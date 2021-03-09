الإمارات: توقعات بنهوض القطاع المصرفي خلال 2021

أعلنت شركة ألفاريز آند مارسال، عن إصدار النسخة الأحدث من تقريرها “أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة” للسنة المالية 2020. بيّن التقرير أنه بينما من المتوقع أن تكون بيئة التشغيل للقطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة أقل تقلباً في عام 2021 مقارنة بالعام الماضي، قد تشهد البنوك تدنياً في جودة الأصول بعد الانتهاء من برنامج التأجيل للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة في يونيو 2021. وانخفض صافي الربح الإجمالي لأكبر 10 بنوك في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 38.3% على أساس سنوي، على خلفية انخفاض الدخل التشغيلي و زيادة المخصصات.

كما انخفض صافي دخل الفائدة بنسبة 2% تقريبًا على أساس سنوي، حيث انخفضت المعدلات على مستوى النظام بشكل كبير بعد أن خفض البنك المركزي الإماراتي أسعار الفائدة لمواجهة آثار جائحة كوفيد -19. ومع ذلك، مكن تحسن صافي هامش الفائدة، البنوك من خفض تكاليف التمويل بشكل أكبر.

أظهر القطاع المصرفي الإماراتي علامات عدم الاستقرار بسبب بيئة الفائدة المنخفضة والظروف الاقتصادية المتباطئة، مما أثر على الربحية الإجمالية ومقاييس العائد. كما تدنت الكفاءة التشغيلية، حيث انخفض الدخل التشغيلي بمعدل أعلى مقارنة بمصاريف التشغيل. على الرغم من بيئة الأعمال الصعبة، ظلت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية للبنوك الإماراتية قوية عند 17.6% في نهاية ديسمبر 2020، مقارنة بـ17.3% في نهاية ديسمبر 2019.

ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في دولة الإمارات من خلال مقارنة أدائها في السنة المالية 2020 بالسنة المالية السابقة 2019، بالاستناد إلى البيانات السنوية الصادرة عنها.

أبرز التوجهات في نتائج السنة المالية 2020:

1. ارتفع أداء القروض والسلف بنسبة 1.4% على أساس سنوي في السنة المالية 2020، و أثرت الظروف الاقتصادية المتباطئة على الطلب على الائتمان. في حين أعلن بنك دبي الإسلامي عن زيادة بنسبة 30.3% غلى أساس سنوي في القروض والسلف، ويرجع ذلك إلى الاستحواذ على نور بنك. وبالمثل، تباطأ نمو الودائع إلى 3.0% على أساس سنوي. ونتيجة لذلك، انخفض نسبة القروض إلى الودائع إلى 86.2% من 87.5%.

2. واصلت معدلات الدخل التشغيلي انخفاضها بنسبة 4٪ على أساس سنوي، متأثرة بانخفاض صافي دخل الفوائد بنسبة 2% تقريبًا على أساس سنوي. حيث انخفضت أسعار الفائدة على مستوى النظام بشكل كبير، بعد أن خفض البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة أسعار الفائدة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19. سجل دخل الرسوم انخفاضاً بنسبة 9% على أساس سنوي، حيث أثر الإغلاق على الدخل الناتج عن البطاقات وأحجام الأعمال الجديدة.

3. سجل صافي هامش الفائدة تحسناً لدى معظم البنوك خلال الربع الرابع من عام 2020. و تراجع هامش صافي الفائدة الإجمالي بمقدار 28 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 2.3% خلال السنة المالية 2020. كما تراجع العائد على الائتمان بمقدار 129 نقطة أساس على أساس سنوي، في حين انخفضت تكلفة الأموال 69 بمقدار نقطة أساس على أساس سنوي. على الرغم من الزيادة، لا يزال إجمالي صافي الدخل القومي في مستويات منخفضة متعددة الفترات في القطاع المصرفي الإماراتي.

4. ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 1.0% على أساس سنوي، لتصل إلى 34.5%، على الرغم من انخفاض المصاريف التشغيلية بنسبة 1٪ على أساس سنوي. حيث تزامنت هذه الزيادة مع انخفاض الدخل التشغيلي بمعدل أعلى مقارنة بمصاريف التشغيل. ويأتي الانخفاض في النفقات جزئياً بعد إجراءات خفض التكاليف التي نفذتها البنوك الكبرى مثل بنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني.

5. شهدت مخصصات خسائر القروض ارتفاعاً بنسبة 79٪ على أساس سنوي لتصل إلى 28.1 مليار درهم إماراتي، حيث أدت الظروف الاقتصادية الصعبة وانكشاف البنوك في العديد من الحالات البارزة، التي تم الإفصاح عنها علناً، إلى انخفاض حاد في القيمة. كما ارتفعت تكلفة المخاطر بشكل حاد بمقدار 69 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 1.71%. وانخفضت نسبة التغطية إلى 91.9% من 97% في العام الماضي. في حين ارتفعت نسبة القروض المتعثرة الإجمالية إلى 6.1% في نهاية عام 2020 من 4.6% في نهاية عام 2019.

6. تراجعت الربحية بنسبة 38.3% على أساس سنوي، على خلفية انخفاض الدخل التشغيلي وزيادة المخصصات. وبالنتيجة، تراجعت مقاييس الربحية مثل العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول

إلى 7.7% و 0.9% من 13.3% و 1.6% على التوالي.

واعتمدت شركة ألفاريز ومارسال في تقريرها على مجموعة من بيانات السوق المستقلة، إضافة إلى تطبيق 16 مقياساً مختلفاً لتقييم مقومات الأداء الرئيسية من حيث الحجم، والسيولة، والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والمخاطر، والربحية ورأس المال.

وتشمل البنوك العشرة الأكبر التي شملها تقرير “أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات” للسنة المالية 2020 من ألفاريز آند مارسال كلاً من: بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي وبنك المشرق ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني وبنك رأس الخيمة الوطني ومصرف الشارقة الإسلامي.

أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في شركة ألفاريز آند مارسال في الشرق الأوسط يشير بالقول:”

: “من المفترض أن يدعم الانتعاش الاقتصادي المتوقع في عام 2021 بيئة التشغيل وأساسيات البنوك في الإمارات العربية المتحدة. أظهرت الربحية في القطاع علامات ضعف مع انخفاض دخل الفائدة وزيادة المخصصات التي تؤثر على صافي الربح. ومع ذلك، نتوقع أن يكون عام 2021 أقل تقلباً بالنسبة للقطاع المصرفي الإماراتي مقارنة بعام 2020. ومن المرجح أن تساهم الأحداث مثل معرض إكسبو والتحسن الاقتصادي التدريجي في تحفيز القطاع بشكل رئيسي على المدى القريب. ومع ذلك، بعد نهاية فترة تحمل القروض في يونيو 2021، قد تضطر البنوك إلى حجز مخصصات إضافية قد تكون ضارة بربحيتها وجودة أصولها. ومن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل المنظور، مما قد يؤثر على تدفق الدخل للبنوك”.