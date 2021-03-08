محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inمصارف (بنوك)

إطلاق ياب، أول بنك افتراضي مستقل في الإمارات

رويترز
التاريخ: 08 مارس 2021
انطلقت حديثاً في الإمارات منصة «ياب» التي تعد أول منصة مصرفية رقمية مستقلة في الإمارات.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
إطلاق ياب، أول بنك افتراضي مستقل في الإمارات

ولا تملك المنصة التي مقرها دبي ترخيصاً مصرفياً لكنها دخلت في شراكة مع بنك رأس الخيمة الوطني الذي يقدم أرقام حسابات دولية لمستخدميها ويشمل الأموال بترخيصه المصرفي.

ويأمل البنك الافتراضي الجديد أن يضطلع بدور ريادي في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وليس لـ«ياب» فروع فعلية، ولا تقدم خدمات مصرفية تقليدية مثل القروض والرهون العقارية، بل خدمات تحليل الإنفاق والميزانية ومدفوعات الند للند وخدمات التحويلات وسداد الفواتير.

وقالت قطر الندى حسن مديرة المنتجات في الشركة إن «ياب» بصدد إقامة شراكات مع بنوك في دول أخرى، ستشمل بنكاً في السعودية وباكستان وغانا.

وقال مروان هاشم الرئيس التنفيذي ومؤسس «ياب»: «ثورة التكنولوجيا المالية اكتسبت رواجاً كبيراً في أجزاء أخرى من العالم، و«ياب» في مرحلة التمويل الأولي، وإن تمويل المشروع يأتي من المؤسسين وشركة استثمار مباشر ومستثمرين من القطاع الخاص.

وأوضح إن أكثر من 20 ألف عميل سجلوا تسجيلاً مسبقاً، وإن الحسابات ستبدأ العمل تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا