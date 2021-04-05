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Posted inمصارف (بنوك)

احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع خلال شهر بنحو 136 مليون دولار

وكالات: سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر زيادة بنحو 136 مليون دولار محاولا استعادة مستوياته المسجلة قبل الجائحة، ليبلغ في نهاية مارس الماضي حوالي 40.337 مليار دولار.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع خلال شهر بنحو 136 مليون دولار

وأعلن البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي مساء، اليوم الأحد، عن “ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي المصري إلى 40.337 مليار دولار في نهاية مارس المنصرم”، مقارنة بحوالي 40.2 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه.

وكان احتياطي النقد الأجنبي قد بلغ أعلى مستوياته في مصر مطلع عام 2020، حيث تجاوز 45 مليار دولار مرتفعا بذلك عن مستوياته قبل عام 2011.
وعلى الرغم من استمرار الأزمة إلا أن حصول مصر على قرض سريع من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.8 مليار دولار والاتفاق على قرض آخر بقيمة 5 مليارات دولار تصرف على دفعات، ساعد على دعم احتياطي النقد الأجنبي.

وشهدت قطاعات الاقتصاد المختلفة في مصر خسائر كبيرة بفعل تفشي فيروس كورونا، أبرزها قطاع السياحة الذي بلغت خسائره 70 بالمئة في 2020، بالإضافة لقطاعات الخدمات والنقل والتجارة.

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