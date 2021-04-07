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Posted inمصارف (بنوك)

صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي

رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2021 إلى 2.9 في المائة، مقارنة مع توقعه السابقة عند 2.6 في المائة بدعم المحفزات الرئيسية للاقتصاد الكلي.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي

تقرير صندوق النقد الدولي الصادر أخيراً لشهر أبريل (نيسان) الحالي عزز من توقعاته استنادا إلى رؤية نمو تعافي الاقتصاد السعودي بنسبة 0.3 في المائة مقارنة مع التقديرات السابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وبحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي»، توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بنسبة 2.9 في المائة العام 2021. مقابل تقديرات يناير الماضي البالغة 2.6 في المائة، بينما ارتأى تثبيت توقعاته بنمو الاقتصاد السعودي عن العام 2022 بنسبة 4 في المائة.
وأكد محافظ البنك المركزي السعودي، أمس إنه يتوقع أن يكون تعافي اقتصاد المملكة «إيجابياً» هذا العام لأسباب عديدة منها
انتعاش أسعار النفط، ولفتت صحيفة الشرقالأوسط أن السعودية جددت في الآونة الأخيرة عدداً من برامج التحفيز التي أطلقتها
العام الماضي،  وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن تزايد تغطية اللقاحات تبعث الشعور بالتفائل، رغم التباعد في مسارات التعافي الاقتصادي بين البلدان والقطاعات.

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