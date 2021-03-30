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Posted inمصارف (بنوك)

بيتكوين تقفز مع إعلان فيزا إتاحة تسوية معاملات الدفع بالعملة المشفرة

عقب إعلان شركة فيزا أنها ستسمح بالعملة المشفرة لتسوية عمليات على شبكتها للمدفوعات، قفزت عملة بيتكوين المشفرة 4.5 في المائة لتبلغ 58 ألفاً و300 دولار وتقترب من ذروتها عند 61 ألفاً و100 دولار التي بلغتها في وقت سابق هذا الشهر.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بيتكوين تقفز مع إعلان فيزا إتاحة تسوية معاملات الدفع بالعملة المشفرة

وأعلنت فيزا أنها ستتيح استخدام العملة المشفرة “يو إس دي سي” (USD Coin (USDC))، وهي عملة مرتبطة بالدولار، وذلك لتسوية المعاملات على شبكة الدفع الخاصة بها مع كريبتو Crypto.com في وقت لاحق هذا العام بحسب رويترز.

وأشارت بلومبرغ أن تحرك فيزا يواكب شركات مالية أخرى مثل كل من بنك ب إن واي ميلون وبلاك روك وماستركارد، وقال جاك فوريستل ، كبير مسؤولي المنتجات في Visa ، إن خطوة الشركة تأتي لأسباب عديدة منها محاولة خدمة الزبائن من شركات التكنولوجيا المالية.

واضوح فوريستل في البيان: “تريد شركات التكنولوجيا المالية المشفرة الأصلية شركاء يفهمون أعمالهم وتعقيدات العملة الرقمية”. “يمثل الإعلان اليوم  محطة فارقة في قدرتنا على تلبية احتياجات شركات التكنولوجيا المالية.”

وقادت بيتكوين ارتفاع العملات المشفرة عقب إعلان فيزا وقفزت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية بنسبة 5.1 في المئة رابحة نحو 88.4 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفعت قيمتها الإجمالية من مستوى 1732.4 مليار دولار في بداية الأسبوع، إلى نحو 1820.8 مليار دولار في تعاملات اليوم.

وبدأت المؤسسات المالية تتقبل حاليا تقنية العملات المشفرة بعد أكثر من عقد على إطلاق عملة بيتكوين سنة 2009.

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