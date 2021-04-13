المالية السعودية تقدم دليلا لإدارة المخاطر

يقدم الدليل خطوات منهجية لكيفية إدارة المخاطر، واستغلال مجموعة من الفرص الجديدة التي توفرها التغيرات التقنية والبيئية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحدث في العالم بشكل أفضل مع بناء إطار متكامل لإدارة المخاطر فيه.

https://www.mof.gov.sa/Documents/risk-management-guide.pdf

يأتي ذلك مع تزايد الاهتمام على مستوى القيادة في القطاعين الحكومي والخاص، للنظر في القضايا المتعلقة بإدارة المخاطر، مدعوما بالمبادرات المنبثقة من رؤية المملكة 2030، وتجاوبا مع متغيرات الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، ولتعزيز التواصل والتكامل مع الجهات الحكومية بما يسهم في انسيابية الأعمال بكفاءة عالية.

ويركز الدليل على التبني المبكر لإدارة المخاطر ليس كمسألة امتثال، إنما كممارسة مثلى، بهدف اتخاذ جميع الخطوات اللازمة من خلال الوقاية النشطة، ومراقبة العمليات التشغيلية، وتوجيه سلوكيات الأفراد والمسؤولين وقراراتهم نحو المعايير المرغوبة، ودمج إدارة المخاطر ضمن الأنشطة الرئيسة للجهة لتحقيق النتائج المرجوة. كما يلخص الدليل أهم الإرشادات لتصميم وتنفيذ إطار لإدارة المخاطر والمبادئ الأساسية لها بما يتناسب مع جهات القطاع العام في المملكة، ويعرف الدليل إدارة المخاطر وأهميتها، والمبادئ الأساسية لإدارة المخاطر، وإجراءات إدارة المخاطر، والمراحل الأساسية لتطوير إدارة المخاطر، وتطوير إطار العمل والبنية التحتية لإدارة المخاطر، وآلية إعداد وتطوير السياسات والإجراءات لعمل إدارة المخاطر، وتصنيف فئات المخاطر، وحدود مؤشرات المخاطر، وكذلك تحديد حدود تقبل وتحمل المخاطر وإعداد معايير تقييم المخاطر، إضافة إلى عناصر النجاح في إدارة المخاطر.

إلى ذلك، أعلنت وزارة المالية إطلاق البوابة الإلكترونية لخدمات الأفراد، التي يستفيد منها المواطنون والمقيمون، ويتم التسجيل فيها عن طريق النفاذ الموحد، ويمكن للمستخدمين الاستفادة من الخدمات المتنوعة التي تتيحها البوابة عبر تطبيقات الهواتف الذكية “أبل وأندرويد”.