صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوقع على قرض بقيمة 15 مليار دولار

ويبين الصندوق في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أن التسهيل “سيوفر للصندوق سيولة إضافية يُمكن استخدامها متى دعت الفرصة”.

وكان الصندوق قد نشر الثلاثاء، تهنئة لإحدى الشركات المرتبط به على إتمام إصدارها الأول من برنامج الصكوك المحلية المضمون من وزارة المالية بقيمة 4 مليارات ريال سعودي (نحو مليار دولار).

نبارك لـ @SaudiRefinance #إحدى_شركات_صندوق_الاستثمارات_العامة على إتمام اصدارها الأول من برنامج الصكوك المحلية المضمون من @MOFKSA وذلك بقيمة 4 مليارات ريال سعودي، لتكون محفز لنمو واستدامة قطاع التمويل العقاري كجزء من #رؤية_السعودية_2030. pic.twitter.com/FQa98WScn3 — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) March 9, 2021