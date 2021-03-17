منصة سمارت كراود تحقق نمواً بنسبة 400%

كشفت سمارت كراود وهي منصة للاستثمار والتمويل العقاري الجماعي، عن تحقيق نموٍ بنسبة 400% وتوزيع عائدات تخطّت مليون درهم إماراتي على مساهميها، منذ حصولها على رخصة تنظيمية كاملة من سلطة دبي للخدمات المالية. وتأسست سمارت كراود بصفتها شركةً محلية في الإمارات، وكانت من أوائل الشركات التي استفادت من بيئة العمل التنظيمية المتكاملة لسلطة دبي للخدمات المالية. وحققت الشركة نمواً مُلفتاً بعد حصولها على الترخيص التنظيمي في نوفمبر 2019، وتمتلك اليوم مكاتب تابعة لها في سوق أبوظبي العالمي، ومقر برنامج مسرّع الأعمال “فينتك هايف” التابع لمركز دبي المالي العالمي.

وأشار صدّيق فريد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة سمارت كراود، إلى أن ما حققته المنصة من نجاح يُعزى إلى التزامها بنموذج أعمال متكامل يتفرّد على مستوى المنطقة في إتاحة الفرص أمام الأفراد للاستثمار في عقارات مُدرّة للدخل، بمبلغ مالي بسيط يبدأ من 5 آلاف درهم إماراتي.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال السيد صدّيق فريد: “يُعد الاستثمار العقاري حلماً بعيد المنال للكثيرين في الإمارات ومختلف أنحاء العالم؛ حيث تتطلب هذه الخطوة تخصيص مبالغ نقدية ضخمة أو الاستعانة بحلول الاقتراض مثل الرهون العقارية. وتتيح سمارت كراود المجال أمام الأفراد للاستثمار في سوق العقارات وتحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم”.

ويعتمد نجاح نموذج عمل سمارت كراود على عدة عوامل، منها اعتمادها على فريق من المحللين الماليين المتمرسين، وتطبيق آلية خاصة بها تقوم على تقييم 100 نقطة، والاستفادة من البيانات المستقلة لتقييم العقارات الأكثر جاذبية للاستثمار قبل إدراجها في المنصة. وتُدرج العقارات لمدة 30 يوماً، مع منح المستثمرين فرصة التملّك جزئياً حتى سداد كامل قيمة العقار. ويلي ذلك تقسيم العقارات إلى أسهم ملكية بالاعتماد على أدوات ذات أغراض خاصة مدرجة في مركز دبي المالي العالمي، ليتم توزيع الأسهم بشكل تناسبي بناءً على حجم الاستثمار. ويضمن ذلك للمستثمرين الاستفادة من دخل إيجار العقارات، مع إمكانية بيع أسهمهم في أي وقت والتخارج من الاستثمار، ولكن مع مراعاة احتمال ارتفاع أو انخفاض القيمة كما الحال مع أي استثمارات عقارية أخرى.

وساهم هذا النموذج الاستثماري المبسط في بناء مجتمعٍ مزدهر من المستثمرين، وإتاحة الفرصة لتنويع محافظ الاستثمار واغتنام فرص استثمارية في عقارات متعددة. وعملت منصة سمارت كراود على توسيع نطاق فريقها من الخبراء الماليين والعقاريين ومطوري التكنولوجيا إضافة إلى إعداد فريق عالي الكفاءة من خبراء الامتثال، لتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنامية، وتقديم تجربة سلسة وموثوقة وآمنة. وتسُجّل المنصة طلباً متزايداً من العملاء الجدد، كما ترصد اهتماماً قوياً من المستثمرين الحاليين لإعادة الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في المنصة، علماً أن ما يزيد عن 60% من مستخدمي المنصة الذين استثمروا لمرة واحدة، حرصوا على الاستثمار مجدداً في عقارات المنصة.

وتابع السيد فريد قائلاً: “استطعنا تحقيق نمواً مميزاً، ويحرص عملاؤنا على لفت انتباه أصدقائهم وأفراد عائلاتهم إلى فرص الاستثمار في منصتنا، بعد أن حققوا عوائد إيجارية قوية بمعدل متوسط بلغ نحو 7% سنوياً. ونحن فخورون بأن معظم المستخدمين الذين استثمروا عبر منصتنا لمرة واحدة، يعاودون الاستفادة من فرص الاستثمارات العقارية التي نقدمها”.

وتقدم منصة سمارت كراود مجموعة مختارة من خيارات الاستثمار العقاري، التي تشمل عروضاً جذابة تقدمها نخبة من شركات الوساطة والتطوير العقاري المرموقة. كما تتعاون منصة سمارت كرواد بشكلٍ وثيق مع عدة شركات، مثل إلينغتون العقارية ولوتاه للتطوير العقاري ودرفن للعقارات وسيليكت جروب العقارية، لاختيار عقارات تتناسب مع نموذجها الاستثماري. إضافة إلى ذلك، عقدت المنصة اتفاقية تعاون مع شركة إدارة العقارات إير دي إكس بي، بهدف تعزيز فرص الاستفادة من إيرادات التأجير في محفظتها من قطاع منازل العطلات.

وقدمت سمارت كراود حتى الآن فرصاً استثمارية في دبي داون تاون ودبي مارينا ومشروع نخلة جميرا، وقرية جميرا الدائرية، وأبراج بحيرات جميرا، ومشروع رمرام وواحة دبي للسيليكون وغيرها الكثير.

وفي ضوء نجاحها المُلفت في سوق الإمارات، تتطلع سمارت كراود للاستفادة من فرص الاستثمار العقاري على المستوى الدولي، من خلال تعاونها مع مجموعة من شركات الوساطة والتطوير العقاري الرائدة. كما تتطلع إلى توسيع حضورها في المنطقة لتلبية احتياجات قاعدتها المتنامية من المستثمرين.