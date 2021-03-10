بنك الكويت الوطني يطلق بطاقات ماستركارد يوفا

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أطلق بنك الكويت الوطني بطاقات ماستركارد يوفا UEFA Champions League Mastercard من الوطني والتي تم تصميمها خصيصاً للعملاء المهتمين بكرة القدم والرياضة وأنماط الحياة الصحية وذلك بالتعاون مع ماستركارد العالمية.

وتمنح بطاقة ماستركارد يوفا الائتمانية من الوطني وبطاقة UEFA Champions League Platinum Mastercard مسبقة الدفع من الوطني حامليها باقة من المزايا الاستثنائية لما توفره من برنامج نقاط جوول الوطني الاستثنائي الذي يتماشى مع اهتماماتهم وتطلعاتهم، إضافة إلى مجموعة من الجوائز والسحوبات الحصرية.

ويحصل العملاء على نقاط جوول الوطني عند القيام بعمليات الشراء باستخدام البطاقات المؤهلة: حيث يحصل العميل مقابل كل دينار كويتي يتم إنفاقه محلياً باستخدام بطاقةUEFA Champions League World Mastercard الائتمانية من الوطني على 3 نقاط جوول الوطني، ونقطة جوول الوطني واحدة عند استخدام بطاقة وبطاقة UEFA Champions League Platinum Mastercard مسبقة الدفع من الوطني ، بينما يحصل العميل مقابل كل دينار كويتي يتم إنفاقه دولياً باستخدام بطاقةUEFA Champions League World Mastercard الائتمانية من الوطني على 5 نقاط جوول الوطني و3 نقاط جوول الوطني عند استخدام بطاقة UEFA Champions League Platinum Mastercard مسبقة الدفع من الوطني.

ويمكن للعميل استخدام نقاط جوول الوطني في التسوق لدى مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الرائدة والمواقع الإلكترونية التي تقدم منتجات متميزة لمحبي كرة القدم، كما يتمتع حامل البطاقة بالمشاركة في السحوبات الشهرية للفوز بجوائز وهدايا متميزة.

وللمرة الأولى التي يتم مكافأة حاملي البطاقات على شغفهم بهواياتهم المفضلة، يمكن لحاملي البطاقة اختيار فريق يقومون بتشجيعه وكسب آلاف النقاط في حالة فوزه بإحدى البطولات.

كما توفر بطاقةUEFA Champions League World Mastercard الائتمانية من الوطني كافة الخدمات المتميزة على منصة ماستركارد العالمية من إمكانية دخول قاعات الانتظار في معظم مطارات العالم، والحصول على تأمين سفر مجاناً، وخدمة المساعدة الشخصية (الكونسيرج)، وخدمة إيقاف السيارات المجانية إلى جانب العديد من العروض والخصومات.

بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار حرصه على تقديم مكافآت استثنائية لعملائه وتلبية كافة احتياجاتهم المختلفة، يوفر البنك لحاملي بطاقات الوطني Mastercard الائتمانية المؤهلة فرصة الحصول على استرداد نقدي لغاية 25% على مشترياتهم في جميع أنحاء العالم عند استخدام البطاقات المؤهلة في التسوق لدى مجموعة مختارة من العلامات التجارية العالمية.

وبهذه المناسبة قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني / محمد العثمان: “نركز جهودنا في بنك الكويت الوطني على تطوير ما نقدمه لعملائنا من منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة يتم تصميمها بما يتناسب مع متطلبات العملاء وأنماط حياتهم المتنوعة، هذا إلى جانب توفير أفضل المزايا والعروض الحصرية على مدار العام، بما في ذلك الخصومات والحملات المميزة والفريدة من نوعها لحضور البطولات الدولية.”

وأضاف العثمان “تمثل البطاقات الجديدة أكثر المنتجات من نوعها تطوراً والتي تم تصميمها خصيصاً للمهتمين بكرة القدم والرياضة وأنماط الحياة الصحية خطوة في إطار سعينا لتقديم حلول مصرفية متكاملة تناسب كافة شرائح عملائنا، ونعتمد في تحقيق ذلك على تواصلنا المستمر معهم وحرصنا على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية الرائدة بما يساهم في الحفاظ على ريادتنا واثراء التجربة المصرفية لعملائنا”.

وأكد العثمان على أن بطاقات الوطني الائتمانية توفر فرصة للمشاركة في الحملات التي يطلقها البنك على مدار العام، إضافة إلى ما توفره للعملاء من أسلوب حياة فريد بما تقدمه من مزايا متعددة لحامليها.

ومن جانبه أعلن المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لماستر كارد العالمية خالد الجبالي قائلاً: “سعداء بتعاوننا المثمر مع بنك الكويت الوطني والذي يمنح عملاء البنك من حاملي بطاقات Mastercard الائتمانية مزايا استثنائية وتجربة مميزة ومكافآت على مدار العام، كما نتطلع إلى مزيد من التعاون في المستقبل”.

الجدير بالذكر أن بطاقات Mastercard الوطني الائتمانية توفر العديد من المزايا والعروض الحصرية للعملاء والتي تتضمن برنامج مكافآت الوطني مع أكثر من 850 محلاً مشاركاً، والدخول مجاناً إلى قاعات الانتظار الفخمة في المطارات حول العالم، وتأمين السفر مجاناً، وخدمة الوطني للتسوق الآمن، وخدمة إيقاف السيارات مجاناً، وخدمة المساعدة الشخصية المحلية “الكونسيرج”، فضلاً عن العروض الحصرية المميزة.

وتُعد بطاقات الوطني الائتمانية الحل الأمثل لإتمام المدفوعات، حيث يمنح استخدامها العديد من المزايا ومنها برنامج مايلز الوطني، بالإضافة إلى خدمة حماية المشتريات وخدمة تمديد فترة الضمان، هذا بالإضافة إلى فرصة الدخول في سحوبات الوطني المتعددة.