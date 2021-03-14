قريبا في الإمارات: سترايب للدفع الإلكتروني تتوسع بعد حصولها على تمويل

وأعلنت الشركة التي تأسست في الولايات المتحدة وإيرلندا في بيان صحفي أنه تنوي قريبا توسيع شبكتها للمدفوعات العالمية الخاصة بها ، وزيادة انتشار مجموعة البرامج والخدمات الخاصة بها لمساعدة الشركات الطموحة على تحقيق المزيد من الإيرادات. ستتوفر حلول للدفع قريبًا لآلاف الشركات في الإمارات العربية المتحدة.

We just raised a new round of financing to help support our international expansion and efforts to enable the global startup ecosystem. I’m particularly proud that it’s co-led by NTMA, the Irish sovereign wealth fund. Some new stats in article below too.https://t.co/zMpbtrfCuB — Patrick Collison (@patrickc) March 14, 2021

ونشر الرئيس التنفيذي للشركة، التي أسسها الأخوين الإيرلنديين جون وباتريك كوليجون، نجاح سترايب في جولة تمويل جديدة ستتيح توسيع شبكة حلول الدفع إلى دول عديدة. وأصبحت الشركة أمس أغلى شركة خاصة في وادي السليكون بعد أن وصلت قيمتها السوقية إلى 95 مليار دولار.

وتقدم الشركة إحدى أبرز تقنيات بوابات الدفع الالكتروني وخدمات منافس لبايبال في مجال بوابات الدفع والمعاملات المالية الالكترونية، وتتميز بسهول تكاملها مع التطبيقات ومواقع الإنترنت.

توفر سترايب لأصحاب المتاجر على الإنترنت سبيلا لتلقي مدفوعات الزبائن عبر أنواع البطاقات البنكية المختلفة مثل فيزا وماستركارد وغيرها، وتحتسب رسوما بقرابة 2.9% عن كل عملية دفع. وتستخدم بوابات سترايب للدفع الإلكتروني في السعودية ومصر والمغرب وغيرها من الدول، بالرغم من أنها لا توفر دعما مباشرا في هذه الدول بل يجري الالتفاف على ذلك بطرق عديدة منها اعتماد بريطانيا كبلد للشركة عبر خادم افتراضي VPS، أو تأسيس حساب شركة في الولايات المتحدة لاستخدام سترايب أطلس Stripe Atlasوذلك بالطرق الرسمية التي يمكن من خلالها عمل حساب سترايب للأشخاص من خارج الولايات المتحدة.

يذكر أن الشركة تأسست في إيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية عام 2011م، ونمت الشركة

بسرعة لتتيح هذه الخدمة لأصحاب المتاجر الإلكترونية سهولة في سحب المبالغ لتحويلها من سترايب إلى حساباتهم البنكية.