضا مهندس تحول إلى مستثمر ، وكلاهما من المخضرمين في وادي السيليكون وقاموا بتأسيس شركات ناشئة في الماضي.

وقال العرج إن ناما فنتشرز حققت نجاحًا كبيرًا حتى الآن بسبب فلسفتها الخاصة بالاستثمارات المبتدئة القائمة على عوامل تفاضل معينة.

“على سبيل المثال ، نستثمر في فرق ولا ندعم الشركات الناشئة المنفردة أي من المؤسس فقط بدون فريق عمل متكامل، إنها أهم معاييرنا ، ”العرج، وهو أيضًا مؤسس مشارك ورئيس مجلس إدارة مجموعة الرياض للمستثمرين ، وهي شبكة ملائكية مقرها الرياض.

ويضيف بالقول:”تفخر شركة ناما فنتشرز بأنها صندوق استثماري ملتزم برعاية الأفكار التي توجه المؤسسين لإنشاء شركات استثنائية.

“نريد أيضًا أن نقود الشركات الناشئة ، جنبًا إلى جنب مع مؤسسيها ، لمساعدة المشاريع على النمو من بذرة إلى غابة ، ونشمر عن سواعدنا لتحسين كفاءتها لتحقيق كامل إمكانات نموها” .

شهد تمويل رأس المال الاستثماري ارتفاعًا في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة ، حيث سجلت الشركات الناشئة قفزة بنسبة 55 في المائة في التمويل في عام 2020 مقارنة بالعام السابق ، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن شركة Magnitt.

في حين حافظت المملكة العربية السعودية على ترتيبها في المرتبة الثالثة لكل من عدد الصفقات ورأس المال المستثمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي ، سجلت البلاد أعلى معدل نمو لصفقات بدء التشغيل ، مما أدى إلى تضييق الفجوة بشكل كبير بين المملكة العربية السعودية ومصر.

يذكر أن نما فنتشرز هي صندوق رأس مال جريء مختص بالاستثمار في الشركات التقنية الناشئة في مراحلها المبكرة وذلك لتمكين ودعم الابتكار في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في المملكة العربية السعودية.

ويركز صندوق نما فنتشرز على دعم الابتكار التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وخاصة في المملكة العربية السعودية.