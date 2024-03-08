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إغلاق 85 فرعًا لـ يو بي إس في سويسرا

يُخطط “يو بي إس” لإغلاق 85 فرعًا في سويسرا بحلول عام 2025 لخفض التكاليف وزيادة كفاءة العمليات، وذلك في إطار عملية دمج أعمال كريدي سويس.

فريق التحرير by فريق التحرير
يو بي إس

كشفت وسائل إعلام سويسرية، عن خطة بنك “يو بي إس” (UBS) لإغلاق 85 فرعًا من فروع عملياته المشتركة مع بنك كريدي سويس بحلول عام 2025.

وتأتي هذه الخطوة في إطار عملية دمج “يو بي إس” لأعمال كريدي سويس، الذي استحوذ عليه في عام 2023 بعد انهياره.

وتهدف عمليات الإغلاق إلى خفض التكاليف وزيادة كفاءة العمليات، خاصة في المناطق التي تتواجد فيها فروع “يو بي إس” وكريدي سويس على مقربة من بعضها البعض.

وستبدأ المرحلة التجريبية لعملية الإغلاق في نيسان/أبريل 2024.

ويُعدّ هذا القرار جزءًا من خطة “يو بي إس” لخفض التكاليف في الأعمال المشتركة، كما صرّح سيرجيو إرموتي، الرئيس التنفيذي لـ “يو بي إس” خلال الإعلان عن أرباح البنك في شباط/فبراير الماضي.

يُشار إلى أنّ “يو بي إس” يمتلك حاليًا حوالي 190 فرعًا في جميع أنحاء سويسرا، بينما يمتلك كريدي سويس 95 فرعًا.

ووفقًا للمتحدث باسم “يو بي إس”، سيستمر البنك في تغطية نفس المناطق التي يعمل بها البنكان حاليًا، لكن إجمالي عدد الفروع سينخفض بنحو الثلث بعد إتمام عملية الإغلاق.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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