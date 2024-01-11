3.5% تقديرات النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 2024 و2025

توقع أحدث تقرير للبنك الدولي، ارتفاع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5% خلال عامي 2024 و2025، مقارنة بنحو 1.9 في عام 2023، في ظل النزاع المستمر في الشرق الأوسط.

وتحدث تقرير البنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية، السائدة في ظل الصراع الدائر في المنطقة، حيث تأثرت السياحة، وزادت معدلات التضخم، وتراجع نشاط القطاع الخاص.

رغم الصراع الدائر عدل البنك الدولي تنبؤاته بالزيادة للمنطقة مقارنة بتوقعات يونيو/حزيران من عام 2023، مدعومة بنمو قوي في البلدان المصدرة للنفط.

وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن معدل النمو في دول الخليج سيزيد في عام 2024 إلى 3.6%، وإلى 3.8% في عام 2025.

توقعات البنك الدولي بإرتفاع معدلات النمو في السعودية

توقع التقرير ارتفاع معدلات النمو في المملكة العربية السعودية إلى 4.1% في 2024، و4.2% في 2025، مقارنة بنحو (- 0.5) في 2023، ونحو 8.7% في 2022 ونحو 3.9 في عام 2021.

وأكد تقرير البنك الدولي أن زيادة معدلات النمو في المملكة العربية السعودية تأتي في ظل زيادة إنتاج وصادرات النفط.

وأكد التقرير أن مصر تأثرت بالصراع الدائر في المنطقة، وأشارت تقديرات النمو في عام 2024 إلى 3.5%، بينما قدرت بنحو 3.9% في عام 2025، مقارنة بنحو 3.8% في عام 2023، ونحو 6.6% في عام 2022، ونحو 3.3% في 2021.

ورصد تقرير البنك الدولي المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري، والتي تمثلت في زيادة معدلات التضخم، وتباطؤ نمو القطاع الخاص في البلاد، والضغوط المستمرة على المعاملات الخارجية، في ظل انخفاض تحويلات المصريين بالخارج وهبوط عائدات السياحة، وهما من المصادر الأساسية للنقد الأجنبي.

توقعات البنك الدولي بمعدلات النمو في الإمارات

بينما قدر البنك الدولي النمو في دولة الإمارات بنحو 3.7% و3.8% في عامي 2024 و2025 على التوالي، وذلك مقارنة بنحو 3.4% في عام 2023، ونحو 6.6% في عام 2022 ونحو 3.5% في عام 2021.

وفي الكويت جاءت تقديرات البنك الدولي بشأن معدلات النمو في البلاد عند 2.6% و2.7% خلال عامي 2024 و2025 على التوالي، مقارنة بنحو 0.8% في عام 2023، و7.9% في عام 2022، و1.3% في 2021.

أما سلطنة عمان فقالت بيانات البنك الدولي إن تقديرات النمو في البلاد خلال عامي 2024 و2025 ستسجل 2.7% و2.9% على التوالي، مقارنة بنحو 1.4% في عام 2023، ونحو 4.3% في عام 2022، ونحو 3.1 في عام 2021.