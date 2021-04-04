السعودية تطلق حسابات بنكية لفئة الشباب من سن 6 إلى 18 سنة

أطلق المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، ونشر بنك التنمية الاجتماعية في تغريدة على تويتر إن إضافة شريحة جديدة لمنتج زود الادخاري، سيساهم في تشجيع الأبناء على الادخار وتعزيز وعيهم المالي.

أطلقنا اليوم منتج “زود الأجيال” وهو منتج رقمي مبتكر، مُقدم من بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع بنك الرياض يعزز من ثقافة الادخار لدى النشء، ويساهم في رفع مستوى الوعي المالي، ويقدم عدد من الحوافز التشجيعية لهم نظير سلوكهم الادخاري السليم.

أطلقنا اليوم منتج "زود الأجيال" وهو منتج رقمي مبتكر، مُقدم من بنك التنمية الاجتماعية بالتعاون مع بنك الرياض يعزز من ثقافة الادخار لدى النشء، ويساهم في رفع مستوى الوعي المالي، ويقدم عدد من الحوافز التشجيعية لهم نظير سلوكهم الادخاري السليم. pic.twitter.com/ow6wnyUlNf — أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) April 1, 2021

ولفتت صحيفة الاقتصادية إلى أن المنتج يقدم حزمة من المحفزات المالية والمواد التوعوية والتثقيفية، مقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، إضافة إلى شرح خطوات التسجيل وآلية الاستفادة من المنتج.

وأكد الوزير أن خطوات التسجيل وآلية الاستفادة من المنتج سهلة من حلال تطبيق بنك الرياض واختيار برنامج “توكن” والتسجيل فيه، والاشتراك في منتج زود الادخاري واختيار طلب اشتراك أحد الأبناء والتأكيد على الاشتراك.

ويأتي تدشين المنتج امتدادا لما قدمه بنك التنمية الاجتماعية في عامي 2018 و2019 من برامج توعوية ومنتجات ادخارية، من ضمنها إطلاق المنتج الوطني الأول للادخار(منتج زود الادخاري)، الذي بلغ عدد المشتركين فيه حتى الآن أكثر الـ81 ألف مواطن ومواطنة، متوزعين على جميع مناطق المملكة، تجاوزت إجمالي مدخراتهم حتى الآن أكثر من 215 مليون ريال، إضافة إلى البرامج التوعوية التي يستهدف البنك من خلالها رفع مستوى الوعي والتشجيع على الادخار، بتنفيذ البرامج والمبادرات والحملات والفعاليات والدورات التدريبية وورش العمل المتعلقة بنشر الوعي المالي وثقافة الادخار بحسب الصحيفة.