40 مليار ريال حجم قطاع التأمين في السعودية عام 2020

تناول المنتدى دور البنك المركزي السعودي في تحفيز الاندماجات والاستحواذ في قطاع التأمين لتحسين البيئة التنافسية, كاشفاً عن حجم أسوق التأمين بالمملكة حيث يقدر بـ 40 مليار ريال في عام 2020م ووصلت نسبة التوطين في القطاع نحو 75% , فيما أسهم قطاع التأمين الصحي بزيادة الاستثمار في القطاع الصحي حيث بلغ عدد المستشفيات الخاصة 160 مستشفى خاصًّا على مستوى المملكة.

من جانبه أكد مدير عام الرقابة على التأمين في البنك المركزي السعودي عبدالله بن أحمد التويجري أهمية استدامة ونمو قطاع التامين من خلال تشجيع شركات التأمين على الاندماج والاستحواذ حيث عدَّ ذلك مرتكزاً رئيساً لبرنامج تطوير القطاع المالي لتعميق قطاع التأمين والإسهام في تعزيز المنافسة من خلال خلق كيانات تأمينية كبيرة قادرة على المنافسة والنمو والابتكار، وتقوية الوضع المالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، إلى جانب خفض التكاليف، وتحسين الكفاءة.

يحدث الآن ..

منتدى النمو الاقتصادي ..

Economic Growth Forum

حول “تحديات قطاع التأمين في المملكة”

قطاع #التأمين pic.twitter.com/lps2m3qwvy — الأكاديمية المالية (@thefaksa) March 23, 2021

وأفاد التويجري أن الطلب على منتجات تأمين الحماية والادخار يشكل 3% مع ازدياد مستوى إنفاق الفرد بالمملكة إلى مستويات أعلى مؤكدا أهمية تعزيز ثقافة التخطيط المالي ورفع نسبة الادخار للفرد والأسرة من خلال رفع مستوى الثقافة المالية, إضافة إلى تحفيز القطاع؛ ليكون داعما لمنتجات الحماية والادخار من خلال تقديم منتجات مبتكرة تسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي بحسب وكالة الانباء السعودية.

الأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب بن سعد الغامدي أوضح بدوره أن المجلس خرج بمبادرة وخطة عمل لدعم اندماج شركات التأمين المتوسطة والصغيرة حيث تهدف إلى تحسين البيئة التنافسية وفق منهجية محددة مؤكداً إعفاء الشركات المندمجة من المقابل المالي للتأهيل والإشراف لمدة محددة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من المؤمن لهم وتقديم خدمات عالية الجودة ومبتكرة .

فيديو | مشرف التطوير والتدريب بـ ⁧#الأكاديمية_المالية⁩ لـ ⁧#الإخبارية⁩: نهدف إلى تدريب الكوادر البشرية وتطوير مهاراتهم في #القطاع_المالي⁩ pic.twitter.com/C19Ft4db1C — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) March 24, 2021

وبين الغامدي أن قطاع التأمين الصحي أثبت قدرته على تقديم الخدمات الرقمية لمواكبة التحول الرقمي التي تشهده المملكة كاشفاً عن إطلاق المجلس البوابة الوطنية الرقمية للتعاملات الصحية التأمينية “نفيس” التي يسعى المجلس من خلالها إلى تمكين مستفيدي الضمان الصحي التعاوني من الحصول على الحماية والرعاية الكاملتين بأعلى كفاءة وجودة إضافة إلى تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمة من تقديم أفضل الخدمات للمؤمن لهم بكل يسر وسهولة.

يذكر أن تنظيم منتدى النمو الاقتصادي EGF يأتي كمبادرة من الأكاديمية المالية ضمن أهدافه الرامية إلى تعزيز الحوار البناء وبناء شراكات إستراتيجية فعالة تخدم مصالح القطاع المالي، وتقديم برامج توعوية للمتخصصين والمهتمين في القطاع؛ لمناقشة التوجهات والتحديات التي تواجه القطاع المالي.