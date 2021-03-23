بنك روسي يقدم تمويلا لأكبر صفقة عربات قطارات في تاريخ السكك الحديدية المصرية

واشار سبيربنك أكبر بنوك روسيا والمملوك للدولة في بيان إلى أنه ضمن تمويل المشروع بقرابة 4 مليارات روبل -(الدولار = 76 روبلا) لتمويل تصدير عربات القطار لصالح شركة تفير كاريج وركس (Tver Carriage Works) وهي شركة تابعة لشركة ترانسماش هولدنج بموجب عقد تزويد عربات القطارات الذي تم التعاقد على توريدها بعدد 1300 عربة مختلفة الطرازات من التحالف الروسي المجري ممثلا في شركة ترانس ماش هولدنج الروسية المجرية والسكك الحديدية المصرية.

وسبق أن أصدر البنك ضمانا بنكيا لتأمين سداد السلفة وإنجاز العقد بمبلغ 203 مليون يورو في وقت سابق .

وقد بلغ عدد العربات التي وصلت مصر إلى 260 عربة حتى الشهر الماضي من أصل 1300 عربة مختلفة الطرازات من التحالف الروسي المجري ممثلا في شركة ترانس ماش هولدنج الروسية المجرية ، حيث تعتبر هذه الصفقة هي الأكبر في تاريخ السكك الحديدية المصرية.

ووفقًا للعقد الموقع عام 2018 ، بدأ تسليم عربات السكك الحديدية إلى مصر العام الماضي فيما يجري تصنيع العربات في مصنع Tver Carriage Works ومصنع Dunakeszi Járműjavító الواقع في هنغاريا (المجر) ، وسيتم إنتاج 1300 عربة سكة حديد لمسار سكة حديد بقياس 1435 ملم- خمسة طرازات – بقيمة مليار يورو. وسيتم استكمال تسليم العربات لمصر مع نهاية العام 2023.