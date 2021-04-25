إبرام أول إتفاقية إندماج عابرة للحدود بقانون مركز دبي المالي العالمي للشركات

رحّب مركز دبي المالي العالمي، أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، بإستكمال أول صفقة إندماج عابرة للحدود عملاً بقانون المركز المالي للشركات.

وبموجب الصفقة التي تستخدم هيكلية “الاندماج الثلاثي العكسي” المتطورة، تنضم شركة “العربية المتحدة لناقلات الكيماويات” إلى مجموعة “يونايتد أوفرسيز جروب” بدعم من تحالف إستثماري تم تشكيله مؤخراً. وستحتفظ المجموعة الموسّعة بإسمها الحالي “العربية المتحدة لناقلات الكيماويات المحدودة”.

وتعد هذه أول صفقة تتم عملاً بشروط وأحكام الإندماج التي ينص عليها “قانون مركز دبي المالي العالمي للشركات” لإتمام عمليات الإندماج، ومن شأنها أن تمهّد الطريق لإستخدام القانون في مزيد من الصفقات مستقبلاً. وكان “قانون الشركات” في مركز دبي المالي العالمي قد شهد مجموعة من التعديلات في عام 2018، منها تعديل شروط وأحكام الإندماج. وتعد قوانين مركز دبي المالي العالمي أقل تعقيداً وأكثر سهولة للمستخدمين مقارنة بمواد القانون الإنجليزي، والأهم من ذلك أنها تتيح للشركات العامة والخاصة المسجّلة في المركز المالي إمكانية الإندماج مع الشركات الأخرى، بما فيها الشركات المسجّلة التي تم تأسيسها خارج المركز ووفقاً لقوانين تنظيمية أخرى.

وفي هذا السياق، قال سلمان جيفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: “يواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته الريادية العالمية بفضل إطار عمله القانوني والتنظيمي سهل التطبيق والمتميز على مستوى العالم. وفي أعقاب هذه الصفقة التي تعد أول عملية إندماج دولية تتم عملاً بشروط وأحكام الإندماج التي ينص عليها ’قانون مركز دبي المالي العالمي للشركات‘، نتوقع مستقبلاً مزيداً من الصفقات المشابهة، تزامناً مع تركيزنا المتواصل على دعم الشركات وضمان منحها فرص النمو والتوسّع في الدولة وأنحاء المنطقة.”

من جهته، قال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: “يسعدنا إستخدام ’قانون مركز دبي المالي العالمي للشركات‘ بهذا الأسلوب المبتكر لتيسير إستكمال صفقة الإندماج العابرة للحدود. ونغتنم هذه الفرصة لنتوجه بالشكر إلى الكيان الجديد الذي سيحمل إسم ’العربية المتحدة لناقلات الكيماويات المحدودة‘ لإستخدامهم قانون المركز المالي للشركات لإتمام هذه الصفقة.”

وأضاف فيسر: “يفخر مركز دبي المالي العالمي بقدرته على توفير أفضل الهيكليات القانونية والتنظيمية في فئتها، والمصمّمة خصيصاً لتراعي المتطلبات ذات الصلة في المنطقة، وهذا ما يتجلى بوضوح في قانون الشركات المحدث الذي أطلقه المركز المالي. وتمثل صفقة الإندماج سابقة فريدة من نوعها على صعيد صفقات الإندماج والإستحواذ الناجحة في المركز، كما أنها تؤكد على المزايا والفوائد التي يوفرها إطار العمل القانوني المتميز في مركز دبي المالي العالمي.”