تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات ريال لتمويل مشاريع “نيوم”

أعلنت شركة “نيوم” العملاقة للتطوير الاقتصادي والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات ريال. هذه التسهيلات الائتمانية ستسهم في تلبية احتياجات التمويل القصيرة الأجل لمشاريع الشركة الرئيسية التي تشهد تقدمًا ملحوظًا في أعمال التطوير.

تتميز هذه الاتفاقية بأنها تعتمد على هيكلية المرابحة، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الشركة والممولين، ويعزز استدامة الأعمال. وتهدف هذه التسهيلات إلى دعم مراحل تقدم الأعمال في المشاريع الرئيسية مثل “ذا لاين” و”أوكساچون” و”تروجينا” و”سندالة”.

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر، إن التسهيلات الائتمانية، التي تدعمها مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في المملكة، تتكامل مع استراتيجيتنا الشاملة للتمويل، وذلك من خلال التعامل مع مجموعة متنوعة من المصادر المالية لدعم مشاريع البنية التحتية الرائدة لدينا، وبما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار جهود نيوم لتوسيع قاعدة تمويلها وجذب الاستثمارات الضخمة، حيث سبق أن وقعت الشركة اتفاقيات تمويلية أخرى بقيم إجمالية تجاوزت الـ 23 مليار ريال في العام الماضي، لتمويل مشاريع متنوعة تشمل إنشاء شركة “نيوم للهيدروجين الأخضر” وتطوير جزيرة سندالة وغيرها.

واستقطبت اتفاقية التمويل الجديدة اهتماماً واسعاً من كبرى المؤسسات المالية في المملكة، حيث شارك فيها 9 بنوك، بقيادة كل من: البنك الأهلي السعودي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول؛ ومُشاركة بنوك: شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.

وفي سياق متصل، استضافت نيوم لقاءات مع مسؤولين في أكثر من 50 مؤسسة مالية محلية وعالمية لمناقشة الفرص الاستثمارية والتقدم في مشاريعها الرئيسية، مما يبرز الاهتمام المتزايد بمشاريع الشركة وفرص الاستثمار الواعدة التي تقدمها.

يسرّنا الإعلان عن توقيع اتّفاقية تسهيلات ائتمانيّة بقيمة 10 مليارات ريال سعوديّ، شارك فيها 9 بنوك سعودية، ستستخدم لتلبية متطلّبات #نيوم للتمويل قصيرة الأجل، في وقت تشهد مشاريعها الرئيسيّة تقدّماً ملحوظاً وتسارعاً في أعمال التطوير.



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