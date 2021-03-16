إصدار بطاقة ائتمانية في السودان لأول مرة منذ 24 عاما

نقلت تقارير محلية نبأ تسلم رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة في السودان عن بنك المال المُتَّحِد، وذلك عقب تحرير سعر الصرف، وخروج البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأعلنت شركة فيزا مطلع مارس أنها تعمل مع ثلاثة بنوك سودانية لإصدار بطاقات ائتمانية بحسب بلومبرغ. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك المال المتحد، يوسف أحمد التني، عقب تسليمه البطاقة لرئيس الوزراء، أن تسليم أول بطاقة فيزا مصرفية للدكتور حمدوك يأتي عقب القرارات السياسية والاقتصادية الأخيرة، وأهمها توحيد سعر الصرف، موضحاً أن الأمر أتاح الفرصة لتقديم منتج عالمي يسهل إعادة انضمام السودان إلى النطاق العالمي المالي مرة أخرى.

وقام بنك السودان المركزي مؤخرا بأصدر ضوابط وإجراءات إصدار وقبول بطاقات الدفع العالمية، وألزم خلالها المصارف بالالتزام في حال تقديم خدمة السحب النقدي لحاملي البطاقات العالمية على ماكينات الصراف الآلي الخاصة بها أو من خلال نقاط البيع التي يوفرها المصرف للتجار بأن تتوافق تلك الماكينات مع متطلبات شركات تكنولوجيا المدفوعات العالمية وبنك السودان المركزي من حيث التكنولوجيا وعوامل الأمان والتأمين ومخاطر التشغيل، وسمحت فقط بصرف الجنيه السوداني من خلال ماكينات الصراف الآلي المقدمة لخدمة السحب النقدي على أن يتم تسوية تلك السحوبات مقابل الدولار الأمريكي أو عملة التسوية المتفق عليها مع شركات تكنولوجيا المدفوعات العالمية أو البنك الراعي بحسب موقع النيلين.