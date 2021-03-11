محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوقع على قرض بقيمة 15 مليار دولار

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، أمس الأربعاء عن توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني متجدد متعدد العملات بقيمة 15 مليار دولار مع مجموعة من 17 بنكا.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوقع على قرض بقيمة 15 مليار دولار

ويبين الصندوق في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن التسهيل “سيوفر للصندوق سيولة إضافية يُمكن استخدامها متى دعت الفرصة”.

وكان الصندوق قد نشر الثلاثاء، تهنئة لإحدى الشركات المرتبط به على إتمام إصدارها الأول من برنامج الصكوك المحلية المضمون من وزارة المالية بقيمة 4 مليارات ريال سعودي (نحو مليار دولار).

 

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا