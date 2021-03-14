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Posted inمصارف (بنوك)

قريبا في الإمارات: سترايب للدفع الإلكتروني تتوسع بعد حصولها على تمويل

منصة الدفع الإلكتروني الأمريكية سترايب Stripe ستبدأ قريبا بتوفير حلول الدفع للمتاجر الإلكترونية في الإمارات

محرر في الموقع by محرر في الموقع
قريبا في الإمارات: سترايب للدفع الإلكتروني تتوسع بعد حصولها على تمويل

وأعلنت الشركة التي تأسست في الولايات المتحدة وإيرلندا في بيان صحفي أنه تنوي قريبا توسيع شبكتها للمدفوعات العالمية الخاصة بها ، وزيادة انتشار مجموعة البرامج والخدمات الخاصة بها لمساعدة الشركات الطموحة على تحقيق المزيد من الإيرادات. ستتوفر حلول للدفع قريبًا لآلاف الشركات في الإمارات العربية المتحدة.

ونشر الرئيس التنفيذي للشركة، التي أسسها الأخوين الإيرلنديين جون وباتريك كوليجون، نجاح سترايب في جولة تمويل جديدة ستتيح توسيع شبكة حلول الدفع إلى دول عديدة. وأصبحت الشركة أمس أغلى شركة خاصة في وادي السليكون بعد أن وصلت قيمتها السوقية إلى 95 مليار دولار.

 

وتقدم الشركة إحدى أبرز تقنيات بوابات الدفع الالكتروني وخدمات منافس لبايبال في مجال بوابات الدفع والمعاملات المالية الالكترونية، وتتميز بسهول تكاملها مع التطبيقات ومواقع الإنترنت.

توفر سترايب لأصحاب المتاجر على الإنترنت سبيلا لتلقي مدفوعات الزبائن عبر أنواع البطاقات البنكية المختلفة مثل فيزا وماستركارد وغيرها، وتحتسب رسوما بقرابة 2.9% عن كل عملية دفع. وتستخدم بوابات سترايب للدفع الإلكتروني في السعودية ومصر والمغرب وغيرها من الدول، بالرغم من أنها لا توفر دعما مباشرا في هذه الدول بل يجري الالتفاف على ذلك بطرق عديدة منها اعتماد بريطانيا كبلد للشركة عبر خادم افتراضي VPS، أو تأسيس حساب شركة في الولايات المتحدة لاستخدام سترايب أطلس Stripe Atlasوذلك بالطرق الرسمية التي يمكن من خلالها عمل حساب سترايب للأشخاص من خارج الولايات المتحدة.

يذكر أن الشركة تأسست في إيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية عام 2011م، ونمت الشركة
بسرعة لتتيح هذه الخدمة لأصحاب المتاجر الإلكترونية سهولة في سحب المبالغ لتحويلها من سترايب إلى حساباتهم البنكية.

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