ألفاريز آند مارسال ستقدم استشارات لتشغيل فينابلر بعد الاستحواذ عليها

اختار تحالف مجموعة “بريزم” و”رويال استراتيجيك بارتنرز” الذي يشتري صرافة الإمارات العربية المتحدة وXPress Money المالكة لشركة فينابلر المحدودة Finablr Ltd؛ من خلال الشركة التابعة لها ؛ شركة ألفاريز آند مارسال المحدودة- إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، لتقديم الاستشارة العمليات التشغيلية للشركة.

كما توفر شركة ألفاريز آند مارسال الدعم الاستشاري الخاص في عمليات الاستحواذ المستقبلية؛ في إطار سعي التحالف لتنمية شركة فينابلر المحدودة Finablr Ltd، والذي تم الاتفاق على الاستحواذ عليها في نهاية العام الماضي.

وكان التحالف قد أعلن ، الشهر الماضي، عن إحراز تقدم ملموس بشأن عملية الاستحواذ مع مجموعة بي. إف. سي القابضة BFC Group Holdings – شركة تحويل الأموال التي تتخذ من البحرين مقراً لها والتي تشمل منتجاتها BFC Forex و BFC Payments. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الصفقة بحلول الربع الثاني من هذه السنة المالية.

جدير بالذكر أن شركة ألفاريز آند مارسال لاستشارات إعادة الهيكلة، كانت قد قدمت المشورة للتحالف بشأن تقييم الوضع الحالي وخطط الأعمال لتعزيز عملية الاستحواذ على شركة فينابلر المحدودة Finablr Ltd، التي تمتلك أيضًا شركة Unimoni الرائدة في مجال الحوالات العالمية وصرف العملات الأجنبية. هذا وقد أعلن التحالف اليوم أيضًا عن الانتهاء من المرحلة الأولى من التقييم.

وسوف تعمل شركة ألفاريز آند مارسال أيضاً على تقديم الاستشارات للتحالف بشأن مرحلة التحول وزيادة فريق إدارة شركة فينابلر المحدودة Finablr Ltd، لاستقرار الأعمال ووضع خطط نمو طموحة مصممة للاستفادة من مكانتها الرائدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وستعمل الشركة الاستشارية مع التحالف لتنفيذ برنامج التحوّل من شأنه تحسين أدائها التشغيلي وكفاءتها.

.

تأسست شركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات في العام 1983، وهي شركة عالمية رائدة وتقدم مجموعة من الخدمات الاستشارية من لتحسين أداء الأعمال وخدمات إدارة التحوّل. تضم شركة A&M 5000 موظف في أربع قارات، وهي لديها تاريخ طويل في إعادة الهيكلة، وستقدم الدعم لاتخاذ التحالف الخطوات الحاسمة وتحقيق النمو والنتائج بسرعة عالية وفقاً لخططه الطموحة والخاصة بشركة

فينابلر المحدودة Finablr Ltd.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال أمير النجمي، الشريك المؤسس لمجموعة بريزم: “نحن نؤكد أن الإجراءات الأولية بشأن الاستحواذ على شركة فينابلر المحدودة Finablr Ltd قد اكتملت ونتطلع إلى الحصول على الموافقة من الجهات التنظيمية للصفقات، حتى نتمكن من تحقيق الاستقرار في الأعمال وتنفيذ خططنا الطموحة للتوسع. ويسعدنا إعادة تعيين شركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات للمساعدة في إعادة هيكلة الشركة وتعزيز جهودنا لتعيين فريق إداري يحقق المكانة الطموحة للشركة.”

من جانبه، علق د. حمد العلي، الرئيس التنفيذي في رويال استراتيجيك بارتنرز قائلاً:” ستلعب شركة ألفاريز آند مارسال للاستشارات دورًا رئيسيًا في مساعدتنا على تحديد فرص الاندماج والاستحواذ واستكمالها وتقديم المشورة لنا بشأن إنشاء هيكل مؤسسي جديد لشركة فينابلر Finablr. لقد شكلنا فريقًا استشاريًا لمساعدتنا على تحقيق خطتنا لبناء شركة تقنية مالية إقليمية كبرى، والتي ستلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الإقليمي.”

قال أسعد أحمد، العضو المنتدب لشركة ألفاريز آند مارسال : “نتطلع إلى توسيع نطاق مشاركتنا مع تحالف مجموعة “بريزم” و”رويال استراتيجيك بارتنرز؛ ومساعدته على استكمال مقترح الاستحواذ على شركة فينابلر المحدودة Finablr Limited. يمتلك التحالف رؤية طموحة للشركة؛ وسوف نتولى أيضاً إدارة الاستشاريين فيما يتعلق بإجراءات عمليات الاستحواذ شركات مختارة يخطط التحالف لاستكشافها”.

هذا وقد عيّن التحالف مؤخرًا شركة ماتريكس للخدمات المالية العالمية، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الأعمال والحلول التكنولوجية، لتقديم المشورة بشأن الامتثال المالي وإجراءات منع الاحتيال في شركة فينابلر المحدودة Finablr Ltd؛ كما قام التحالف، في وقت سابق من هذا العام، بتعيين بنك استثماري مستقل “موليس أند كومباني”، مستشاراً لإعادة هيكلة ديون شركة فينابلر المحدودة.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن التحالف أيضاً، الشهر الماضي، عن اجراء محادثات مع مجموعة بي. إف. سي القابضة لاتمام عملية اندماج محتملة من شأنها أن تحقق قوة إقليمية للخدمات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تراخيص للعمل في أكثر من 30 دولة.

إنتهى

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع مجموعة بي. بي. جي.:

محمود أبو شريف

Mahmud.sherif@bpggroup.com

0567636036

تنويه إلى السيدات والسادة المحررين

• شركة Global Fintech Investments Holding AG (“GFIH”) إحدى شركات مجموعة بريزم، وقد أبرمت اتفاقية شراء أسهم بالاستحواذ الكامل على رأس المال المطروح لشركة فينابلر المحدودة، المملوكة بالكامل لشركة فينابلر PLC، المدرجة في بورصة لندن في ديسمبر 2020.