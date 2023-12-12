كشفت دراسة حديثة صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية دخول 10 مصارف سعودية ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي للعام 2022.

وقالت الدراسة التحليلية التي حصلت “أريبيان بزنس” على نسخة منها، أن قيمة رأسمال المصارف السعودية الـ10 بلغت 127.7 مليار دولار.

وأوضح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، أن مجموع الموجودات لهذه المصارف وصل نحو 901.7 مليار دولار، مشيرا إلى ترتيب المصارف السعودية المقتدمة عربيا بحسب رأس المال، و يتصدرها البنك الأهلي يليه مصرف الراجحي، ثم بنك الرياض، و بعدها البنك السعودي الأول، ثم البنك السعودي الفرنسي، ثم مصرف الإنماء، البنك العربي الوطني، والبنك السعودي للاستثمار، بنك الجزيرة، بنك البلاد.



وبين الأمين العام فتوح، أن البنك الأهلي السعودي احتل المرتبة الأولى عربياً ضمن اللائحة من حيث رأس المال، وجاء مصرف الراجحي في المرتبة الثانية محلياً والثالثة عربياً، تلاه بنك الرياض في المرتبة الثالثة محلياً والسادسة عربياً.

ثم بنك السعودي الأول في المرتبة الرابعة محلياً والـثامنة عربياً، والبنك السعودي الفرنسي في المرتبة الخامسة محلياً والـ11 عربياً، ثم مصرف الإنماء في المرتبة السادسة محلياً والـ13 عربياً، والبنك العربي الوطني في المرتبة السابعة محلياً والـ14 عربياً، والبنك السعودي للاستثمار في المرتبة الثامنة محلياً والـ26 عربياً، وبنك الجزيرة في المرتبة التاسعة عربياً والـ30 عربياً، وأخيراً بنك البلاد في المرتبة العاشرة محلياً والـ31 عربياً.



فيما يخص الموجودات، احتل البنك الأهلي السعودي المرتبة الأولى محلياً والثالثة عربياً لعام 2022، تلاه مصرف الراجحي المرتبة الثانية محلياً والرابعة عربياً، ثم بنك الرياض في المرتبة الثالثة محلياً والتاسعة عربياً، والبنك السعودي الأول في المرتبة الرابعة محلياً والعاشرة عربياً، والبنك السعودي الفرنسي في المرتبة الخامسة محلياً والمرتبة الـ13 عربياً، والبنك العربي الوطني في المرتبة السادسة محلياً والـ15 عربياً، ومصرف الإنماء في المرتبة السابعة محلياً والمرتبة الـ17 عربياً، وبنك البلاد في المرتبة الثامنة محلياً والمرتبة الـ27 عربياً، وبنك الجزيرة في المرتبة التاسعة محلياً والـ31 عربياً، وأخيراً البنك السعودي للاستثمار في المرتبة العاشرة محلياً والـ33 عربياً.



وأظهرت البيانات التي نشرتها مجلة The Banker الصادرة في شهر نوفمبر2023 والمتضمنة أقوى 100 مصرف عربي من حيث رأس المال، أن مجموع رأس المال الأساسي لهذه المصارف قد بلغ نحو 407 مليار دولار، فيما بلغت موجوداتها نحو 3.6 ترليون دولار.

وقد سجلت الإمارات العربية المتحدة أكبر عدد من المصارف العربية ضمن لائحة أقوى مئة مصرف، بدخول 18 مصرفاً إماراتياً فيها، تلتها مصر (11 مصرفاً)، فالسعودية والبحرين (10 مصارف لكل منهما)، فقطر والأردن (9 مصارف لكل منهما)، فالكويت وسلطنة عُمان والمغرب (8 مصارف لكل منها)، فتونس (6 مصارف)، فلبنان (مصرفين)، ففلسطين (مصرف واحد).



يشار إلى دخول 22 مصرفاً إسلامياً عربياً ضمن قائمة أقوى 100 مصرف عربي بحسب رأس المال الأساسي لعام 2022، توزعت بين الدول العربية على الشكل التالي: خمسة مصارف إسلامية قطرية، أربعة مصارف إسلامية سعودية، ثلاثة مصارف اسلامية من كل من الكويت والإمارات والبحرين، ومصرفين من مصر، ومصرف واحد من كل من والأردن وسلطنة عُمان.

الأجندة ل: "الملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية (بدورته الخامسة)

1 – 3 ديسمبر / كانون الأول 2023

فندق سونستا سان جورج / الأقصر – جمهورية مصر العربية#union_of_arab_banks #اتحاد_المصارف_العربية pic.twitter.com/NlYiBzpARP — Union of Arab Banks (@UABonline) November 29, 2023