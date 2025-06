قريبا في الإمارات: سترايب للدفع الإلكتروني تتوسع بعد حصولها على تمويل

وأعلنت الشركة التي تأسست في الولايات المتحدة وإيرلندا في بيان صحفي أنه تنوي قريبا توسيع شبكتها للمدفوعات العالمية الخاصة بها ، وزيادة انتشار مجموعة البرامج والخدمات الخاصة بها لمساعدة الشركات الطموحة على تحقيق المزيد من الإيرادات. ستتوفر حلول للدفع قريبًا لآلاف الشركات في الإمارات العربية المتحدة.

We just raised a new round of financing to help support our international expansion and efforts to enable the global startup ecosystem. I’m particularly proud that it’s co-led by NTMA, the Irish sovereign wealth fund. Some new stats in article below too.https://t.co/zMpbtrfCuB

— Patrick Collison (@patrickc) March 14, 2021